Zanik lodu w Norwegii prowadzi do odkryć

Cofający się lód w norweskich górach ponownie odsłonił skarby z minionych wieków.

Tym razem naukowcy podali informacje o odkryciach na terenie pasma górskiego Jotunheimen w Górach Skandynawskich na południu Norwegii.

Znaleziska pokazują zarówno historię sięgającą tysięcy lat wstecz, jak i wpływ zanikania lodowców na odkrycia archeologiczne.

Badania w górach Jotunheimen. Szereg zabytków

Podczas trzech tygodni intensywnych prac w górach Jotunheimen naukowcy odkryli wiele artefaktów - w tym 48 dawnych strzał. Część z nich ma ponad 2000 lat, a najstarsze zabytki z tegorocznych badań pochodzą z epoki kamienia oraz brązu.

Badania obejmują m.in. rejon lodowca Langfonne w Jotunheimen. Lodowiec ten drastycznie się cofnął od 2000 roku, odsłaniając coraz więcej archeologicznych skarbów.

Obszar ten już w przeszłości wielokrotnie przynosił spektakularne znaleziska, m.in. w 2006 r. odnaleziono tam but z epoki brązu. Ze względu na dużą liczbę strzał oraz pałek do odstraszania, a także kości i poroża, jakie tam znaleziono, teren ten uznawany jest za prehistoryczne miejsce polowań na renifery.

Teraz naukowcy znaleźli tu około 5000-letni grot wykonany z łupka. Zachowały się także dwa fragmenty drewnianego drzewca oraz ślady mocowania. Badacze rozpoznali pozostałości wiązań i smoły z kory brzozowej, którą przymocowano kamienny grot do strzały.

Unikatowe znalezisko. Lód odsłonił kościany grot

Ponadto ogłoszono "odkrycie, które zdarza się raz w życiu". To wyjątkowe znalezisko grotu wykonanego z kości. Według badaczy w Skandynawii znane są tylko dwa podobne zabytki. W dodatku odnaleziony teraz grot wyróżnia się znacząco na ich tle.

- Ten około 5000-letni kościany grot strzały jest jedynym znanym egzemplarzem znalezionym razem z oryginalnym drzewcem - podano na stronie projektu "Secrets of the Ice".

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Znaleziska wskazują, że ludzie polowali i przemieszczali się po wysokich partiach norweskich gór już tysiące lat temu.

Cenne zabytki zakonserwowane w lodzie

Naukowcy podkreślają, że mimo iż topnienie lodowców stanowi poważny problem, to wyłaniające się z lodu po wiekach zabytki mają ogromną wartość.

Im starsze warstwy lodu zanikają, tym starsze ślady działalności człowieka mogą wychodzić na powierzchnię. Tak dobre zachowanie organicznych elementów daje bowiem rzadką możliwość poznania technologii łowieckiej ludzi zasiedlających te tereny w prehistorii.

Jednocześnie oznacza to wyścig z czasem, ponieważ uwolnione z lodu materiały organiczne tracą naturalną ochronę.

Tegoroczne odkrycia są częścią badań archeologii lodowcowej w regionie, prowadzonych już od 20 lat. "Secrets of the Ice" regularnie informuje o nowych znaleziskach.



