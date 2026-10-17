Teleskopy LST w Hiszpanii zainaugurowane. Nowa era badań wszechświata

W skrócie Na kanaryjskiej wyspie La Palma zainaugurowano sieć teleskopów Large-Sized Telescope, co stanowi kluczowy krok w rozwoju Obserwatorium CTAO.

Nowoczesna sieć teleskopów LST umożliwi badaczom obserwację ekstremalnych zjawisk we wszechświecie, takich jak supermasywne czarne dziury czy natura ciemnej materii.

Polscy naukowcy z konsorcjum 13 instytucji biorą udział w projekcie, dostarczając niezbędną aparaturę, oprogramowanie oraz elementy mechaniczne dla teleskopów.

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W tym tygodniu odbyła się inauguracja teleskopów Large-Sized Telescope (LST) w ośrodku CTAO-Północ w Obserwatorium Roque de los Muchachos zlokalizowanym na kanaryjskiej wyspie La Palma. To bardzo ważny krok do osiągnięcia celu, którym będą badania wszechświata.

Rozruch teleskopów LST w ośrodku CTAO-Północ w Hiszpanii

Large-Sized Telescope to sieć nowych teleskopów, które zbudowano na wyspie La Palma. Rozruch nastąpił w czwartek 15 października i jak zwraca uwagę Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk (IFJ PAN), to bardzo ważny krok do celu, którym jest pełne uruchomienie Obserwatorium CTAO (ang. Cherenkov Telescope Array Observatory, czyli Obserwatorium Sieci Teleskopów Czerenkowa).

Pierwszy prototyp o nazwie LST-1 został wstępnie uruchomiony już w 2020 r. Wstępne badania przeprowadzone z użyciem tego teleskopu przyniosły bardzo obiecujące wyniki. Później do tego pierwszego dołączono trzy kolejne (LST-2, LST-3 i LST-4). Tak powstała nowa sieć.

Ukończenie podzespołu teleskopów LST jest zwieńczeniem ponad 15 lat międzynarodowej współpracy i innowacji technologicznych

"Teleskopy te pozwolą nam badać jedne z najbardziej ekstremalnych środowisk we wszechświecie, w tym supermasywne czarne dziury i gwiazdy neutronowe, możliwe źródła promieni kosmicznych oraz naturę ciemnej materii" - dodaje prof. Masahiro Teshima.

Każdy z nowych teleskopów ma główne zwierciadło o średnicy 23 metrów. Ponadto na wyposażeniu znajdują się szybkie kamery.

Obserwatorium CTAO pozwoli badać promieniowanie gamma

Rozruch sieci LST to bardzo ważny punkt na drodze do celu pełnego uruchomienia Obserwatorium CTAO, które pozwoli prowadzić obserwacje promieniowania gamma.

LST to podstawowy instrument obserwatorium CTAO-Północ w zakresie niskiej energii na poziomie kilkudziesięciu GeV, co pozwoli rozpocząć nową erę badań wszechświata. Uczeni twierdzą, że będą w stanie przechwytywać sygnały mające nawet 12 mld lat, czyli pochodzące z okresu po niespełna 2 mld lat po Wielkim Wybuchu.

W projekcie CTAO uczestniczą również polscy naukowcy. Rodzime konsorcjum skupia specjalistów z 13 instytucji naukowych. Uczeni z kraju dostarczyli odpowiednią aparaturę oraz oprogramowanie. Następnie mamy elementy mechaniczne oraz napędy teleskopów MST w południowej lokalizacji CTAO.