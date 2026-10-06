Spis treści: Nagroda Nobla z fizyki w 2025 roku Faworyci do Nagrody Nobla w 2026 roku Kto otrzymał Nagrodę Nobla? Duże zaskoczenie Co to są neutrina? Nowe okno na Wszechświat. Prof. Rafał Demkowicz-Dobrzański o tegorocznym Noblu z fizyki

Mija drugi dzień Tygodnia Noblowskiego, w którym poznajemy laureatów najważniejszego wyróżnienia dla świata nauki, literatury, ekonomii i dążenia do pokoju na świecie. Pierwszych nagrodzonych poznaliśmy już w poniedziałek 5 października, kiedy komitet ogłosił Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. W tym roku otrzymało go trzech badaczy: Karl Deisseroth, Peter Hegemann oraz Georg Nagel. Zostali nagrodzeni za "odkrycia dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem oraz optogenetyki".

Laureaci położyli podwaliny pod nową erę w neuronauce.

Więcej o Nagrodzie Nobla w 2026 roku z medycyny przeczytasz w artykule Karoliny Majchrzak w Interii Geekweek, otwiera się w nowym oknie.

Nagroda Nobla z fizyki w 2025 roku

Zanim przejdziemy do opisania i skomentowania najnowszej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, przypomnijmy za co przyznano nagrodę w ubiegłym roku. Uhonorowani tym wyróżnieniem zostali: John Clarke (University of California, Berkeley, CA, USA), Michel H. Devoret (Yale University, New Haven, CT, USA; University of California, Santa Barbara, CA, USA) i John M. Martinis (Google, University of California, Santa Barbara, CA, USA) "za odkrycie makroskopowego tunelowania mechaniki kwantowej i kwantyzacji energii w obwodzie elektrycznym".

A więc nagrodzona została fizyka kwantowa. Nie było to więc aż tak dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę choćby to, że ubiegły rok był przez ONZ określany właśnie Międzynarodowym Rokiem Nauki Kwantowej, a to z okazji setnej rocznicy powstania mechaniki kwantowej.

Znacznie większym zaskoczeniem była jeszcze wcześniejsza Nagroda Nobla, z 2024 roku. Uhonorowano nią Johna J. Hopfielda i Geoffrey'a E. Hintona "za fundamentalne odkrycia i wynalazki, które umożliwiają uczenie maszynowe za pomocą sztucznych sieci neuronowych". Było to, jak wspomniałem, sporym zaskoczeniem dla wielu (zwłaszcza bardziej konserwatywnych) fizyków, ponieważ, najprostszymi słowami ujmując, Nagrodę Nobla z fizyki przyznano za osiągnięcia na polu... informatyki.

Faworyci do Nagrody Nobla w 2026 roku

The Scientist wśród faworytów do Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2026 roku wymieniał Johna Pendry'ego fizyk materii skondensowanej z Imperial College London, za prace nad metamateriałami. Inną możliwością były prace nad fundamentami współczesnej optyki lub czujników kwantowych.

Serwis physicsworld.com poszedł jeszcze dalej w typowaniu kandydatów tworząc nawet grafiki pomagające wytypować zwycięzców. W 2026 roku stawiał zarówno na fizykę materii skondensowanej, jak i fizykę cząstek elementarnych. Oczywiście nie poprzestali jedynie na dziedzinach, padły konkretne nazwiska. To m.in. mieszkający w Danii amerykański fizyk Jeffrey Hangst, twórca projektów ATHENA i ALPHA w CERN, w których badacze jako pierwsi uwięzili zimne atomy antywodoru, a następnie szczegółowo je zbadali. Dlaczego to takie istotne? Precyzyjne porównanie właściwości antywodoru i wodoru mogłoby ujawnić, dlaczego we wszechświecie wydaje się być znacznie więcej materii niż antymaterii.

Były też prognozy firmy analitycznej Clarivate opartej na cytowaniach publikacji. Jedna z prognoz przewidywała nagrodę dla Chihayi Adachi , Stephena Forresta i Marka Thompsona za prace prowadzące do rozwoju ultrawysokowydajnych organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED). Inna typowała Nicolę Spaldin za prace teoretyczne nad multiferroikami magnetoelektrycznymi działającymi w temperaturze pokojowej. A mówiąc bardziej po ludzku... prace, które pomogą tworzyć energooszczędne urządzenia.

