Szczątki oznaczone jako Szanidar A odnaleziono w jaskini Szanidar w irackim Kurdystanie, jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych związanych z badaniami nad neandertalczykami. Analiza kości wykazała, że osobnik ten doznał poważnego urazu lewej łopatki - mówimy o otworze o średnicy ok. 15 mm, któremu towarzyszą drobne pęknięcia kości i przemieszczenia odłamów kostnych.

Śmiertelna rana sprzed tysięcy lat

Zdaniem badaczy układ tych zmian odpowiada obrażeniom powstałym w wyniku przebicia kości ostrym przedmiotem. Jednym z najbardziej prawdopodobnych wyjaśnień jest cios drewnianą włócznią. Jeśli interpretacja jest właściwa, byłby to najstarszy znany w zapisie kopalnym przykład ataku włócznią na innego osobnika.

Naukowcy zaznaczają jednak, że sama rana nie pozwala jednoznacznie ustalić okoliczności zdarzenia. Nie wiadomo, czy Szanidar A padł ofiarą przemocy, czy może został przypadkowo ugodzony podczas polowania. Badacze wskazują też, że taki uraz najpewniej doprowadził do uszkodzenia płuca i naczyń krwionośnych, a tym samym szybkiej śmierci.

Sama broń nie zachowała się do naszych czasów. Drewno stosunkowo łatwo ulega rozkładowi, dlatego bezpośrednie dowody na jego wykorzystanie są znacznie rzadsze niż ślady pozostawione przez kamienne narzędzia (do jego zachowania potrzebne są specyficzne warunki). Wiadomo jednak, że drewniane włócznie były używane już ok. 400 tys. lat temu.

Kształt otworu w łopatce odpowiada uszkodzeniu, jakie mogłaby spowodować drewniana włócznia. Stanowi to cenny, choć pośredni dowód na wykorzystywanie drewnianych narzędzi w środkowym paleolicie. Ich obecność w materiale archeologicznym trudno potwierdzić, ponieważ materiały organiczne rzadko zachowują się przez tak długi czas

Wcześniej doznał poważnego urazu twarzy

Historia szczątków Szanidar A jest interesująca nie tylko ze względu na prawdopodobną przyczynę śmierci. Dowody wskazują bowiem, że osobnik ten przeżył wcześniej poważne obrażenia twarzy. Jego lewa dolna dwójka została podłużnie rozszczepiona (pęknięcie korony aż do korzenia, które dzieli ząb na dwie niezależne części), a charakter uszkodzenia sugeruje, że do urazu doszło jeszcze za życia. Neandertalczyk musiał więc przez dłuższy czas funkcjonować z poważnie uszkodzonym zębem.

Naukowcy nie ustalili, co doprowadziło do tego obrażenia, ale wśród możliwości wymieniają silne uderzenie, np. ze strony innego osobnika czy też upadku z dużej wysokości. Stan uzębienia wskazuje, że mężczyzna żył jeszcze co najmniej rok od tych wydarzeń, co jest o tyle zaskakujące, że tak poważny uraz musiał powodować ból i utrudniać jedzenie.

Jak podkreśla paleoantropolożka Emma Pomeroy z Uniwersytetu Cambridge, przeżycie urazu, który doprowadził do rozszczepienia zęba, a następnie dalsze życie z jego fragmentem w jamie ustnej prawdopodobnie wymagało opieki i wsparcia ze strony innych neandertalczyków. To kolejna przesłanka wskazująca, że nasi wymarli krewni mogli wykazywać zachowania opiekuńcze względem słabszych i zranionych członków swoich grup.

Jaskinia Szanidar od dawna jest ważnym punktem odniesienia w dyskusjach na temat zdolności poznawczych i zachowań neandertalczyków, w tym dowodów na opiekę nad członkami grupy oraz celowe grzebanie zmarłych. Dzięki identyfikacji kolejnych osobników, w tym opisanego w tym badaniu Szanidar A, nowe wykopaliska pozwoliły rozszerzyć skupisko szczątków grobowych, po raz pierwszy rozpoznane w 1960 roku



