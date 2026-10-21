Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie "Signal Transduction and Targeted Therapy". Próba obejmowała pacjentów z zaawansowanymi nowotworami, u których wcześniejsze leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Obecnie w Chinach trwa kolejny etap badań, w którym uczestniczą 52 osoby.

Pomysł zaczerpnięty z oczyszczania ścieków

Punktem wyjścia dla naukowców była reakcja chemiczna wykorzystywana w przemysłowych procesach oczyszczania ścieków. Żelazo reaguje w niej z nadtlenkiem wodoru, prowadząc do powstawania rodników hydroksylowych. Są to bardzo reaktywne cząsteczki zdolne do rozkładania zanieczyszczeń organicznych.

Badacze postanowili wykorzystać podobny mechanizm do uszkadzania komórek nowotworowych. Połączyli zatwierdzony do zastosowań klinicznych preparat na bazie nanokrystalicznego węgla z siarczanem żelaza, uzyskując w ten sposób formulację o nazwie CNSI-Fe.

Jej działanie opiera się na ferroptozie - rodzaju śmierci komórkowej zależnej od żelaza, w którym istotną rolę odgrywa uszkadzanie błon komórkowych. Naukowcy zakładają, że reakcje chemiczne zachodzące pod wpływem preparatu mogą doprowadzić do zniszczenia komórek nowotworowych.

Zdrowe komórki dysponują mechanizmami obrony antyoksydacyjnej, między innymi z udziałem glutationu. Pomagają one ograniczać uszkodzenia wywoływane przez reaktywne cząsteczki. W przypadku komórek nowotworowych mechanizm ten może nie zapewniać wystarczającej ochrony przed procesami prowadzącymi do ferroptozy.

Wcześniejsze doświadczenia na zwierzętach wykazały, że CNSI-Fe hamował wzrost guzów w sześciu modelach nowotworowych, obejmujących między innymi raka jelita grubego, piersi i trzustki.

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Kontrola choroby u 84 proc. uczestników

Kolejnym krokiem było sprawdzenie, czy podobny efekt można zaobserwować u ludzi. W badaniu I fazy uczestniczyło 19 pacjentów z różnymi rodzajami nowotworów, w tym mięsakami, rakiem głowy i szyi, trzustki, płuca, jajnika, piersi oraz sromu. U 16 osób choroba znajdowała się w IV stadium i miała charakter przerzutowy, a wszyscy uczestnicy przeszli wcześniej co najmniej dwie linie leczenia ogólnoustrojowego.

Preparat podawano bezpośrednio do zmian nowotworowych, a następnie oceniano odpowiedź leczonych guzów oraz innych ognisk choroby. U 16 z 19 pacjentów uzyskano kontrolę choroby, co odpowiada 84,2 proc. uczestników. Wskaźnik ten obejmuje zarówno przypadki zmniejszenia guzów, jak i stabilizacji choroby, czyli sytuacji, w których nowotwór nie wykazuje dalszego postępu. Zmniejszenie zmian zaobserwowano u dwóch pacjentów, co oznacza, że odsetek obiektywnych odpowiedzi wyniósł 10,5 proc.

Jakie działania niepożądane?

Profesor Wang Yongsheng, główny badacz projektu prowadzący próbę w West China Hospital, ocenił, że preparat wykazał korzystny profil bezpieczeństwa i obiecującą aktywność przeciwnowotworową. Najczęściej zgłaszanym problemem był ból w miejscu podania preparatu, który wystąpił u 89,5 proc. uczestników. U 52,6 proc. pacjentów odnotowano nadciśnienie. Jedna osoba wycofała się z badania z powodu reakcji nadwrażliwości.

Badacze nie stwierdzili ciężkiej toksyczności hematologicznej ani poważnego uszkodzenia wątroby czy nerek. Nie oznacza to jednak, że bezpieczeństwo terapii zostało już ostatecznie potwierdzone. W badaniu uczestniczyła niewielka grupa pacjentów, a dalsza obserwacja jest niezbędna do określenia ryzyka rzadszych lub długoterminowych powikłań. Po przygotowaniu preparat zachowywał stabilność przez sześć godzin. Stężenie żelaza w surowicy osiągało szczyt w ciągu pół godziny od podania.

Wyniki pierwszej fazy badań są wstępnym sygnałem, że mechanizm inspirowany przemysłowym oczyszczaniem ścieków może mieć zastosowanie w onkologii. Obecnie trwa badanie II fazy, prowadzone w dziesięciu chińskich szpitalach z udziałem 52 pacjentów. Ma ono dostarczyć dodatkowych informacji o bezpieczeństwie i skuteczności CNSI-Fe. Naukowcy wskazują również na konieczność przeprowadzenia większych, randomizowanych badań II i III fazy.