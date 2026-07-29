Teleskop Kosmiczny Nancy Grace Roman zatankowany. Kiedy start?

W skrócie NASA zatankowała Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego, zużywając 290 galonów hydrazyny do przygotowania obserwatorium do misji.

Start teleskopu za pomocą rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX planowany jest najwcześniej na 30 sierpnia z przylądka Canaveral na Florydzie.

Obserwatorium trafi do punktu L2, oddalonego o 1,5 mln km od Ziemi, gdzie będzie badać wszechświat.

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Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman to potężne obserwatorium, nad którym prace udało się zakończyć przed czasem. Potem rozpoczęto intensywne testy, a kilka tygodni temu całość przetransportowano do centrum NASA na Florydzie. Teraz agencja przekazała, że udało się osiągnąć kolejny cel przed planowanym startem.

NASA zatankowała Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman

NASA przekazała we wtorek, że zatankowała Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman. Proces odbył się w sobotę. Agencja wykorzystała paliwo hydrazynowe i jest to klasyczny rodzaj paliwa używanego w statkach kosmicznych, gdyż oferuje dużą wydajność.

Co prawda NASA szuka zamiennika dla tego paliwa z powodu niestabilności oraz toksyczności, ale na razie w nowym teleskopie zdecydowano się pozostać przy dotychczasowym rozwiązaniu.

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Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman został zatankowany z użyciem 290 galonów (niespełna 1,1 tys. litrów) paliwa hydrazynowego. Proces odbył się w obiekcie obsługi ładunków niebezpiecznych w Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na Florydzie.

Kiedy NASA wystrzeli Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman?

NASA już wcześniej przekazała, że start nowego obserwatorium planowany jest najwcześniej na 30 sierpnia. Misję powierzono firmie SpaceX, która wykorzysta potężną rakietę Falcon Heavy. Start odbędzie się na przylądku Canaveral na Florydzie.

Wspomniane paliwo Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman wykorzysta właśnie po starcie i oddzieleniu się od rakiety. NASA wyjaśnia, że nastąpi to w czasie manewrów, które pozwolą skierować obserwatorium do docelowego miejsca w kosmosie, którym jest punkt L2, znajdujący się około 1,5 mln km od Ziemi, czyli około cztery razy dalej niż Księżyc.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman uzupełni inne obserwatoria i pozwoli na rozwikłanie kolejnych zagadek wszechświata. NASA twierdzi, że w ciągu jednego roku misji będzie w stanie uzyskać około 500 terabajtów danych. Dla porównania Kosmiczny Teleskop Hubble'a w ciągu 35 lat misji przesłał około 400 terabajtów informacji.

NASA wierzy, że nowy teleskop pozwoli odkryć tysiące nowych egzoplanet oraz dokładniej zbadać wybrane światy pozasłoneczne. Obserwatorium ma również odegrać dużą rolę w badaniach Układu Słonecznego.



