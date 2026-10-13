Niesamowita precyzja starożytnych inżynierów. Odkryto 2000-letni akwedukt, który przez wieki zaopatrywał Jerozolimę

Archeolodzy dokonali fascynującego odkrycia w Izraelu. Podczas prac budowlanych nad nowym osiedlem natrafiono na 300-metrowy odcinek akweduktu liczącego 2 tys. lat. Niegdyś dostarczał on wodę do Jerozolimy - transportował ją na odległość ponad 21 kilometrów przez nierówny teren, wykorzystując wyłącznie siłę grawitacji.

Starożytni inżynierowie musieli starannie obliczyć nachylenie konstrukcji, ponieważ kanał opada zaledwie o około metr na każdy kilometr swojej długości. Bez pomp i innych mechanicznych wspomagaczy to łagodne, stałe nachylenie było kluczowe do utrzymania przepływu wody. Jeśli budowniczowie pomyliliby się w obliczeniach na jakimkolwiek odcinku, błąd mógłby zatrzymać cały system.

Inżynieryjny majstersztyk transportował wodę na 21 km bez użycia pomp Israel Antiquities Authority/Facebook materiał zewnętrzny

Dodatkowo zadbano o konserwację całej konstrukcji - budowniczowie umieścili punkty dostępu wzdłuż jej biegu, aby umożliwić usuwanie zatorów i utrzymanie przepływu wody w kanale.

Inżynierowie skonstruowali na tyle precyzyjny system, że był on używany przez kolejne tysiąclecia, aż do około 100 lat temu. Woda wędrowała ze Stawów Salomona, położonych na południe od Betlejem, w kierunku Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie.

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"Cud inżynierii" z czasów Hasmoneuszy

Kierujący wykopaliskami dr Benyamin Storchan, Gil Freid i Rotem Cohen opisali akwedukt jako imponujące przedsięwzięcie inżynieryjne, wzniesione prawdopodobnie za czasów królów z dynastii Hasmoneuszy. Kiedy odsłonili kolejne pozostałości, odkryli, że był on naprawiany i przebudowywany przez wiele stuleci.

W pierwotnej formie woda miała płynąć kanałem wyłożonym gipsem, aby zapobiegać jej przeciekom. Około 500 lat temu natomiast, w okresie Imperium Osmańskiego, wewnątrz starego kanału zainstalowano ceramiczne rury oraz nałożono nową warstwę tynku na zewnętrzną ścianę. Wciśnięto w tynk małe kamyki, nim zdążył stwardnieć, co widać do dzisiaj jako element wykończeniowy.

- Akwedukt jest cudem inżynierii. Nawet dzisiaj, dysponując całą naszą nowoczesną technologią, zbudowanie takiego systemu wymagałoby ogromnego nakładu pracy i planowania. Myśl, że około 2 tys. lat temu udało im się w ten sposób doprowadzić wodę do Jerozolimy, jest zadziwiająca i chcemy, aby społeczeństwo mogło z bliska docenić to osiągnięcie - mówi archeolog, dr Amit Re'em.

Zespół ma nadzieję na stworzenie ciągłego parku archeologicznego, który umożliwiłby zwiedzającym podążanie starożytnym szlakiem wodnym z południowej Jerozolimy w kierunku Starego Miasta. Imponujący odcinek akweduktu zostanie wkomponowany w główne wejście do planowanej dzielnicy.



