Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma zostać zniszczona za około rok i obecnie w planach jest wystrzelenie co najmniej kilku nowych placówek, które po części przejmą zadania ISS. Wśród nich jest Haven-1. To niewielka stacja kosmiczna, nad którą pracuje firma Vast Space. W planach są też testy z udziałem NASA.

Haven-1 ma szansę zostać pierwszą prywatną stacją kosmiczną

Vast Space w ostatnim czasie poczyniło duże postępy w rozwoju Haven-1, co przybliża placówkę do wystrzelenia w kosmos. Niedawno udało się ukończyć prace związane z montażem głównej struktury stacji. Przyszedł więc czas na kolejną fazę, którą jest integracja z dodatkowymi elementami. Wśród nich są układ napędowy czy system kontrolowania temperatury.

Następnie przystąpimy do montażu awioniki, a na końcu zakończymy prace instalacyjne, które planujemy ukończyć jesienią. Po tym etapie przewidziana jest pełna kampania testów we współpracy z NASA, która odbędzie się pod koniec roku

Obecny harmonogram prac nad Haven-1 zakłada, że stacja będzie mogła zostać wysłana na orbitę okołoziemską już w pierwszym kwartale 2027 r., czyli za około rok. Jeśli to się uda, to będzie to pierwsza prywatna stacja kosmiczna. Wystrzelenie powierzono firmie SpaceX, która w misji wykorzysta rakietę Falcon 9. Większa konstrukcja nie jest potrzebna, bo sama stacja jest niewielka.

Haven-1 to niewielka stacja kosmiczna Vast Space

Prywatna stacja kosmiczna Vast Space nie jest kolosem jak ISS. W rzeczywistości to dosyć mała placówka o długości przekraczającej 10 metrów oraz średnicy 3,8 metra. Całkowita objętość zamyka się w 80 metrach sześciennych. Haven-1 będzie w stanie pomieścić do czterech astronautów.

W rzeczywistości jest to wstęp do znacznie większego projektu o nazwie Haven-2. Ta placówka będzie nawet większa od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale prędko nie powstanie. Vast Space chce najpierw zdobyć doświadczenie na obecnym projekcie.

