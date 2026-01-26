Cykl menstruacyjny jest istotny w przypadku kontuzji sportowych

Cykl menstruacyjny jest kluczowym procesem fizjologicznym u kobiet. Ma wpływ na wydolność, kontrolę nerwowo-mięśniową, metabolizm i odpowiedź immunologiczną. Przeprowadzono badanie na grupie sportsmenek, sprawdzając, czy istnieje jakaś różnica w gojeniu się urazów podczas miesiączki i poza nią. Okazało się, że jeśli kontuzja przytrafiła się w trakcie trwania okresu, była bardziej dotkliwa, a proces gojenia się trwał dłużej.

- Wykazaliśmy, że sama menstruacja nie zwiększa częstotliwości występowania urazów - powiedziała główna autorka, dr Eva Ferrer. - Chociaż zawodniczki nie doznawały częściej kontuzji w okresie menstruacji, urazy, które miały miejsce podczas niej, powodowały trzy razy więcej dni nieobecności na treningach niż urazy występujące w innych momentach cyklu.

Naukowcy obserwowali 33 elitarne piłkarki przez cztery sezony. Monitorowano dane dotyczące cyklu menstruacyjnego, a także urazy, które w tym czasie się pojawiły. Łącznie było ich 80, z których 11 wystąpiło podczas trwania miesiączki.

Wyniki wykazały, że obciążenie urazami było znacząco wyższe w fazach krwawienia. Kontuzje były poważniejsze i goiły się dłużej.

Co wpływa na gojenie się urazów podczas okresu?

- Poziom hormonów może nie być przyczyną urazu, ale może wpływać na jego ciężkość i czas trwania rekonwalescencji - wyjaśniła Ferrer.

Niski poziom estrogenu może spowolnić regenerację mięśni, a zwiększone zmęczenie, ból i senność mogą zaburzać kontrolę nerwowo-mięśniową. Utrata żelaza może także obniżyć wytrzymałość i spowolnić regenerację, a stan zapalny, często nasilający się podczas menstruacji, powoduje poważniejsze uszkodzenia tkanek, jeśli wystąpi uraz.

Dostosuj swój plan treningowy do cyklu menstruacyjnego

Aby złagodzić skutki urazów, korzystne mogą być drobne modyfikacje w planach treningowych. Wystarczy wprowadzić dłuższą rozgrzewkę podczas ćwiczeń, dostosować obciążenie czy zadbać o dodatkowe wsparcie regeneracji.

Badanie to może być interpretowane również poza profesjonalnymi zawodami - kobiety ćwiczące mogą je wykorzystać do dostosowania harmonogramu treningu do faz cyklu menstruacyjnego.

- Nie musisz koniecznie unikać treningu w trakcie miesiączki, ale może być konieczne jego dostosowanie - doradziła Ferrer. - Obserwowanie cyklu i objawów może pomóc w ustaleniu intensywności treningu i strategii regeneracji.

