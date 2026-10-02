To może zmienić historię Europy. Ślady budownictwa sprzed 10 500 lat

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Archeolodzy odkryli na dnie niemieckiego jeziora Arendsee niezwykle rzadkie pozostałości drewniane sprzed ok. 10 500 lat. Znalezione elementy noszą wyraźne ślady obróbki przez człowieka i mogą być pozostałościami dawnych konstrukcji. Jeśli dalsze badania potwierdzą, że rzeczywiście należały do budowli lub trwale urządzonych miejsc pobytu, odkrycie może zmienić sposób, w jaki naukowcy patrzą na życie europejskich łowców-zbieraczy.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Dwóch nurków w odzieży ochronnej trzyma fragment drewna, obok widoczny detal znaleziska na czarnym tle.
To może zmienić historię pierwszych osad. Pod wodą znaleziono drewno sprzed 10 500 latLandesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Juraj Liptákdomena publiczna

Znaleziska pochodzą z mezolitu, czyli środkowej epoki kamienia. Był to czas, gdy mieszkańcy Europy Środkowej utrzymywali się przede wszystkim z polowania, rybołówstwa i zbieractwa. Pierwsi rolnicy dotarli do środkowych Niemiec dopiero około 5500 r. p.n.e. i to właśnie z ich pojawieniem się archeolodzy tradycyjnie wiążą początki trwałego osadnictwa oraz szeroko zakrojonego przekształcania naturalnego krajobrazu. Arendsee może jednak dostarczyć dowodów na to, że ludzie zaczęli w bardziej intensywny sposób kształtować swoje otoczenie znacznie wcześniej.

Drewno zachowało się przez tysiące lat

Podczas prowadzonych od kilku lat badań podwodnych archeolodzy z Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt wydobyli z dna jeziora obrobione fragmenty drewna. Znajdowały się one około 20 metrów pod obecną powierzchnią wody. Wśród najważniejszych znalezisk jest drewniany pal o wysokości około 1,6 metra, na którym widoczne są ślady ścinania i dalszej obróbki.

Archeolodzy znaleźli również rozłupane deski o długości dochodzącej do 1,3 metra. Według pierwszych ustaleń elementy te mogły być częścią konstrukcji wykonanych przez ludzi. To właśnie zachowane drewno czyni odkrycie szczególnie interesującym, bo w przypadku materiału organicznego z mezolitu rzadko mamy okazję to obserwować. Z tego okresu archeolodzy znacznie częściej znajdują narzędzia kamienne, kości zwierząt czy ślady ognisk niż duże elementy wykonane z drewna.

W Arendsee pomogły wyjątkowe warunki geologiczne. Pod jeziorem znajduje się złoże soli, a procesy zachodzące w jego podłożu powodują powolne obniżanie się dna. Dawna linia brzegowa, przy której żyli ludzie, znalazła się więc z czasem głęboko pod wodą. Znajdujące się tam pozostałości zostały przykryte osadami, które pomogły zabezpieczyć drewno przed rozkładem.

Czy łowcy-zbieracze budowali domy?

Na tym etapie naukowcy nie twierdzą jeszcze, że znaleźli domy sprzed 10 500 lat. Jedna z możliwości zakłada, że pal i deski były elementami schronień lub innych konstrukcji mieszkalnych. Nie można jednak wykluczyć, że służyły innemu celowi i były częścią konstrukcji, których funkcji archeolodzy jeszcze nie potrafią określić.

Czy mamy tutaj pozostałości chat, czy też innych, dotąd całkowicie nieznanych konstrukcji drewnianych, jest przedmiotem trwających i przyszłych badań
wyjaśnia Marcel Weiß, kierownik projektu z ramienia Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt.

Jeżeli jednak okaże się, że ludzie już 10 500 lat temu wznosili w tym miejscu trwałe konstrukcje albo intensywnie urządzali przestrzeń, odkrycie będzie miało szersze znaczenie. Jest bowiem o jakieś 3000 lat starsze niż oficjalne pojawienie się w Europie Środkowej pierwszych rolników i ich charakterystycznych długich domów. To oznaczałoby, że przynajmniej niektóre formy bardziej trwałego kształtowania przestrzeni mogły pojawić się w społecznościach łowców-zbieraczy znacznie wcześniej, niż sugerował tradycyjny obraz przemian europejskich społeczności.

Archeolodzy zajrzą pod wodę jeszcze dokładniej

Badania stanowiska trwają, po odkryciu dokonanym wiosną 2026 roku archeolodzy pobrali kolejne próbki i wydobyli następne pojedyncze znaleziska, aby określić wiek oraz zasięg stanowiska. W drugiej kampanii badawczej wykorzystano również podwodnego robota ROV. We współpracy z Fraunhofer IOSB-AST w Ilmenau naukowcy wykonali wysokiej rozdzielczości skany sonarowe dawnej linii brzegowej.

Pozwalają one odtworzyć jej ukształtowanie i dokładniej określić położenie poszczególnych znalezisk. Dzięki temu można wytypować miejsca, które w przyszłości zostaną poddane kolejnym badaniom archeologicznym. Arendsee już wcześniej dostarczało niezwykłych odkryć - pod wodą znaleziono między innymi neolityczne pułapki na ryby, średniowieczną łódź transportową oraz późniejszą łódź dłubankę. Najnowsze znaleziska cofają jednak historię ludzkiej obecności nad jeziorem o kolejne tysiąclecia.

Więzienie zamienione w teatr. Sztuka daje nadzieję na powrót do społeczeństwa© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze