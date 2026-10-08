Naukowcy przeanalizowali 597 drewnianych pozostałości i odcisków pochodzących z 16 warstw archeologicznych datowanych na około 62-40 tys. lat. To pierwsza tak kompleksowa analiza drewna zebranego podczas ponad czterech dekad wykopalisk w tym miejscu.

Drewno było częścią codziennego życia

Wyjątkowość stanowiska polega jednak nie tylko na liczbie znalezisk, ale również na ich wieku. Badacze mogą prześledzić wykorzystanie drewna przez tysiące lat i wiele kolejnych pobytów neandertalczyków w tym samym miejscu.

Zdecydowana większość odkrytych fragmentów to pnie, gałęzie, korzenie i opał. Udało się jednak zidentyfikować również 13 przedmiotów, które zostały celowo wykonane lub zmodyfikowane przez człowieka. Znalazły się wśród nich przedmioty codziennego użytku, elementy konstrukcyjne oraz broń.

Warto podkreślić, że drewno w tym miejscu zachowało się dzięki specyficznym warunkom. Osady węglanu wapnia otaczały bowiem materiał organiczny, a gdy drewno z czasem uległo rozkładowi, pozostawiło w skale precyzyjne odciski, a niektóre z nich zachowały nawet szczegóły wewnętrznej struktury drewna.

Długie włócznie i tajemnicza maczuga

W jednej z warstw znaleziono dwie drewniane włócznie, z czego pierwsza miała około 2,45 metra długości i kształtem przypominała broń przeznaczoną do polowania z bliska, a druga zachowała się na długości 1,99 metra i miała celowo uformowane zaostrzone zakończenie.

Jeszcze ciekawsze jest znalezisko z innej warstwy. To wykonany z jednego kawałka drewna przedmiot z wyraźnym uchwytem i grubym, spiczastym końcem, który przypomina maczugę, choć jego dokładne przeznaczenie pozostaje zagadką.

Drewno służyło jednak nie tylko do polowania, bo badacze znaleźli także obiekty przypominające pojemniki lub tace wykonane z kory, a także skrzyżowane pale, które mogły tworzyć podwyższoną platformę do przygotowywania żywności. Jeden z prostych drewnianych elementów miał aż 5,10 metra długości i mógł być częścią konstrukcji albo służyć do organizowania przestrzeni mieszkalnej.

W połączeniu z paleniskami, narzędziami kamiennymi i kośćmi zwierząt znaleziska pozwalają spojrzeć na neandertalczyków z nowej strony. Okazuje się bowiem, że nie byli jedynie użytkownikami prostych kamieni i ognia, a drewno było dla nich surowcem wykorzystywanym do budowy, polowania, przygotowywania jedzenia i organizowania miejsca życia. Abric Romaní pokazuje więc przede wszystkim, jak bardzo niepełny może być obraz pradawnych kultur oparty wyłącznie na tym, co przetrwało do naszych czasów.



