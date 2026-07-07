Nie tylko glacjolodzy, ale i klimatolodzy od lat uważnie obserwują topnienie grenlandzkiego lądolodu. Słodka woda spływająca do północnego Atlantyku może osłabiać jeden z najważniejszych elementów ziemskiego systemu klimatycznego. Najnowsze badanie pokazuje, że chociaż wpływ Grenlandii jest wyraźny, nie oznacza to jeszcze zbliżającego się punktu krytycznego.

Co to jest AMOC i dlaczego ma tak duże znaczenie?

AMOC, czyli Południkowa Cyrkulacja Wymienna Atlantyku, to rozległy system prądów morskich transportujących ciepłą wodę z tropików na północ oraz chłodniejszą wodę w głębinach z powrotem na południe. Dzięki temu rozprowadzane są ogromne ilości ciepła, co pomaga stabilizować klimat, wpływa na pogodę i warunki panujące w oceanach.

Naukowcy od dawna przewidują, że w XXI wieku AMOC będzie stopniowo słabnąć. Trwa jednak naukowa dyskusja, czy może dojść do nagłego załamania tego systemu, czyli przekroczenia tzw. punktu krytycznego, po którym powrót do wcześniejszego stanu byłby bardzo trudny lub wręcz niemożliwy.

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Topniejący lód osłabia cyrkulację, ale bez nagłego załamania

Autorzy nowego badania uwzględnili w modelu klimatycznym dopływ słodkiej wody z topniejącego lądolodu Grenlandii. Symulacje, obejmujące okres aż do 2300 roku przy scenariuszu bardzo wysokich emisji gazów cieplarnianych, potwierdziły, że dodatkowa woda rzeczywiście osłabia AMOC. Efekt staje się szczególnie widoczny po 2100 roku.

W przeciwieństwie do nieistotnego wpływu w okresie historycznym stwierdziliśmy niewielkie, lecz istotne dodatkowe osłabienie AMOC wywołane wodą z topnienia, wynoszące około 1 sverdrupa do 2100 roku oraz do 4 sverdrupów do 2300 roku przy bardzo silnym wymuszeniu.

Jednocześnie model nie wykazał gwałtownego załamania cyrkulacji. Zamiast tego AMOC stopniowo słabnie i staje się płytszy, ale nadal funkcjonuje.

Czy wiesz, że... Sverdrupy (Sverdrup, w skrócie Sv) to specjalna jednostka oceaniczna służąca do mierzenia ilości wody, jaka przepływa przez oceany. Nazwano ją na cześć znanego norweskiego badacza oceanów – Haralda Ulrika Sverdrupa.



1 Sverdrup to przepływ wody o objętości 1 milion metrów sześciennych na sekundę.

Czy zmiany można odwrócić?

Badacze sprawdzili też, co stanie się po ograniczeniu emisji dwutlenku węga oraz zatrzymaniu dodatkowego dopływu wody z Grenlandii. Wyniki wskazują, że nawet po silnym osłabieniu system może stopniowo się odbudowywać. Proces ten trwałby co prawda setki lat, ale według autorów nie będzie nieodwracalnym punktem krytycznym.

Naukowcy podkreślają jednak, że wnioski oparto na jednym modelu klimatycznym. Ich zdaniem podobne analizy powinny zostać przeprowadzone z wykorzystaniem innych modeli, aby sprawdzić, czy uzyskany obraz okaże się równie trwały.



