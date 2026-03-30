Tak wygląda WC w misji Artemis 2. NASA zaskakuje rozwiązaniem

Dawid Długosz

Astronauci misji Artemis 2 na Księżyc spędzą w kosmosie około 10 dni. Jak będą się załatwiać? NASA zbudowała dla nich prywatną toaletę w statku Orion, którym polecą w kierunku Srebrnego Globu. Jak to wyglądało kilkadziesiąt lat temu, w trakcie programu księżycowego Apollo?

Statek Orion na orbicie wokół Księżyca, widoczne kratery i technologiczne elementy pojazdu.
Misja Artemis 2. Astronauci z prywatną toaletą, a jak to było podczas Apollo?

NASA szykuje się do startu misji Artemis 2, której celem jest Księżyc. Astronauci polecą w kierunku Srebrnego Globu po raz pierwszy od ponad 50 lat i spędzą w statku Orion około 10 dni. Oczywiście w tym czasie będą musieli się załatwiać. Rodzi się jednak pytanie: jak?

Prywatna toaleta w statku Orion dla misji Artemis 2 na Księżyc

Orion to znacznie nowocześniejszy statek kosmiczny w porównaniu do tego, który używano podczas programu księżycowego Apollo. Technologia w tym czasie znacząco się rozwinęła i dotyczy to także obszarów sanitarnych.

Astronauci misji Artemis 2 otrzymają do dyspozycji małą toaletę, która znajduje się na pokładzie kapsuły załogowej Orion "Integrity". To niewielkie pomieszczenie sanitarne, gdzie astronauci będą mogli załatwić swoje potrzeby i liczyć na odrobinę prywatności.

Jako załoga mamy szczęście, że na tym malutkim statku kosmicznym znajduje się toaleta z drzwiami
powiedział astronauta Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej, który bierze udział w misji Artemis 2.

"To jedyne miejsce, do którego możemy pójść podczas misji i w którym możemy poczuć się przez chwilę jak sami" - dodał Jeremy Hansen.

Oczywiście wspomniana toaleta nie jest zbyt przestronna. W rzeczywistości przypomina podobne pomieszczenia sanitarne stosowane w małych samolotach pasażerskich. Co nie zmienia faktu, że Lockheed Martin, które stworzyło statek Orion, stanęło na wysokości zadania. Cała konstrukcja w środku ma zaledwie 9,34 metra sześciennego, czyli mniej więcej tyle, co dwa minivany.

W skład załogi misji Artemis 2 wchodzi czworo astronautów i tak niewielka przestrzeń będzie dla nich domem przez około półtora tygodnia. Warto dodać, że drzwi do toalety w Orionie znajdują się w podłodze kapsuły, co może wydawać się dziwne. Pamiętajmy jednak, że nie będzie tam panowała grawitacja, a więc umiejscowienie nie odgrywa tak dużej roli. Ponadto znajduje się tam specjalna zasłona.

Jeśli potrzeba więcej miejsca, mogą zostawić drzwi otwarte i zasunąć zasłonę zapewniającą prywatność
wyjaśniała w 2025 r. Debbie Korth, zastępca kierownika programu Orion w Centrum Kosmicznym im. Johnsona NASA w Houston.

Jak astronauci NASA załatwiali się w trakcie programu Apollo?

Ponad pół wieku temu, astronauci NASA biorący udział w misjach programu Apollo, nie mieli tyle szczęścia, co załoga Artemis 2. Załatwianie potrzeb fizjologicznych nie miało wtedy zbyt wiele wspólnego z prywatnością.

Moduł załogowy był mniejszy, bo jego kubatura to niespełna 6 metrów sześciennych i nie było tam żadnej toalety. Astronauci oddawali mocz do mankietu na rolce. Natomiast kał do plastikowych torebek i odbywało się to w towarzystwie pozostałych członków misji.

Zobacz również:

Załoga Artemis II dotarła na Florydę. Start na Księżyc coraz bliżej
Kosmos

Załoga Artemis II już na Florydzie. NASA wraca na Księżyc po 53 latach

Karol Kubak
Karol Kubak
© 2026 Associated Press

Najnowsze