Kto otrzymał Nagrodę Nobla? Duże zaskoczenie

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 2026 roku otrzymał Francis Halzen, belgijski fizyk cząstek elementarnych. Profesor Uniwersytetu Wisconsin-Madison.

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Uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Louvain. Publikował prace m.in. na temat promieniowania kosmicznego czy materii kwarkowej, jednak znany jest ze swoich badań nad neutrinami. Stworzył detektory neutrin na Antarktydzie - Antarctic Muon and Neutrino Detector Array (Amanda) oraz będący jego następcą IceCube Neutrino Observatory, w którym w 2013 roku zaobserwowano pierwsze wysokoenergetyczne neutrino, pochodzące z nieznanych źródeł pozagalaktycznych.

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Francis Halzen położył podwaliny pod zupełnie nowy rodzaj astronomii. Jego pomysł polegał na wykorzystaniu lodu lodowcowego na biegunie południowym do wychwytywania tajemniczych cząstek zwanych neutrinami. Rezultatem było Obserwatorium Neutrino IceCube, które może śledzić neutrina pochodzące z odległego kosmosu.

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Co to są neutrina?

Neutrino to najbardziej nieuchwytna cząstka we wszechświecie; nie posiada ładunku elektrycznego i ma niemal zerową masę. Zazwyczaj przenika przez materię niezauważone, rzadko zdarza się, by neutrino ujawniło swoją obecność poprzez zderzenie z jądrem atomowym. W każdej sekundzie, zupełnie niepostrzeżenie, przez płytkę paznokcia twojego małego palca przepływa 65 miliardów neutrin pochodzących ze Słońca.

Neutrina docierają do nas również z innych obszarów kosmosu, niosąc wskazówki dotyczące niektórych tajemnic wszechświata. Naukowcom, którym uda się zarejestrować te rzadsze, kosmiczne neutrina, udaje się następnie uzyskać informacje o ekstremalnych środowiskach wszechświata, w których cząstki te powstały.

Nowe okno na Wszechświat. Prof. Rafał Demkowicz-Dobrzański o tegorocznym Noblu z fizyki

O tegorocznym werdykcie Komitetu Noblowskiego miałem okazję porozmawiać z prof. dr. hab. Rafałem Demkowiczem-Dobrzańskim z Uniwersytetu Warszawskiego, jednym z czołowych polskich fizyków zajmujących się fizyką kwantową i teorio-informacyjnymi aspektami pomiarów. Profesor w przystępny sposób tłumaczy, dlaczego polowanie na nieuchwytne cząstki w lodach Antarktydy otworzyło fizykom zupełnie nowe możliwości obserwacji Wszechświata i dlaczego przyznanie nagrody tylko jednej osobie wywołało w środowisku niemałe zaskoczenie.

Karol Kubak, Interia Geekweek: Przed ogłoszeniem Nagrody Nobla wskazywano na badania z fizyki materii skondensowanej, fizyki cząstek elementarnych czy rozwój technologii OLED. Czy w związku z tym tegoroczna Nagroda Nobla jest dla Pana zaskoczeniem?

Prof. Rafał Demkowicz-Dobrzański: Tak, jest zaskoczeniem. Szczególnie że nagroda za wykrywanie neutrin została już przyznana w 2015 roku, więc mogło się wydawać, że ten temat jest już nieco zagospodarowany. Osobiście spodziewałem się nagrody raczej z obszaru optyki kwantowej albo teorii materii skondensowanej.

Drugim zaskoczeniem jest fakt, że w przypadku tak dużego projektu (budowy detektora neutrin) nagrodzono tylko jedną osobę. Zazwyczaj przy tak dużych przedsięwzięciach Komitet Noblowski stara się wykorzystać maksymalną liczbę trzech laureatów, tak jak to było na przykład przy nagrodzie za detekcję fal grawitacyjnych.

Też to zanotowałem. Królewska Szwedzka Akademia Nauk przyzwyczaiła nas do tego, że nagradza duety lub tria, a tu mamy jedną osobę, mimo że w prezentacji pokazywano potężny zespół pracujący nad tym projektem przez lata.

Prof. Demkowicz-Dobrzański: Dzisiaj większość nauki tak wygląda. Rzadko kto pracuje w pojedynkę i trudno przypisać całą zasługę jednej osobie. Dlatego zazwyczaj nagradza się dwie lub trzy osoby. W tym wypadku komitet uznał inaczej, pewnie miał ku temu swoje powody.

