Zabytkowe kamienice, historyczne uzdrowiska czy kościoły coraz częściej muszą mierzyć się nie tylko z upływem czasu, ale także skutkami zmian klimatu, ekstremalnych zjawisk pogodowych i rosnącej presji ze strony turystyki. Polscy naukowcy pokazali, że w ich ochronie mogą pomóc technologie przestrzenne, które pozwalają niemal na bieżąco śledzić stan cennych obiektów i szybciej reagować na pojawiające się zagrożenia.

GIS przyspiesza ochronę zabytków

Zespół badawczy z Łodzi i Krakowa kierowany przez Łukasza Quirini-Popławskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN opracował cyfrowe narzędzie oparte na systemach informacji geograficznej, czyli GIS. To technologia służąca do gromadzenia, analizowania i prezentowania danych powiązanych z konkretną lokalizacją na mapie.

Rozwiązanie zostało sprawdzone w Krynicy-Zdroju, Szczawnicy oraz Uniejowie. Badacze dokumentowali stan historycznych obiektów uzdrowiskowych, budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej i zabytków sakralnych.

- Opracowane narzędzie to mobilny system GIS oparty na aplikacji ArcGIS Survey123, który umożliwia prowadzenie terenowej inwentaryzacji i ciągłego monitoringu zabytków. Podczas wizji lokalnej użytkownik zapisuje lokalizację obiektu, jego stan zachowania, funkcję, zagrożenia, potrzeby konserwatorskie oraz dokumentację fotograficzną. Dane są automatycznie synchronizowane z centralną bazą, gdzie mogą być analizowane przestrzennie, wizualizowane na mapach oraz wykorzystywane do wyznaczania priorytetów działań konserwatorskich - wyjaśnia dr Marta Nalej.

Szybsza reakcja po katastrofach

Nowe rozwiązanie może okazać się szczególnie cenne po powodziach, wichurach czy innych katastrofach. Zamiast wielomiesięcznej oceny szkód dane można zbierać praktycznie od razu w terenie i szybko przekazywać do instytucji odpowiedzialnych za ochronę zabytków.

Badania pokazały też, że z systemu są w stanie korzystać nawet osoby posiadające jedynie podstawową znajomość technologii GIS. Co więcej, do monitorowania można włączyć mieszkańców i turystów, którzy zgłaszają zagrożenia oraz przesyłają zdjęcia wymagających uwagi obiektów.

Zamki w Polsce. Rozpoznaj je po jednym zdjęciu. Rozpocznij quiz

Ciągły monitoring zamiast sporadycznych kontroli

Autorzy podkreślają, że zagrożenia, z którymi coraz częściej się mierzymy, wymagają odejścia od okazjonalnych kontroli na rzecz stałego monitoringu. A opracowana przez nich metodologia może zostać wdrożona również w innych regionach Polski, zwłaszcza tam, gdzie środki na ochronę dziedzictwa kulturowego są ograniczone. Dzięki ujednoliconemu sposobowi dokumentowania stanu zabytków łatwiej planować działania konserwatorskie i skuteczniej chronić cenne obiekty przed dalszą degradacją.

Źródło: Uniwersytet Łódzki

Publikacja: Quirini-Popławski, Ł., Bogdanowska, M., Makowska-Iskierka, M. et al. The sustainable management of cultural heritage in tourist destinations: a mobile GIS approach. npj Herit. Sci. (2026). https://doi.org/10.1038/s40494-026-02638-w



