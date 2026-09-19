Stanowisko Jebel Irhoud od dekad dostarcza ważnych informacji na temat początków naszego gatunku. Pierwszą czaszkę, oznaczoną jako Irhoud 1, odkryto w 1961 roku. Początkowo naukowcy sądzili, że należy ona do afrykańskiego neandertalczyka żyjącego około 40 tys. lat temu. Kolejne odkrycia oraz nowe metody datowania zmieniły jednak tę interpretację. Badania opublikowane w 2017 roku wykazały, że chodzi o homininy należące do Homo sapiens, które żyły ok. 315 tys. lat temu, co przesunęło znane początki naszego gatunku znacznie dalej w przeszłość.

Czaszka była układanką z kilku skamieniałości

Autorzy najnowszej pracy opublikowanej w czasopiśmie "Heritage" nie dysponowali kompletną czaszką jednego osobnika, zamiast tego wykorzystali trójwymiarowy model czaszki złożonej z kilku skamieniałości pochodzących z tej samej warstwy archeologicznej. Najważniejszym elementem była wspomniana czaszka Irhoud 1, obejmująca sklepienie mózgoczaszki oraz znaczną część twarzoczaszki. Brakującą żuchwę uzupełniono na podstawie okazu Irhoud 11, natomiast część struktur szczęki i uzębienia pochodziła z kolejnych znalezisk, tj. Irhoud 10, 21 i 22.

Badacze zastosowali techniki wykorzystywane w kryminalistycznej rekonstrukcji twarzy. Wykorzystali przy tym wyłącznie oprogramowanie open source, łącząc projekcje anatomiczne z techniką kontrolowanej deformacji anatomicznej. W praktyce cyfrowy model współczesnej ludzkiej twarzy został dopasowany do kształtu czaszki z Jebel Irhoud - naukowcy mogli dzięki temu oszacować rozmieszczenie tkanek miękkich i stworzyć model twarzy odpowiadający proporcjom zachowanych kości.

Jak wyglądał człowiek sprzed 315 tys. lat? Naukowcy złożyli jego twarz z fragmentów Moraes et al., Heritage (2026) domena publiczna

Tak mogli wyglądać nasi przodkowie

Brak dostępu do tkanek miękkich człowieka sprzed 315 tys. lat jest zresztą największym ograniczeniem tej rekonstrukcji. Ich grubość i rozmieszczenie oszacowano na podstawie danych dotyczących współczesnych ludzi. Oznacza to, że przedstawiona twarz jest anatomicznie prawdopodobnym przybliżeniem, a nie dokładnym portretem mieszkańca Afryki sprzed setek tysięcy lat.

Powstały dwie wersje rekonstrukcji. Pierwsza jest czarno-biała i pozbawiona włosów oraz zarostu. Ma możliwie wiernie przedstawiać wynik analizy anatomicznej, bez dodawania elementów, których naukowcy nie są w stanie ustalić na podstawie skamieniałości. Druga wersja jest kolorowa i ma charakter artystyczny. Badacze dodali w niej między innymi hipotetyczną pigmentację skóry i owłosienie twarzy. Nie są to jednak cechy, które można bezpośrednio odczytać z czaszki.

Mózgoczaszka miała objętość 1364 ml

Rekonstrukcja pozwoliła również oszacować objętość endokastu, czyli przestrzeni wewnątrz czaszki odpowiadającej kształtem mózgowi - wyniosła ona 1364 ml. Wynik jest bardzo zbliżony do wcześniejszych pomiarów wykonanych bezpośrednio na skamieniałości. W jednym z wcześniejszych badań objętość tę oszacowano na 1375 ml, autorzy nowej pracy uznali więc, że ich cyfrowy model zachowuje odpowiednią skalę i proporcje czaszki.

To istotne także z innego powodu. Wynik ten mieści się w zakresie zmienności obserwowanej u współczesnych ludzi, chociaż budowa czaszki tych wczesnych przedstawicieli Homo sapiens nie była jeszcze identyczna z budową czaszki dzisiejszego człowieka.