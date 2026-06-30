Ziemia zachowuje ślady swojej historii, ale im dalej cofamy się w czasie, tym trudniej je odnaleźć. Skały są niszczone, przekształcane przez wysokie temperatury i ciśnienie, dawne wydarzenia zacierają się w geologicznej pamięci planety. Daleko nie trzeba szukać, wystarczy popatrzeć na zlodowacenia, które miały miejsce na terenie dzisiejszej Polski. im starsze, tym ciężej badaczom je odtworzyć.

Teraz naukowcy z Australii poinformowali, że udało im się precyzyjnie określić wiek najstarszego znanego krateru po uderzeniu asteroidy. Powstał około 3 miliardów lat temu.

Krater starszy niż większość znanych śladów z przeszłości

Badacze z Curtin University oraz Geological Survey of Western Australia przeanalizowali formacje skalne znajdujące się w rejonie North Pole Dome w regionie Pilbara w Australii Zachodniej. Od lat podejrzewano, że jest to pozostałość po bardzo dawnym zderzeniu z kosmicznym obiektem, ale brakowało danych pozwalających dokładnie określić moment tego wydarzenia.

Przełom przyniosły zaawansowane metody datowania minerałów. Naukowcy ustalili, że ślady pozostawione przez uderzenie wskazują na wiek około 3 miliardów lat. Oznacza to, że North Pole Dome jest obecnie najstarszym znanym kraterem uderzeniowym na Ziemi.

Minerały zachowały zapis katastrofy

Kluczową rolę odegrał cyrkon. To niewielki minerał, który potrafi zachować informacje o wydarzeniach geologicznych przez miliardy lat. Według badaczy część kryształów została zmieniona podczas potężnego nagrzania skał wywołanego uderzeniem asteroidy.

Kluczowe dowody pochodzą z cyrkonu, niewielkiego, ale niezwykle odpornego minerału, który może zachowywać geologiczny czas przez miliardy lat. Niektóre cyrkony z North Pole Dome mają nietypowe, rozgałęzione i szkieletowe kształty. Interpretujemy je jako kryształy zmodyfikowane przez uderzenie, które powstały, gdy starszy cyrkon został zaburzony, częściowo przekrystalizowany, a miejscami odrósł podczas intensywnego ogrzewania wywołanego przez uderzenie.

Aby upewnić się, że wynik jest prawidłowy, naukowcy przeprowadzili również analizę apatytu, innego minerału obecnego w skałach. Niezależna metoda datowania dała taki sam rezultat.

Odkrycie ma znaczenie wykraczające poza sam rekord wieku

Okres sprzed 3 miliardów lat przypada na archaik, tj. epokę, gdy na naszej planecie formowały się pierwsze kontynenty. Z tego czasu zachowało się niewiele dobrze rozpoznanych śladów uderzeń kosmicznych obiektów.

Jak podkreślają badacze, bardzo stare kratery są wyjątkowo trudne do datowania, ponieważ przez miliardy lat skały były wielokrotnie przekształcane przez procesy geologiczne. W przypadku North Pole Dome udało się jednak oddzielić moment samego uderzenia od późniejszych zmian zachodzących w skałach. Dzięki temu naukowcy uzyskali rzadki wgląd w procesy, które kształtowały młodą Ziemię.



