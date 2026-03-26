Układ Słoneczny powstał około 4,6 mld lat temu i dziś jest względnie ułożonym oraz spokojnym zakątkiem Drogi Mlecznej. Planety są uformowane i poruszają się na stabilnych orbitach. Jak wyglądał nasz system, gdy był młody? Naukowcy znaleźli miejsce, które może to doskonale odzwierciedlać.

Odkryty system gwiezdny odzwierciedla młody Układ Słoneczny

Astronomowie znaleźli bardzo młody układ, który znajduje się około 437 lat świetlnych od nas. Znajdująca się tam gwiazda o nazwie WISPIT 2 ma zaledwie około 5,4 mln lat. To oznacza, że system znajduje się na bardzo wczesnym etapie formowania.

Uczeni, którzy dokonali odkrycia twierdzą, że ten system może doskonale odzwierciedlać młody Układ Słoneczny. Gwiazda WISPIT 2 otoczona jest chmurą gazu i pyłu, ale to nie wszystko. Już teraz formują się tam pierwsze planety. W tym chaotycznym miejscu odkryto już dwie egzoplanety. Nazwano je WISPIT 2b i WISPIT 2c, ale naukowcy twierdzą, że powstanie kolejnych jest tylko kwestią czasu.

WISPIT 2 to jak dotąd najlepszy wgląd w naszą własną przeszłość. Te struktury sugerują, że obecnie formują się kolejne planety, które w końcu wykryjemy

Układ z gwiazdą WISPIT 2 jest bardzo wyjątkowy

Dotychczas uczeni odkryli tylko dwa bardzo młode systemy gwiezdne, gdzie wykryto co najmniej dwie formujące się planety. Jednym z nich jest PDS 70, który to jednak nie posiada w dysku protoplanetarnym wyraźnych pasów czy przerw. W przypadku systemu z gwiazdą WISPIT 2 wygląda to inaczej.

WISPIT 2 daje nam kluczowe laboratorium nie tylko do obserwacji powstawania pojedynczej planety, ale całego układu planetarnego

Pierwszą z odkrytych planet była WISPIT 2b, która ma masę około 5 razy większą od Jowisza i okrążająca gwiazdę w odległości około 60 jednostek astronomicznych (jedna określa średnią odległość Ziemi od Słońca). Udało się ją dostrzec w zeszłym roku.

Następnie wykorzystano Bardzo Duży Teleskop (VLT) i w ten sposób potwierdzono drugą planetę - WISPIT 2c, która okrąża gwiazdę w odległości około czterech razy bliższej niż pierwszy ze światów.

