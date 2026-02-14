Czy to przełom dla osób tracących włosy?

Łysienie androgenowe (AGA) jest najczęstszą formą łysienia dotykającą miliony osób na całym świecie. Choć obecne leki mogą spowalniać ten proces, wielu pacjentów rezygnuje z nich z powodu skutków ubocznych lub braku skuteczności.

Nowe badania wskazują, że pewien korzeń, który od ponad tysiąca lat stosowany jest w tradycyjnej medycynie chińskiej, może działać wielokierunkowo i stanowić obiecującą alternatywę.

Czy rdest wielokwiatowy może pomóc w łysieniu androgenowym?

Tradycyjne terapie zwykle działają na jeden szlak biologiczny, tymczasem rdest wielokwiatowy (Polygonum multiflorum) wydaje się działać inaczej. Pomaga redukować wpływ dihydrotestosteronu, hormonu związanego z obkurczaniem się mieszków włosowych, a jednocześnie chroni komórki mieszków włosowych przed przedwczesną śmiercią. Dodatkowo aktywuje kluczowe szlaki sygnałowe zaangażowane w cykl wzrostu włosa, a także poprawia mikrokrążenie w skórze głowy, zwiększając dopływ tlenu i składników odżywczych.

Dzięki tak szerokiemu spektrum działania preparaty oparte na tej roślinie mogłyby stymulować nie tylko zahamowanie utraty włosów, ale także ich ponowny odrost. Zamiast po prostu opóźniać dalszą utratę włosów, zioło to wydaje się stymulować ich odrost, wpływając na wiele czynników wzrostu i szlaków sygnałowych zaangażowanych w cykl wzrostu włosa.

Schematyczna ilustracja wielocelowych mechanizmów, za pomocą których rdest wielokwiatowy przeciwdziała AGA. Bixian Han i in. domena publiczna

- Nasza analiza łączy starożytną mądrość ze współczesną nauką - powiedział Han Bixian, pierwszy autor artykułu. - Zaskoczyło nas, jak konsekwentnie historyczne teksty opisywały efekty idealnie zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy na temat biologii włosów. Współczesne badania potwierdzają, że to nie folklor, a farmakologia.

Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie surowca - tradycyjna metoda obróbki zioła na znaczący wpływ na jego profil bezpieczeństwa. Właściwie przygotowany ekstrakt wydaje się dobrze tolerowany, co może zwiększać akceptację wśród pacjentów obawiających się skutków ubocznych obecnych leków.

Naukowcy podkreślają jednak, że dotychczasowe wyniki pochodzą głównie z badań wstępnych i niezbędne są duże, kontrolowane badania kliniczne, które jasno określą skuteczność i bezpieczeństwo w terapii AGA

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of Holistic Integrative Pharmacy.

