Znaleziska pochodzą z mezolitu, czyli środkowej epoki kamienia. Był to czas, gdy mieszkańcy Europy Środkowej utrzymywali się przede wszystkim z polowania, rybołówstwa i zbieractwa. Pierwsi rolnicy dotarli do środkowych Niemiec dopiero około 5500 r. p.n.e. i to właśnie z ich pojawieniem się archeolodzy tradycyjnie wiążą początki trwałego osadnictwa oraz szeroko zakrojonego przekształcania naturalnego krajobrazu. Arendsee może jednak dostarczyć dowodów na to, że ludzie zaczęli w bardziej intensywny sposób kształtować swoje otoczenie znacznie wcześniej.

Drewno zachowało się przez tysiące lat

Podczas prowadzonych od kilku lat badań podwodnych archeolodzy z Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt wydobyli z dna jeziora obrobione fragmenty drewna. Znajdowały się one około 20 metrów pod obecną powierzchnią wody. Wśród najważniejszych znalezisk jest drewniany pal o wysokości około 1,6 metra, na którym widoczne są ślady ścinania i dalszej obróbki.

Archeolodzy znaleźli również rozłupane deski o długości dochodzącej do 1,3 metra. Według pierwszych ustaleń elementy te mogły być częścią konstrukcji wykonanych przez ludzi. To właśnie zachowane drewno czyni odkrycie szczególnie interesującym, bo w przypadku materiału organicznego z mezolitu rzadko mamy okazję to obserwować. Z tego okresu archeolodzy znacznie częściej znajdują narzędzia kamienne, kości zwierząt czy ślady ognisk niż duże elementy wykonane z drewna.

W Arendsee pomogły wyjątkowe warunki geologiczne. Pod jeziorem znajduje się złoże soli, a procesy zachodzące w jego podłożu powodują powolne obniżanie się dna. Dawna linia brzegowa, przy której żyli ludzie, znalazła się więc z czasem głęboko pod wodą. Znajdujące się tam pozostałości zostały przykryte osadami, które pomogły zabezpieczyć drewno przed rozkładem.

Czy łowcy-zbieracze budowali domy?

Na tym etapie naukowcy nie twierdzą jeszcze, że znaleźli domy sprzed 10 500 lat. Jedna z możliwości zakłada, że pal i deski były elementami schronień lub innych konstrukcji mieszkalnych. Nie można jednak wykluczyć, że służyły innemu celowi i były częścią konstrukcji, których funkcji archeolodzy jeszcze nie potrafią określić.

Czy mamy tutaj pozostałości chat, czy też innych, dotąd całkowicie nieznanych konstrukcji drewnianych, jest przedmiotem trwających i przyszłych badań

Jeżeli jednak okaże się, że ludzie już 10 500 lat temu wznosili w tym miejscu trwałe konstrukcje albo intensywnie urządzali przestrzeń, odkrycie będzie miało szersze znaczenie. Jest bowiem o jakieś 3000 lat starsze niż oficjalne pojawienie się w Europie Środkowej pierwszych rolników i ich charakterystycznych długich domów. To oznaczałoby, że przynajmniej niektóre formy bardziej trwałego kształtowania przestrzeni mogły pojawić się w społecznościach łowców-zbieraczy znacznie wcześniej, niż sugerował tradycyjny obraz przemian europejskich społeczności.

Archeolodzy zajrzą pod wodę jeszcze dokładniej

Badania stanowiska trwają, po odkryciu dokonanym wiosną 2026 roku archeolodzy pobrali kolejne próbki i wydobyli następne pojedyncze znaleziska, aby określić wiek oraz zasięg stanowiska. W drugiej kampanii badawczej wykorzystano również podwodnego robota ROV. We współpracy z Fraunhofer IOSB-AST w Ilmenau naukowcy wykonali wysokiej rozdzielczości skany sonarowe dawnej linii brzegowej.

Pozwalają one odtworzyć jej ukształtowanie i dokładniej określić położenie poszczególnych znalezisk. Dzięki temu można wytypować miejsca, które w przyszłości zostaną poddane kolejnym badaniom archeologicznym. Arendsee już wcześniej dostarczało niezwykłych odkryć - pod wodą znaleziono między innymi neolityczne pułapki na ryby, średniowieczną łódź transportową oraz późniejszą łódź dłubankę. Najnowsze znaleziska cofają jednak historię ludzkiej obecności nad jeziorem o kolejne tysiąclecia.