Misja Ignis, która odbyła się latem 2025 r., była pierwszą wyprawą polskiego astronauty na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał ze sobą liczne eksperymenty, które następnie przeprowadził w warunkach mikrograwitacji. Wśród nich był interfejs mózg-komputer z projektu PhotonGrav. Jak spisał się w kosmosie?

Polski interfejs mózg-komputer PhotonGrav testowany na ISS działa w kosmosie

Celem eksperymentu PhotonGrav z misji Ignis było sprawdzenie, czy tego typu interfejs mózg-komputer będzie w stanie działać w warunkach kosmicznych. Pewne jego fazy odbyły się na Ziemi. Po to, aby można było później porównać wyniki uzyskane w trakcie prób, które Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadził podczas pobytu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Nie wiedzieliśmy, jak sygnał z urządzenia zachowa się w kosmosie; po pierwsze - ze względu na zakłócenia w modułach stacji, a po drugie - ponieważ krew jest płynem, który w mikrograwitacji zachowuje się inaczej niż na Ziemi

Jedno jest pewne. Polski interfejs mózg-komputer działa w kosmosie i skuteczność jego algorytmów sterujących określono średnio na poziomie 82 proc. (gdzie założeniem było co najmniej 70 proc.). To bardzo dobry wynik, który pokazuje, że technologia nadaje się do użytkowania w warunkach pozaziemskich.

"Nasze analizy wykazały jednak, że jakość danych zebranych w kosmosie nie odbiegała od tych ziemskich" - dodaje szef eksperymentu PhotonGrav. Warto dodać, że podobny interfejs mózg-komputer został niedawno przetestowany w kosmosie przez Chińczyków i również stwierdzono, że działa.

Sławosz Uznański-Wiśniewski nie był jedynym członkiem eksperymentu

Warto dodać, że Sławosz Uznański-Wiśniewski nie był jedynym członkiem tego eksperymentu. PhotonGrav był testowany także na innym astronaucie przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, który również wziął udział w locie Axiom Mission 4. Imię i nazwisko drugiej osoby nie zostały ujawnione.

Podczas testów PhotonGrav każdy z dwóch astronautów odbył po trzy sesje z interfejsem mózg-komputer. Każda z nich trwała około 30 minut. Co ciekawe, zauważono, że sygnał w warunkach mikrograwitacji bywał silniejszy od tego rejestrowanego na Ziemi.

