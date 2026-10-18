Testy na HIV staną się skuteczniejsze. Udoskonalono enzym Cas13a

Julia Król

Julia Król

Naukowcy z Rice University udoskonalili metodę wykrywania wirusów RNA, dzięki czemu diagnostyka chorób takich jak HIV stanie się znacznie skuteczniejsza. Zmodyfikowany enzym Cas13a zyskał aż 100-krotnie większą czułość bez utraty swojej stabilności.

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Naukowiec w rękawiczce ochronnej trzyma probówkę z niebieskim płynem, w tle nazwy chorób zakaźnych.
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Szybsze wykrywanie HIV i innych wirusów RNA

Wirusy RNA, takie jak HIV, wymagają testów umożliwiających wykrywanie bardzo niewielkich ilości wirusowego materiału genetycznego. Naukowcy od dawna wykorzystują potężne narzędzie do edycji genów CRISPR, jednak inna wersja tej technologii, znana jako Cas13a, koncentruje się właśnie na RNA.

Teraz badacze z Rice University opracowali ulepszoną wersję tej metody, która może ułatwić wykrywanie HIV i innych wirusów RNA w próbkach krwi i środowiska.

- Każdy enzym wykorzystywany w teście musi charakteryzować się zarówno wysoką czułością, jak i stabilnością - powiedział Yang Gao, autor korespondencyjny badania. - Urządzenie musi być w stanie wykrywać bardzo niewielkie ilości RNA, zachowując jednocześnie odporność na trudne warunki, takie jak wysokie temperatury. W tym przypadku wykorzystaliśmy stabilną formę Cas13a i zmodyfikowaliśmy ją genetycznie tak, aby uzyskać pożądaną czułość.

Enzym Cas13a wiązał się z docelowym RNA, m.in. z wirusem HIV lub SARS-CoV-2, i generował sygnał, np. kolorowe światło lub zmianę koloru, który może być odczytany przez człowieka lub maszynę.

Naukowiec w białym fartuchu i fioletowych rękawiczkach prezentuje płytkę laboratoryjną, siedząc przy stanowisku wyposażonym w sprzęt analityczny i laptop.
Seye Oladeji prezentuje przykład testu wykrywającegoUniwersytet Rice'a/Jared Jonesmateriał zewnętrzny

Enzym Cas13a jest teraz 100 razy czulszy

Autor artykułu, Seye Oladeji, twierdził, że problem, z jakim się spotkali, dotyczył czułości. Zmodyfikowali więc stabilną Cas13a w bardziej czułą wersję. Najpierw zespół musiał zrozumieć, jak ona działa. Ponieważ Cas13a to białko, które się porusza podczas wiązania, utrudnia to uchwycenie go w szczegółach. Opracowano więc sposób na utrzymanie go na miejscu, a później zidentyfikowano regiony enzymu, które zdaniem badaczy zwiększały jego czułość.

Wybrano dwa regiony do modyfikacji, a następnie przetestowano wyniki w laboratorium. Kiedy zmieniono je oba, enzym był zbyt czuły, jednak po modyfikacji tylko jednego z nich, czułość wzrosła 100-krotnie bez utraty stabilności.

Chociaż zespół skupił się na wirusie HIV, zaletą całego systemu jest jego elastyczność. Enzym połączony jest z przewodnikiem zaprogramowanym do wykrywania określonej sekwencji RNA, lecz można go łatwo zmienić i przeprogramować, aby wykrywał inne wirusy, np. COVID-19, grypy, Ebola czy zapalenia wątroby typu C.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Cell Chemical Biology, otwiera się w nowym oknie.

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