Tkanka miękka przetrwała 450 mln lat. Odkrycie jak trafienie szóstki w totolotka

Karol Kubak

Karol Kubak

Większość skamieniałości zachowuje jedynie twarde elementy organizmów, jak kości czy muszle. Tym razem naukowcy natrafili jednak na coś znacznie bardziej niezwykłego - tkankę miękką sprzed ponad 450 milionów lat. To dopiero drugi taki przypadek w historii.

Skamieniałości liliowców z zachowanymi segmentowanymi ramionami i centralnymi częściami ciała na tle skały.
Skamieniałości tkanek miękkich liliowcaUniwersytet Oklahomymateriał zewnętrzny

Na długo przed pojawieniem się dinozaurów, nawet jeszcze zanim rośliny i zwierzęta opanowały lądy, w rafach morskich żyły liliowce. To krewni rozgwiazd, przypominały kwiaty osadzone na długich łodygach. Paleontologom z Uniwersytetu Oklahomy udało się znaleźć zachowaną tkankę miękką w skamieniałości liczącej ponad 450 milionów lat. To najstarszy znany przykład takiego znaleziska i zaledwie drugi odnotowany u liliowców.

Jak podkreśla dr Lena Cole (paleontolog z Uniwersytetu Oklahomy i zastępca kustosza ds. paleontologii bezkręgowców w Muzeum Historii Naturalnej im. Sama Noble'a w Oklahomie), po śmierci organizmu tkanki miękkie znikają jako pierwsze, ulegają rozkładowi. W skamieniałościach zwykle pozostają jedynie najtwardsze elementy ciała, dlatego odkrycia takie jak to, należą do absolutnych wyjątków.

- Po śmierci zwierzęcia tkanki miękkie, takie jak skóra, oczy czy narządy wewnętrzne, rozkładają się jako pierwsze. Większość skamieniałości składa się tylko z twardych części, takich jak kości, zęby lub muszle. Tkanki miękkie zachowują się wyłącznie wtedy, gdy środowisko działa niemal jak naturalna lodówka albo urządzenie próżniowo pakujące. Takie warunki występują niezwykle rzadko - wyjaśnia dr Cole.

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Co właściwie odkryli naukowcy?

W zachowanej skamieniałości naukowcy dostrzegli nóżki ambulakralne, czyli drobne wyrostki wykorzystywane przez liliowce do zdobywania pokarmu i funkcjonowania w prądach morskich. Ich budowa pozwala odtworzyć sposób życia wymarłych zwierząt i porównać go z dzisiejszymi gatunkami.

- To niezwykłe, że te tkanki miękkie przetrwały ponad 450 milionów lat. Dla porównania są one starsze o ponad 200 milionów lat od najstarszego dinozaura - powiedział dr David Wright, paleontolog z Uniwersytetu Oklahomy i zastępca kustosza ds. paleontologii bezkręgowców w Muzeum Historii Naturalnej im. Sama Noble'a w Oklahomie, który był współautorem badania z dr Cole.

Badacze zauważyli też, że budowa pradawnego liliowca znacząco różni się od współczesnych przedstawicieli tej grupy. To cenna wskazówka, która pokazuje, jak przez miliony lat zmieniały się ich strategie zdobywania pożywienia i przystosowanie do środowiska.

Co ciekawe, przełom nie nastąpił podczas wykopalisk. Skamieniałość od lat znajdowała się w niewielkim muzeum w Montrealu w Kanadzie. Dopiero po szczegółowe analizy ujawniły jej wyjątkową wartość naukową. To kolejne ciekawe przypomnienie, że czasem duże odkrycia nie wymagają dużych wykopalisk, a jedynie powtórnej analizy już posiadanych zbiorów. Takie historie niejednokrotnie opisywaliśmy w Interii Geekweek. Zobacz niżej wybrane odkrycia.

Źródło: Uniwersytet Oklahomy

Odkrycia dokonane w muzeum:

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W jaki sposób pradawne ryby wyszły na ląd? Robot pomógł znaleźć odpowiedź© 2026 Associated Press
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