Czego ważnego dokonał Francis Halzen, że zasłużył na tę nagrodę?

Prof. Demkowicz-Dobrzański: Wykrywanie neutrin to prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych pomiarów w fizyce. Neutrina to cząstki najbardziej nieuchwytne ze wszystkich znanym nam cząstek, ponieważ niemal w ogóle nie oddziałują z materią. Dla nich Ziemia właściwie nie istnieje. Przenikają przez nią jak przez próżnię i reagują z materią niezwykle rzadko.

Aby je wykryć, trzeba zbudować gigantyczny detektor. Taki, przez który przelatuje tak ogromna liczba neutrin, że od czasu do czasu któreś z nich w końcu zareaguje z atomem wewnątrz detektora. A gdy już zareaguje, musimy mieć możliwość tę reakcję zarejestrować.

Dotychczasowym rozwiązaniem było budowanie ogromnych zbiorników z bardzo czystą wodą. Woda jest ośrodkiem przezroczystym, więc gdy neutrino wchodziło w reakcję z atomem, powstawała wysokoenergetyczna cząstka emitująca charakterystyczne promieniowanie, które rejestrowano. Wymagało to jednak budowy bardzo dużych i drogich zbiorników.

Pomysł tegorocznego noblisty polegał na tym, aby zamiast budować sztuczne zbiorniki, wykorzystać to, co stworzyła natura: ogromne, czyste pokłady lodu na Antarktydzie (detektor IceCube), które spełniają dokładnie tę samą funkcję - są przezroczyste i pozwalają na rejestrację neutrin.

Ten odważny pomysł okazał się ogromnym sukcesem. Pozwolił zarejestrować neutrina i uzyskać sygnały pochodzące spoza naszego Układu Słonecznego oraz spoza naszej Galaktyki, których wcześniejsze detektory nie były w stanie wyłapać.

Czy w takim razie gęstość ośrodka (woda vs lód) nie ma znaczenia, a liczy się tylko czystość?

Prof. Demkowicz-Dobrzański: Gęstość nie ma praktycznie żadnego znaczenia, bo dla neutrin prawie każdy ośrodek jest jak próżnia. Z punktu widzenia neutrino reakcja z lodem czy jakimkolwiek innym materiałem wygląda tak samo.

Dla nas kluczowa jest czystość i przezroczystość ośrodka, abyśmy mogli w nim rozmieścić detektory i wyłapać światło wyemitowane przez cząstki wybite przez neutrino. Gdybyśmy użyli nieprzezroczystego materiału (np. piasku czy błota), reakcje również by zachodziły, ale nie mielibyśmy jak ich zaobserwować.

Po ogłoszeniu Nagrody Nobla podczas spotkania zorganizowanego przez Centrum Współpracy i Dialogu UW wspomniał Pan, że w tym przypadku trudno o bezpośrednie zastosowanie praktyczne. Więc zapytam inaczej, co te badania wnoszą do rozwoju fizyki jako czystej nauki podstawowej?

Prof. Demkowicz-Dobrzański: Dają nam całkowicie nowe narzędzie do obserwacji Wszechświata. Astronomia opierała się dotąd głównie na falach elektromagnetycznych (światło widzialne, fale radiowe, promieniowanie rentgenowskie). Fale te jednak oddziałują z materią i bywają pochłaniane przez pył kosmiczny.

Neutrina przelatują przez materię bez przeszkód. Dzięki temu możemy odbierać sygnały z odległych obiektów astrofizycznych, których wcześniej nie mogliśmy dostrzec. To kolejny milowy krok w astronomii wielozakresowej - podobnie jak odkrycie fal grawitacyjnych. Neutrina stają się nowym "oknem" na Wszechświat.

Co do potencjalnych zastosowań... pół żartem, pół serio można odwołać się do literatury science fiction, np. do powieści Stanisława Lema Głos Pana. W tej książce ludzie odbierają sygnał od obcej cywilizacji właśnie w postaci neutrin, uznanych za idealny nośnik informacji, bo nie ulegają pochłonięciu w kosmosie. Gdyby szukać najbardziej abstrakcyjnych zastosowań, neutrina mogłyby w przyszłości służyć do komunikacji kosmicznej.



