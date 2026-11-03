Ten ląd zniknął pod oceanem. Mogło tam żyć nawet pół miliona ludzi

W skrócie Naukowcy z Uniwersytetu Griffith stworzyli mapę topograficzną szelfu u wybrzeży Australii, ujawniając istnienie dawnego morza śródlądowego oraz wielkiego jeziora słodkowodnego.

Analizy sugerują, że ten zatopiony obecnie obszar był w przeszłości przyjazny do życia i mógł stanowić dom dla populacji liczącej nawet pół miliona ludzi.

Do zatopienia lądu doprowadził gwałtowny wzrost poziomu oceanów podczas ostatniego zlodowacenia, który w szczytowym momencie wynosił 4-5 metrów na stulecie.

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Nasze życie jest zbyt krótkie, aby zobaczyć zmiany zachodzące w kontynentach czy liniach brzegowych. Jednak w dłuższej perspektywie czasu dzieje się tu znacznie więcej. Czasem wystarczy na to nawet kilkanaście tys. lat, czego dowodzi zalany teren znajdujący się u północno-zachodnich wybrzeży Australii.

Ląd u wybrzeży Australii zalany przez Ocean Indyjski

Szelf Północnozachodni to teren pokryty obecnie wodami Oceanu Indyjskiego, ale w przeszłości był to ląd u wybrzeży dzisiejszej Australii. Badacze z Uniwersytetu Griffith w Brisbane postanowili odtworzyć przeszły krajobraz tego terenu. Jeszcze sprzed zalania. Uzyskane mapy topograficzne są z pewnością bardzo ciekawe.

Uczeni skupili się na badaniach terenu o powierzchni około 400 kilometrów kwadratowych. Analiza wykazała, że w przeszłości panował tam bardzo malowniczy krajobraz. Występowało tam morze śródlądowe oraz wielkie jezioro wypełnione słodką wodą.

Powierzchnię jeziora szacuje się na 2 tys. kilometrów kwadratowych i spływała do niego woda z okolicznych rzek, które wyrzeźbiły w skałach wąwozy. Zbiornik istniał między około 30 a 14 tys. lat temu. Natomiast morze śródlądowe miało występować między około 27 a 17 tys. lat temu.

Ten ogromny krajobraz, którego już nie ma, nie przypominał niczego, co znamy z dzisiejszej Australii. To niesamowite, że było tam ogromne słodkowodne jezioro tuż obok śródlądowego morza

Panujący tam krajobraz nie przypominał tego, co obecnie znamy z Australii. Występowało tam mnóstwo zieleni.

Zalany ląd mógł być domem dla nawet pół miliona ludzi

Naukowcy twierdzą, że przyjazny krajobraz mógł ściągnąć tam wielu ludzi, dla których zalany już ląd był domem. Szacuje się, że teren mógł być zamieszkiwany nawet przez pół miliona mieszkańców.

Do wielkich zmian doszło w trakcie ostatniego zlodowacenia, a więc około kilkunastu tys. lat temu. Spowodowało to podnoszenie poziomu mórz. Początkowo o około metr na 100 lat, ale później proces przyspieszył. Punkt kulminacyjny wystąpił ok. 14,5 tys. lat temu, gdy poziom wody podnosił się o 4-5 metrów na stulecie.

To spowodowało, że coraz większe tereny były zalewane i wymusiło migrację ludności w kierunkach południowych. Badania przeprowadzone przez zespół Normana pozwoliły uzyskać niezwykle dużą dokładność na poziomie jednego piksela na kwadrat o boku 30 metrów. Dlatego po raz pierwszy można było oszacować liczbę ludności z tak dużym prawdopodobieństwem. Szelf Północnozachodni to obecnie teren bogaty w złoża ropy oraz gazu.