Zdjęcie znalazło się w opublikowanym właśnie raporcie DIA "Challenges to Security in Space 2026". Wykonał je satelita WorldView-3 należący do firmy Maxar Technologies, obecnie działającej pod nazwą Vantor. Przedstawiciele firmy potwierdzili, że fotografia powstała 28 maja 2024 r., z odległości około 90 km.

Na obrazie widać niewielki pojazd ze skrzydłami, dwoma statecznikami pionowymi i otwartymi drzwiami przedziału ładunkowego. W tylnej części znajduje się dodatkowy element z rozłożonymi po obu stronach panelami słonecznymi. Jak przekazała firma Vantor serwisowi TWZ, do tylnej części statku przyłączony jest osobny satelita, którego konstrukcja i panele są widoczne na zdjęciu.

Podobieństwo do amerykańskiego X-37B

Chińska maszyna przypomina X-37B, bezzałogowy pojazd orbitalny wielokrotnego użytku wykorzystywany przez amerykańskie Siły Kosmiczne. Obie konstrukcje mają niewielki kadłub przypominający prom kosmiczny, krótkie skrzydła i dwa stateczniki pionowe. Chiński pojazd wyróżnia się jednak znacznie większą cięciwą skrzydła.

Przypomnijmy, że zdjęcie chińskiego statku, choć w zdecydowanie mniej szczegółowej wersji, pokazał w 2024 r. płk John Patrick, ówczesny dowódca amerykańskich Sił Kosmicznych w Korei, podczas Open Space Forum w Korei Południowej. Wówczas nie było pewności, jaki obiekt przedstawia fotografia, a Siły Kosmiczne USA i Maxar nie udzieliły komentarza nawet po zapytaniach ze strony mediów.

Teraz wszystko stało się jasne, a DIA wskazuje też w raporcie, że Chiny rozwijają dwa główne projekty samolotów kosmicznych: Shenlong i Tengyun. Agencja nie określiła jednak, który z nich widać na zdjęciu. Nazwa Shenlong jest powszechnie wiązana z eksperymentalnym pojazdem orbitalnym, natomiast Tengyun to odrębna koncepcja systemu wynoszenia statku na orbitę z wykorzystaniem samolotu-nosiciela.

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Cztery misje od 2020 roku

Według dostępnych informacji Chiny przeprowadziły od 2020 r. cztery misje orbitalne z wykorzystaniem eksperymentalnego samolotu kosmicznego. Podczas trzeciej, trwającej od grudnia 2023 r. do września 2024 r., zaobserwowano uwalnianie kilku mniejszych obiektów na orbitę. Nie wiadomo, czym były te ładunki.

Według TWZ podczas najnowszej misji, rozpoczętej 7 lutego 2026 r., pojazd miał uwolnić co najmniej jeden kolejny obiekt - statek nadal pozostaje na orbicie. Miejsce jego lądowania po zakończeniu wcześniejszych misji nie zostało oficjalnie potwierdzone, analitycy wskazują jednak na rozbudowaną bazę lotniczą w północno-zachodnich Chinach, której pas startowy ma około 5 km długości.

Możliwe zastosowania wojskowe

Jak zauważa DIA, samoloty kosmiczne dzięki możliwości wielokrotnego wykorzystania i dużej manewrowości mogą wykonywać zadania, do których tradycyjne satelity nie są równie dobrze przystosowane. Mogą służyć m.in. do wynoszenia ładunków na orbitę, prowadzenia eksperymentów i zbliżania się do innych obiektów kosmicznych. TWZ zwraca uwagę, że takie zdolności mogą mieć znaczenie dla rozpoznania, inspekcji satelitów, a potencjalnie także działań przeciwko innym obiektom orbitalnym.

Samo zdjęcie nie dowodzi jednak, że chiński pojazd jest uzbrojony ani że prowadził działania ofensywne. Jego dokładne możliwości i przeznaczenie pozostają niejawne. Raport DIA wpisuje się jednak w szerszy obraz rozwoju chińskich zdolności kosmicznych. Według agencji chińska konstelacja satelitów wykorzystywanych do wywiadu, obserwacji i rozpoznania liczy już ponad 510 urządzeń, ponad trzykrotnie więcej niż w 2018 r.

Nie można też zapomnieć, że już w 2021 roku Chance Saltzman, generał-porucznik Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych, pełniący wtedy funkcję zastępcy szefa operacji kosmicznych, nuklearnych i cybernetycznych, informował o testach chińskiego systemu hipersonicznego zdolnego do manewrowania w kosmosie i dosłownie parkowania na orbicie.

I choć chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekonywało, że rzeczone testy dotyczyły "pojazdu, którego celem było zweryfikowanie możliwości ponownego wykorzystania części statku kosmicznego, a nie pocisku", w obliczu obecnych możliwości kosmicznych Chin obie wersje wydają są prawdopodobne.



