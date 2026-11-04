Teleskop Swifta wchodzi w atmosferę Ziemi. Koniec misji NASA po 22 latach

W skrócie Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta, które działało na orbicie od 22 lat, wejdzie dziś w atmosferę Ziemi i ulegnie spaleniu około godziny 9:30 czasu polskiego.

Teleskop o masie 1450 kg wykonał w trakcie misji obserwacje ponad 2 tysięcy rozbłysków gamma, 1,4 tysiąca supernowych oraz innych zjawisk kosmicznych.

Podjęta w tym roku próba ratunkowa z wykorzystaniem statku LINK zakończyła się niepowodzeniem z powodu wystąpienia anomalii, co uniemożliwiło przedłużenie misji.

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Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta kończy 22-letnią misję. Dziś 4 listopada teleskop NASA wpadnie w atmosferę Ziemi, gdzie następnie ulegnie spaleniu. Kiedy to nastąpi?

Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta spali się w atmosferze Ziemi

NASA przekazała, że Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta 4 listopada wpadnie w atmosferę Ziemi, gdzie spłonie. Środek okienka wejścia przypadał na godzinę 9:30 czasu w Polsce. Warto jednak mieć na uwadze, że agencja zakłada prognozę obarczoną "niepewnością wynoszącą 11 godzin".

Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta znajdowało się na orbicie okołoziemskiej od blisko 22 lat, bo wyniesiono je w kosmos 20 listopada 2004 r. Teleskop jest całkiem spory, bo jego masa wynosi 1450 kilogramów. Nie ma pewności, że całość spali się w atmosferze. Pewne szczątki mogą spaść na powierzchnię lub do oceanu.

Teleskop Swifta zakończył formalnie misję w zeszłym miesiącu, kiedy to NASA odebrała ostatnie dane naukowe. Następnie przełączono go w tryb bezpieczny. Potem rozpoczęto przygotowania do wejścia w atmosferę Ziemi, co stało się nieuchronne.

Czy teleskop zagraża komukolwiek na Ziemi? Ryzyko jest bardzo niewielkie i szacuje się je maksymalnie na zaledwie 1:2100.

NASA planowała podstawową misję teleskopu Swifta na dwa lata

Teleskop Swifta znajdował się na orbicie okołoziemskiej znacznie dłużej niż zakładano. Podstawowa misja obserwatorium została zaplanowana na dwa lata. Ostatecznie potrwała ponad dwie dekady.

W trakcie misji Obserwatorium Neila Gehrelsa Swifta zaobserwowało ponad 2 tys. rozbłysków gamma, czyli najpotężniejszych eksplozji we wszechświecie, które osiągają szczyt w dwie sekundy. Sonda zebrała również dane na temat 1,4 tys. wybuchów supernowych, planetoid, komet, gwiazd rozerwanych przez czarne dziury oraz wielu innych zjawisk zachodzących w kosmosie.

Swift pełnił rolę wszechstronnego narzędzia badawczego: obserwował wszechświat w szerokim zakresie długości fal, błyskawicznie kierował swoje instrumenty na krótkotrwałe zjawiska i przesyłał alerty do innych placówek badawczych, ułatwiając koordynację dalszych obserwacji

NASA próbowała ratować teleskop Swifta

Wcześniej w tym roku ruszyła misja ratunkowa, której celem było wyniesienie opadającego teleskopu na wyższą orbitę okołoziemską. W tym celu NASA nawiązała współpracę z prywatną firmą Catalyst Space.

Ostatecznie próba zakończyła się porażką, bo statek ratunkowy o nazwie LINK doznał anomalii. To uniemożliwiło podczepienie się pod Swifta i zmianę wysokości jego orbity. Misja została przerwana i wtedy było już wiadomo, że obserwatorium spłonie w atmosferze.