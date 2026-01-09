Spis treści: Wyprawa polarna na Spitsbergen. Właśnie ruszyła rekrutacja Co oferuje IGF PAN i gdzie leży Polska Stacja Polarna Hornsund? Jakich specjalistów szukają i gdzie wysłać CV?

Wyprawa polarna na Spitsbergen. Właśnie ruszyła rekrutacja

Trwa właśnie wyjątkowo interesująca rekrutacja. Instytut Geofizyki PAN poszukuje uczestników do 49. Wyprawy Polarnej do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie - największej wyspie Norwegii położonej na Morzu Arktycznym. Poszukiwani są uczestnicy zarówno na wyprawę całoroczną (zimującą), jak i na okres letni.

Aplikować mogą nie tylko naukowcy, ale również eksperci techniczni i logistyczni. Jak wyjaśniają organizatorzy, nie trzeba mieć doświadczenia w pracy w ekstremalnych warunkach. Potrzebne jednak będą odpowiednie kwalifikacje, chęci i umiejętność pracy w zespole, a także odwaga, by spędzić lato lub nawet cały rok w jednej z najdalej wysuniętych na północ placówek badawczych.

Potrzebna będzie także gotowość do pracy - często ciężkiej i fizycznej - a także determinacja. Nie ma bowiem możliwości powrotu do domu przed zakończeniem wyprawy. Może to być więc sporym wyzwaniem dla wielu ludzi. Z drugiej strony ekspedycja umożliwia pracę w ciekawym zespole i poznanie wybitnych naukowców.

Co oferuje IGF PAN i gdzie leży Polska Stacja Polarna Hornsund?

Organizatorzy wyprawy zapewniają kandydatom specjalistyczne szkolenia (górskie, medyczne, wodne), pełne wyposażenie w odzież techniczną oraz dostęp do zaplecza socjalnego i sportowego na miejscu. Praca wiązać się będzie z dużą izolacją i trudnymi warunkami, dlatego ważne, by podkreślić, że Polska Stacja Polarna Hornsund oferuje łączność internetową ze światem.

Polska Stacja Polarna położona jest w Zatoce Białego Niedźwiedzia (Isbjørnhamna), na północnym brzegu fiordu Hornsund, w południowo-zachodniej części wyspy. Prowadzone są w niej całoroczne badania m.in. sejsmologiczne, meteorologiczne, geomagnetyczne i jonosferyczne, a także badana jest elektryczność atmosferyczna i prowadzone jest monitorowanie lokalnego środowiska.

Polska Stacja Polarna Hornsund leży w południowo-zachodniej części wyspy Spitsbergen w archipelagu Svalbard Aotearoa (CC BY 3.0) Wikimedia Commons

Placówkę założyła Polska Akademia Nauk w 1957 roku, a następnie zmodernizowała ją w 1978. Od tamtego czasu prowadzone są całoroczne i sezonowe ekspedycje badawcze. Jak wziąć udział w tej nadchodzącej?

Jakich specjalistów szukają i gdzie wysłać CV?

Aby móc pracować w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie w ramach 49. Wyprawy Polarnej, wymagane są pewne kwalifikacje. Instytut Geofizyki PAN na wyprawę całoroczną poszukuje meteorologa (zwłaszcza doświadczonego w służbie meteorologicznej IMGW), oceanografa-hydrologa (specjalisty ds. monitoringu środowiska z patentem sternika motorowodnego, doświadczeniem w pracy na łodziach typu RIB oraz w pracy w terenie i warunkach morskich), hydrochemika (potrzebne doświadczenie w pracy w laboratorium), informatyka (doświadczenie w administracji systemami Windows i Linux, teleinformatyce i łączności satelitarnej), mechanika (znajomość obsługi silników wysokoprężnych i agregatów prądotwórczych) oraz konserwatora (doświadczenie w zakresie robót ogólnobudowlanych, napraw i konserwacji instalacji sanitarnych, elektrycznych i konstrukcyjnych).

Do grupy sezonowej (letniej) poszukiwani są: pracownik techniczny (znający się na robotach ogólnobudowlanych, hydraulice i elektryce, w szczególności z uprawnieniami do obsługi instalacji elektrycznych, urządzeń mechanicznych i spawalniczych), asystent terenowy i administrator (z doświadczeniem terenowym górskim i w obsłudze ruchu turystycznego ze znajomością j. angielskiego) oraz kucharz i asystent kucharza (z doświadczeniem w żywieniu zbiorowym).

"Szukamy osób o szerokim spektrum predyspozycji, często niecodziennych, ale jedną z ważniejszych jest umiejętność pracy w zespole. Oprócz zawodowych kwalifikacji i doświadczenia wymaganych przy każdym stanowisku, liczyć się będą wszystkie dodatkowo posiadane kursy, zdolności i pasje. Przed wyprawą odbywa się również szereg szkoleń, w tym kilkudniowe szkolenie górskie w Tatrach, które ma na celu przygotowanie do pracy w warunkach zimowych, szkolenie z pierwszej pomocy, przeciwpożarowe oraz szkolenie wodne, podczas którego poznasz podstawowe manewry łodzią motorową oraz nabędziesz umiejętności związane z ratownictwem wodnym" - dodaje organizator.

IGF PAN zachęca do składania swoich aplikacji na adres rekrutacja49@igf.edu.pl. W wiadomości powinno znajdować się CV, list motywacyjny i oświadczenie o niekaralności.

