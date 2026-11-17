W skrócie Astronomowie zidentyfikowali tajemniczy sygnał radiowy z kosmosu, który powtarzał się co 62,2 minuty, a następnie zniknął bez śladu, stając się obiektem badań naukowych.

Odkryte zdarzenie sklasyfikowano jako zjawisko przejściowe o długim okresie, znane jako LPT, co pozwoliło na ujednolicenie wiedzy o podobnych, zagadkowych sygnałach kosmicznych.

Badacze sugerują, że źródłem sygnałów typu LPT mogą być białe karły, ponieważ znane wcześniej obiekty, jak pulsary czy magnetary, emitują fale radiowe w zbyt szybkim tempie.

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Z kosmosu do Ziemi docierają przeróżne sygnały. W miarę rozwoju technologii jesteśmy w stanie przechwytywać coraz więcej z nich. Niektóre początkowo są bardzo tajemnicze i wymagają kolejnych badań. Do takich z pewnością zalicza się obiekt emitujący sygnał co 62 minuty, który potem zniknął.

Tajemniczy sygnał z kosmosu emitowany co 62 minuty potem zniknął

Już we wrześniu 2002 r. przechwycono pięć silnych rozbłysków fal radiowych, które występowały co 77 minut. Potem źródło zamilkło. Dwadzieścia lat później naukowcy przechwycili coś podobnego.

Po dwóch dekadach naukowcy przechwycili sygnał z tajemniczego źródła, który powtarzał się dokładnie co 62,2 minuty. Następnie również ucichł, a więc sytuacja była podobna. Ostatecznie sklasyfikowano go pod nazwą LPT J1555−5631. Ten z 2002 r. był zagadką dla astronoma Scotta Hymana z Sweet Briar College, który nigdy nie zdołał uzyskać odpowiedzi.

Ostatecznie udało się rozwiązać zagadkę, choć z pewnością nie było to proste. W ten sposób powstała nowa kategoria dla sygnałów radiowych.

Zjawiska przejściowe o długim okresie rozwiązaniem zagadki

Astronomowie ostatecznie zdołali wyodrębnić zupełnie nową kategorię i są to zjawiska przejściowe o długim okresie (LPT). To niezidentyfikowane obiekty emitujące długie, jasne impulsy fal radiowych, pomiędzy którymi występują regularne, długie przerwy.

Najważniejszym odkryciem dla LPT okazał się obiekt sklasyfikowany pod nazwą GLEAM-X J1627-5235. Zauważono go już w 2018 r. Następnie opisano go po raz pierwszy w 2022 r. Od tego czasu udało się zaobserwować więcej takich obiektów. Wśród nich pojawił się nawet GCRT J1745-3009, czyli pierwszy zaobserwowany przez Hyman.

To ogromna satysfakcja - czytać o każdym nowym wykryciu obiektu typu LPT, zwłaszcza po tak wielu latach bezowocnych poszukiwań podobnych zjawisk

Samo ustalenie źródeł tego typu sygnałów nie było jednak takie proste. Pod uwagę brano gwiazdy neutronowe, jak pulsary oraz magnetary. Problem jednak w tym, że emisja LPT odbywa się tutaj zbyt wolno. Powinna przebiegać szybciej. Dlatego skupiono się na innej opcji i tą są białe karły.

Biały karły to martwe gwiazdy, które są pozostałością po większych obiektach tego typu. Potrzeba jednak więcej badań, które pozwolą ustalić tajemnicze źródła.

"Gdy odkryjemy znacznie więcej obiektów LPT, być może uda nam się dostrzec między nimi kolejne prawidłowości. Pozwoliłoby to na prowadzenie ukierunkowanych poszukiwań innych, potencjalnych obiektów tego typu" - powiedział Hyman. Wyniki badań opublikowano na łamach The Astrophysical Journal.