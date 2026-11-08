Teleskop Hubble'a obserwował "koci ogon". Owinąłby Słońce i Ziemię 500 razy

W skrócie Kosmiczny Teleskop Hubble'a zaobserwował niezwykły obiekt o nazwie koci ogon, znajdujący się w młodym układzie Beta Pictoris oddalonym o 63 lata świetlne od Ziemi.

Naukowcy przypuszczają, że struktura powstała w wyniku zderzenia dwóch dużych ciał niebieskich o rozmiarach zbliżonych do Plutona, co wytworzyło obłok bogaty w węgiel.

Koci ogon jest tak długi, że mógłby owinąć układ Słońce-Ziemia 500 razy, a jego charakterystyczne zakrzywienie to efekt grawitacyjnego wpływu planety Beta Pictoris b.

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Astronomowie wykorzystali Kosmiczny Teleskop Hubble'a do obserwacji bardzo ciekawego zjawiska, które występuje w młodym układzie Beta Pictoris kilkadziesiąt lat świetlnych od nas.

"Koci ogon" z Beta Pictoris owinąłby układ Słońce-Ziemia 500 razy

Zjawisko zaobserwowane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a występuje w młodym układzie Beta Pictoris, który znajduje się około 63 lata świetlne od nas. "Koci ogon" to długi twór powstały prawdopodobnie ze zderzenia dwóch dużych ciał.

Uważa się, że "koci ogon" jest następstwem zderzenia dużych ciał niebieskich - pomyślmy o czymś takim jak Pluton

"Co dziwne, tę cechę zaobserwowano wcześniej tylko za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba (JWST), który wykrywa światło podczerwone, ale pozostawała niewidoczna na krótszych falach, co od jakiegoś czasu intryguje społeczność astronomiczną" - dodał Arin Avsar.

Ma to wyjaśnienie i Avsar uważa, że jest to spowodowane "organicznym materiałem ogniotrwałym, który w dużej mierze opiera się na węglu. Te długie łańcuchy atomów węgla pochłaniają światło widzialne, więc są dość czarne".

Wspomniany "koci ogon" jest na tyle długi, że układ Słońce-Ziemia mógłby owinąć aż 500 razy. Ile to prawdziwych kocich ogonów? Szacuje się, że około 200 bilionów.

"Koci ogon" z układu Beta Pictoris zakrzywiony przez planetę

W trakcie prowadzenia obserwacji astronomowie natrafili na ciekawą cechę. To charakterystyczne zakrzywienie, które prawdopodobnie wynika z oddziaływania między pasmem materii a jedną z planet w układzie, Beta Pictoris b. To gazowy olbrzym, którego masę szacuje się na dziesięciokrotnie większą od Jowisza.

"Dostarcza to kolejnego dowodu na to, w jaki sposób planety-olbrzymy wpływają na komety za pomocą swojej potężnej siły grawitacji" - wyjaśnia Avsar i dzieje się tak nawet z odległości dziesiątek jednostek astronomicznych. Wyniki badań zostały udostępnione na łamach The Astrophysical Journal Letters.