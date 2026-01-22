To ma być pierwsza prywatna stacja kosmiczna. Kiedy start?
Haven-1 to prywatna stacja kosmiczna budowana przez Vast Space. Firma poczyniła duże postępy, które przybliżają ją do wystrzelenia nowej placówki w kosmos. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to start Haven-1 odbędzie się za około rok. Jeśli uda się dotrzymać harmonogramu, będzie to pierwsza prywatna stacja kosmiczna.
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma zostać zniszczona za około rok i obecnie w planach jest wystrzelenie co najmniej kilku nowych placówek, które po części przejmą zadania ISS. Wśród nich jest Haven-1. To niewielka stacja kosmiczna, nad którą pracuje firma Vast Space. W planach są też testy z udziałem NASA.
Haven-1 ma szansę zostać pierwszą prywatną stacją kosmiczną
Vast Space w ostatnim czasie poczyniło duże postępy w rozwoju Haven-1, co przybliża placówkę do wystrzelenia w kosmos. Niedawno udało się ukończyć prace związane z montażem głównej struktury stacji. Przyszedł więc czas na kolejną fazę, którą jest integracja z dodatkowymi elementami. Wśród nich są układ napędowy czy system kontrolowania temperatury.
Następnie przystąpimy do montażu awioniki, a na końcu zakończymy prace instalacyjne, które planujemy ukończyć jesienią. Po tym etapie przewidziana jest pełna kampania testów we współpracy z NASA, która odbędzie się pod koniec roku
Obecny harmonogram prac nad Haven-1 zakłada, że stacja będzie mogła zostać wysłana na orbitę okołoziemską już w pierwszym kwartale 2027 r., czyli za około rok. Jeśli to się uda, to będzie to pierwsza prywatna stacja kosmiczna. Wystrzelenie powierzono firmie SpaceX, która w misji wykorzysta rakietę Falcon 9. Większa konstrukcja nie jest potrzebna, bo sama stacja jest niewielka.
Haven-1 to niewielka stacja kosmiczna Vast Space
Prywatna stacja kosmiczna Vast Space nie jest kolosem jak ISS. W rzeczywistości to dosyć mała placówka o długości przekraczającej 10 metrów oraz średnicy 3,8 metra. Całkowita objętość zamyka się w 80 metrach sześciennych. Haven-1 będzie w stanie pomieścić do czterech astronautów.
W rzeczywistości jest to wstęp do znacznie większego projektu o nazwie Haven-2. Ta placówka będzie nawet większa od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale prędko nie powstanie. Vast Space chce najpierw zdobyć doświadczenie na obecnym projekcie.
Własne stacje kosmiczne opracowują także Axiom Space, Blue Origin we współpracy z Sierra Space czy Voyager Space w połączeniu z Airbusem.