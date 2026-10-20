Teleskop SPHEREx agencji NASA przebadał brązowe karły. To nieudane gwiazdy

W skrócie Teleskop SPHEREx, działający na orbicie od marca 2025 roku, umożliwił astronomom badanie brązowych karłów w zakresie długości fal blokowanych przez ziemską atmosferę.

Naukowcy przebadali 37 obiektów, odkrywając w ich atmosferach obecność wody, dwutlenku węgla, tlenku węgla oraz metanu i określając zakres ich temperatur od -20 do 2200 stopni Celsjusza.

Brązowe karły to obiekty o masie od 13 do 80 mas Jowisza, które powstają z zapadających się obłoków gazu i pyłu, lecz nie posiadają masy wystarczającej do zapoczątkowania fuzji wodoru.

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Teleskop SPHEREx został wystrzelony w kosmos w marcu 2025 r. i znajduje się na orbicie okołoziemskiej, co ułatwia badania różnych obiektów. Głównie za sprawą braku wpływu atmosfery. Astronomowie skierowali obserwatorium na grupę brązowych karłów, które nazywa się także nieudanymi gwiazdami.

Brązowe karły przebadane z wykorzystanie teleskopu SPHEREx agencji NASA

Astronomowie wykorzystali SPHEREx do przebadania grupy brązowych karłów, co pozwoliło na rejestrowanie długości fal świetlnych, które są niemal niemożliwe do zaobserwowania za pomocą teleskopów naziemnych, gdyż są one pochłaniane przez parę wodną znajdującą się w ziemskiej atmosferze.

W trakcie badań przeanalizowano 37 pobliskich brązowych karłów i zbadano ich widmo światła obejmujące 102 długości fal. Pozwoliło to m.in. ustalić zakres temperatur nieudanych gwiazd, który wynosi od minus 20 stopni do około 2200 stopni Celsjusza.

Brązowe karły obserwowane przez teleskop SPHEREx należący do NASA. Zafar Rustamkulov/NASA/JPL-Caltech NASA

Ponadto analiza widm brązowych karłów przeprowadzona przez zespół SPHEREx ujawniła informacje o atmosferze bogatej w związki chemiczne. Wśród nich są woda, dwutlenek węgla, tlenek węgla oraz metan.

Są trochę w stylu gotyckim

"W przeciwieństwie do egzoplanet, swobodnie dryfujące brązowe karły są całkowicie niezależnymi obiektami niebieskimi, które samotnie przeminą w wieczności. Wciąż odkrywamy, jak bardzo są złożone" - dodaje Zafar Rustamkulov.

Brązowe karły to nieudane gwiazdy

Brązowe karły to specyficzne obiekty, które plasują się pomiędzy planetami a gwiazdami. Ich masa wynosi od 13 do 80 mas Jowisza (czyli od 0,013 do 0,08 masy brązowych).

Nazywa się je nieudanymi gwiazdami, bo podobnie jak te drugie powstają z zapadających się obłoków gazu i pyłu. Jednak ich masa jest na tyle niewystarczająca, aby zapoczątkować w swoich jądrach fuzję wodoru w hel.

Pod względem chemicznym ich atmosfery przypominają gazowe olbrzymy z Układu Słonecznego. Brązowe karły w przeszłości były obserwowane także przez inne obserwatoria NASA. Wśród nich są Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba czy Kosmiczny Teleskop Spitzera, który został już wysłany na emeryturę.