W skrócie Teleskop Euclid odkrył kwazar J1504+6252 o nazwie Dún Aonghasa, będący najstarszym i najodleglejszym znanym obiektem tego typu, który istniał już ponad 13 mld lat temu.

Obiekt cechuje się przesunięciem ku czerwieni wynoszącym 8,13 i zawiera supermasywną czarną dziurę o masie ocenianej na około 360 milionów mas Słońca.

Istnienie kwazara, wykrytego pierwotnie w danych z sierpnia 2025 roku, zostało potwierdzone przez inne teleskopy, w tym Obserwatorium Kecka, Hubble'a oraz Jamesa Webba.

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Teleskop Euclid należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej odkrył najstarszy kwazar zasilany supermasywną czarną dziurą. Obserwowany obiekt ma ponad 13 mld lat, a więc istniał już w bardzo wczesnym wszechświecie.

Najstarszy kwazar we wszechświecie odkryty przez Teleskop Euclid

Teleskop należący do Europejskiej Agencji Kosmicznej natrafił na tajemniczy obiekt z przesunięciem ku czerwieni wynoszącym 8,13. To oznacza, że Euclid uchwycił go w stanie, gdy miał około 630 mln lat po Wielkim Wybuchu.

Obiekt sklasyfikowany jako J1504+6252 oraz nazwany Dún Aonghasa to w rzeczywistości najodleglejszy i najstarszy kwazar wśród wszystkich dotychczas zaobserwowanych. Wyniki badań, opublikowane w czasopiśmie "Astronomy & Astrophysics" i ogłoszone 24 listopada przez instytut MPIA oraz Uniwersytet w Hamburgu, wskazują na istnienie czarnej dziury o masie około 360 mln mas Słońca.

Kwazar Dún Aonghasa w centrum zdjęcia z teleskopu Euclid ma postać czerwonej plamki. ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, Wolf et al. 2026 materiał zewnętrzny

Warto dodać, że to pierwszy kwazar, którego istnienie potwierdzono przy przesunięciu ku czerwieni przekraczającym 8. Wcześniejsze rekordy odległości (przy wartościach przesunięcia ku czerwieni odpowiednio 7,77 oraz 7,69) również należały do teleskopu Euclid i pochodzą sprzed zaledwie kilku miesięcy.

Najodleglejszy kwazar obserwowany także przez inne teleskopy

Wspomniany kwazar został odkryty w danych teleskopu Euclid agencji ESA, które przechwycono w sierpniu 2025 r. Był to jednak obiekt niewidoczny w zakresie światła widzialnego.

Następnie na J1504+6252 skierowano także inne obserwatoria. Wykorzystano Obserwatorium Kecka (18 stycznia), Kosmiczny Teleskop Hubble'a (12 maja), Large Binocular Telescope (LBT - 15 i 16 maja) oraz Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST - 26 czerwca).

Trzeci z nich pozwolił na potwierdzenie wysokiego przesunięcia ku czerwieni. Natomiast JWST ostatecznie umożliwił określenie wartości. Dla astronomów jest to fascynujące odkrycie, które może pozwolić rozwikłać jedną z zagadek czarnych dziur. Mianowicie określenie, jak obiekty tego typu mogły rosnąć tak szybko we wczesnym wszechświecie i osiągać masy setek mln mas Słońca.