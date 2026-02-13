Testował go polski astronauta na ISS. Czy działa w kosmosie?

PhotonGrav to jeden z eksperymentów, które zabrał ze sobą na ISS polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski w ramach misji Ignis. Specjaliści ocenili to rozwiązanie. Polski interfejs mózg-komputer działa w kosmosie i skuteczność algorytmów sterujących określono na poziomie ponad 80 proc.

Astronauta uśmiechający się, wykonujący selfie we wnętrzu stacji kosmicznej, otoczony licznymi panelami, przewodami oraz urządzeniami badawczymi.
Misja Ignis, która odbyła się latem 2025 r., była pierwszą wyprawą polskiego astronauty na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał ze sobą liczne eksperymenty, które następnie przeprowadził w warunkach mikrograwitacji. Wśród nich był interfejs mózg-komputer z projektu PhotonGrav. Jak spisał się w kosmosie?

Polski interfejs mózg-komputer PhotonGrav testowany na ISS działa w kosmosie

Celem eksperymentu PhotonGrav z misji Ignis było sprawdzenie, czy tego typu interfejs mózg-komputer będzie w stanie działać w warunkach kosmicznych. Pewne jego fazy odbyły się na Ziemi. Po to, aby można było później porównać wyniki uzyskane w trakcie prób, które Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadził podczas pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Nie wiedzieliśmy, jak sygnał z urządzenia zachowa się w kosmosie; po pierwsze - ze względu na zakłócenia w modułach stacji, a po drugie - ponieważ krew jest płynem, który w mikrograwitacji zachowuje się inaczej niż na Ziemi 
powiedział w rozmowie z PAP-em dr Dariusz Zapała z Cortivision, szef eksperymentu PhotonGrav.

Jedno jest pewne. Polski interfejs mózg-komputer działa w kosmosie i skuteczność jego algorytmów sterujących określono średnio na poziomie 82 proc. (gdzie założeniem było co najmniej 70 proc.). To bardzo dobry wynik, który pokazuje, że technologia nadaje się do użytkowania w warunkach pozaziemskich.

"Nasze analizy wykazały jednak, że jakość danych zebranych w kosmosie nie odbiegała od tych ziemskich" - dodaje szef eksperymentu PhotonGrav. Warto dodać, że podobny interfejs mózg-komputer został niedawno przetestowany w kosmosie przez Chińczyków i również stwierdzono, że działa.

Sławosz Uznański-Wiśniewski nie był jedynym członkiem eksperymentu

Warto dodać, że Sławosz Uznański-Wiśniewski nie był jedynym członkiem tego eksperymentu. PhotonGrav był testowany także na innym astronaucie przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, który również wziął udział w locie Axiom Mission 4. Imię i nazwisko drugiej osoby nie zostały ujawnione.

Podczas testów PhotonGrav każdy z dwóch astronautów odbył po trzy sesje z interfejsem mózg-komputer. Każda z nich trwała około 30 minut. Co ciekawe, zauważono, że sygnał w warunkach mikrograwitacji bywał silniejszy od tego rejestrowanego na Ziemi.

