Tak wygląda WC w misji Artemis 2. NASA zaskakuje rozwiązaniem

NASA szykuje się do startu misji Artemis 2, której celem jest Księżyc. Astronauci polecą w kierunku Srebrnego Globu po raz pierwszy od ponad 50 lat i spędzą w statku Orion około 10 dni. Oczywiście w tym czasie będą musieli się załatwiać. Rodzi się jednak pytanie: jak?

Prywatna toaleta w statku Orion dla misji Artemis 2 na Księżyc

Orion to znacznie nowocześniejszy statek kosmiczny w porównaniu do tego, który używano podczas programu księżycowego Apollo. Technologia w tym czasie znacząco się rozwinęła i dotyczy to także obszarów sanitarnych.

Astronauci misji Artemis 2 otrzymają do dyspozycji małą toaletę, która znajduje się na pokładzie kapsuły załogowej Orion "Integrity". To niewielkie pomieszczenie sanitarne, gdzie astronauci będą mogli załatwić swoje potrzeby i liczyć na odrobinę prywatności.

Jako załoga mamy szczęście, że na tym malutkim statku kosmicznym znajduje się toaleta z drzwiami

"To jedyne miejsce, do którego możemy pójść podczas misji i w którym możemy poczuć się przez chwilę jak sami" - dodał Jeremy Hansen.

Oczywiście wspomniana toaleta nie jest zbyt przestronna. W rzeczywistości przypomina podobne pomieszczenia sanitarne stosowane w małych samolotach pasażerskich. Co nie zmienia faktu, że Lockheed Martin, które stworzyło statek Orion, stanęło na wysokości zadania. Cała konstrukcja w środku ma zaledwie 9,34 metra sześciennego, czyli mniej więcej tyle, co dwa minivany.

W skład załogi misji Artemis 2 wchodzi czworo astronautów i tak niewielka przestrzeń będzie dla nich domem przez około półtora tygodnia. Warto dodać, że drzwi do toalety w Orionie znajdują się w podłodze kapsuły, co może wydawać się dziwne. Pamiętajmy jednak, że nie będzie tam panowała grawitacja, a więc umiejscowienie nie odgrywa tak dużej roli. Ponadto znajduje się tam specjalna zasłona.

Jeśli potrzeba więcej miejsca, mogą zostawić drzwi otwarte i zasunąć zasłonę zapewniającą prywatność

Jak astronauci NASA załatwiali się w trakcie programu Apollo?

Ponad pół wieku temu, astronauci NASA biorący udział w misjach programu Apollo, nie mieli tyle szczęścia, co załoga Artemis 2. Załatwianie potrzeb fizjologicznych nie miało wtedy zbyt wiele wspólnego z prywatnością.

Moduł załogowy był mniejszy, bo jego kubatura to niespełna 6 metrów sześciennych i nie było tam żadnej toalety. Astronauci oddawali mocz do mankietu na rolce. Natomiast kał do plastikowych torebek i odbywało się to w towarzystwie pozostałych członków misji.

