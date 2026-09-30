Tropiki sterują śniegiem na Antarktydzie. Naukowcy znaleźli związek

W skrócie
- Naukowcy z Uniwersytetu Utah odkryli, że zjawiska pogodowe w tropikach, jak El Niño, wpływają na ilość śniegu na Antarktydzie poprzez fale Rossby’ego zmieniające wiatry.
- Badacze przeanalizowali 25 rdzeni lodowych z XX wieku, które służą jako zapis dawnej pogody, co pozwoliło uzupełnić brakujące dane ze stacji pogodowych w tym regionie.
- Analizy wykazały, że zachodnia i wschodnia Antarktyda różnią się pod względem opadów, a ich zmienność zależy od transportu wilgoci i ciepła z obszarów tropikalnych.
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Antarktyda kojarzy się z miejscem odciętym od reszty świata. Nic dziwnego, skoro dryf kontynentów przesunął większość z nich mocno na półkulę północną. Owszem, od Ameryki Południowej dzieli ją jedynie tysiąc kilometrów, ale od Australii już trzy, a od Afryki nawet cztery tysiące kilometrów.
Tymczasem okazuje się, że pogoda panująca tysiące kilometrów dalej może wpływać na to, ile śniegu spada na jej powierzchnię. Naukowcy z Uniwersytetu Utah przeanalizowali rdzenie lodowe z zachodniej części kontynentu i dane pogodowe z XX wieku.
Tropikalna pogoda wpływa na ilość śniegu na Antarktydzie
Kluczową rolę odgrywają El Niño oraz oscylacja Maddena-Juliana, czyli zmieniający się układ burz i opadów w tropikach. Zjawiska te tworzą w atmosferze fale Rossby'ego. Zostawmy jednak te skomplikowane terminy na boku. Chodzi o to, że są to wielkoskalowe zaburzenia, które mogą zmieniać kierunek wiatrów i trasy sztormów.
Warunki panujące przede wszystkim nad Oceanem Spokojnym i Indyjskim mogą więc wpływać na to, ile wilgoci dociera aż do Antarktydy. Studentka nauk o atmosferze Ella Hunter, główna autorka badania, wskazuje, że ciepło i wilgoć z tropików mogą być transportowane w kierunku pokrywy lodowej.
25 rdzeni lodowych zamiast stacji pogodowych
Naukowcy przeanalizowali 25 rdzeni lodowych zawierających zapis opadów śniegu z XX wieku. Część pobrano podczas wypraw na Antarktydę w 2010 i 2011 roku. Takie rdzenie są zapisem dawnej pogody.
W tym przypadku ma to duże znaczenie, bo utrzymanie stacji pogodowych w Antarktydzie jest uciążliwe. Śnieg może je zasypać, a silny wiatr zniszczyć. Część danych oczywiście jest zbierana na stacjach naukowych. Brakujące dane pomagają uzupełnić płytkie rdzenie lodowe.
Tropikalna pogoda wpływa na antarktyczny śnieg. Ale nie wszędzie tak samo
Badanie pokazało, że zachodnia Antarktyda nie reaguje na zmiany klimatu w jednakowy sposób. Jej wschodnia część otrzymywała średnio około 350 mm wody ze śniegu rocznie, a zachodnia około 175 mm. W XX wieku ilość śniegu we wschodniej części rosła, a w zachodniej spadała.
Naukowcy zauważyli też, że opady były większe w części pokrywy lodowej związanej z obszarem wysokiego ciśnienia. Układ ten odchylał nadciągające systemy burzowe w stronę wnętrza kontynentu, co zwiększało ilość śniegu. To pokazuje, że Antarktyda nie jest pogodowo odizolowana od reszty świata.
Najważniejszym wnioskiem z naszych badań był wpływ tropików na opady śniegu na Antarktydzie. Fale Rossby’ego mogą wpływać na temperaturę, wiatr i opady na całym świecie.
Badania zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Geophysical Research: Atmospheres, otwiera się w nowym oknie.