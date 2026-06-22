Teleskop Swift to jedno z wielu obserwatoriów kosmicznych NASA, które znajdują się w przestrzeni. Z tym jest jednak duży problem. Teleskop sukcesywnie obniża swoją orbitę i jeśli nie zostaną podjęte działania, to jeszcze latem br. może spaść na Ziemię. Agencja zaplanowała więc misję ratunkową, której start odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.

NASA chce ratować teleskop Swift przed upadkiem na Ziemię

NASA nawiązała współpracę z prywatną firmą Katalyst Space i tak powstała misja ratunkowa, której celem jest uratowanie teleskopu przed spaleniem w ziemskiej atmosferze. Inicjatywa o nazwie Swift Boost ma na celu wyniesienie obserwatorium na wyższą orbitę okołoziemską, gdzie pozostanie ono bezpieczne.

Swift Boost to pierwsza tego typu misja w historii NASA. Do tej pory agencja nie próbowała wynieść na wyższą orbitę okołoziemską teleskopu, choć podobne działania prowadzone są na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która bez pomocy również znajdowałaby się coraz niżej. Korekcje orbit dokonywane są m.in. z wykorzystaniem kapsuł Dragon firmy SpaceX.

Z informacji przekazanych przez NASA wynika, że niepodjęcie działań doprowadzi do utraty teleskopu Swift i to w dosyć krótkim czasie. Pesymistyczny scenariusz zakłada wpadnięcie obserwatorium w atmosferę Ziemi już w ciągu najbliższych tygodni.

Misja ratunkowa Swift Boost szykowana do startu

Najważniejszym elementem misji ratunkowej Swift Boost jest statek o nazwie LINK. Jego celem jest wyniesienie teleskopu na wyższą orbitę. Start planowany jest na 27 czerwca i obecnie trwają intensywne przygotowania.

Link został zintegrowany z rakietę Pegasus XL firmy Northrop Grumman 9 czerwca w placówce Wallops Flight Facility w Wirginii. Później całość podwieszono pod samolotem Stargazer, który udał się z ładunkiem do atolu Kwajalein na Pacyfiku, skąd odbędzie się start.

Nie będzie to tradycyjny start pionowy. Stargazer wzniesie się w powietrze na wysokość około 12 tys. metrów. Następnie rakieta Pegasus XL zostanie zwolniona i przez chwilę ma opadać, po czym uruchomi silniki i wyniesie statek LINK w kosmos.

Teleskop Swift spada szybciej niż inne obserwatoria kosmiczne

Swift został wystrzelony w kosmos w listopadzie 2004 r. Teleskop opada szybciej niż inne obserwatoria. Dlaczego tak się dzieje? NASA wyjaśnia, że jest wystawiony na większy opór atmosferyczny, który skutecznie go wyhamowuje.

Biorąc pod uwagę, jak szybko orbita Swifta zanika, ścigamy się z czasem, ale wykorzystując technologie komercyjne, które są już w fazie rozwoju, śmiało stawiamy czoła temu wyzwaniu

Wspomniany opór stał się większy niż przewidywano, a to za sprawą zwiększonej aktywności Słońca, które jesienią 2024 r. weszło w fazę maksimum 11-letniego cyklu.





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