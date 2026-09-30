Tropiki sterują śniegiem na Antarktydzie. Naukowcy znaleźli związek

W skrócie Naukowcy z Uniwersytetu Utah odkryli, że zjawiska pogodowe w tropikach, jak El Niño, wpływają na ilość śniegu na Antarktydzie poprzez fale Rossby’ego zmieniające wiatry.

Badacze przeanalizowali 25 rdzeni lodowych z XX wieku, które służą jako zapis dawnej pogody, co pozwoliło uzupełnić brakujące dane ze stacji pogodowych w tym regionie.

Analizy wykazały, że zachodnia i wschodnia Antarktyda różnią się pod względem opadów, a ich zmienność zależy od transportu wilgoci i ciepła z obszarów tropikalnych.

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Antarktyda kojarzy się z miejscem odciętym od reszty świata. Nic dziwnego, skoro dryf kontynentów przesunął większość z nich mocno na półkulę północną. Owszem, od Ameryki Południowej dzieli ją jedynie tysiąc kilometrów, ale od Australii już trzy, a od Afryki nawet cztery tysiące kilometrów.

Tymczasem okazuje się, że pogoda panująca tysiące kilometrów dalej może wpływać na to, ile śniegu spada na jej powierzchnię. Naukowcy z Uniwersytetu Utah przeanalizowali rdzenie lodowe z zachodniej części kontynentu i dane pogodowe z XX wieku.

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Tropikalna pogoda wpływa na ilość śniegu na Antarktydzie

Kluczową rolę odgrywają El Niño oraz oscylacja Maddena-Juliana, czyli zmieniający się układ burz i opadów w tropikach. Zjawiska te tworzą w atmosferze fale Rossby'ego. Zostawmy jednak te skomplikowane terminy na boku. Chodzi o to, że są to wielkoskalowe zaburzenia, które mogą zmieniać kierunek wiatrów i trasy sztormów.

Warunki panujące przede wszystkim nad Oceanem Spokojnym i Indyjskim mogą więc wpływać na to, ile wilgoci dociera aż do Antarktydy. Studentka nauk o atmosferze Ella Hunter, główna autorka badania, wskazuje, że ciepło i wilgoć z tropików mogą być transportowane w kierunku pokrywy lodowej.

25 rdzeni lodowych zamiast stacji pogodowych

Naukowcy przeanalizowali 25 rdzeni lodowych zawierających zapis opadów śniegu z XX wieku. Część pobrano podczas wypraw na Antarktydę w 2010 i 2011 roku. Takie rdzenie są zapisem dawnej pogody.

W tym przypadku ma to duże znaczenie, bo utrzymanie stacji pogodowych w Antarktydzie jest uciążliwe. Śnieg może je zasypać, a silny wiatr zniszczyć. Część danych oczywiście jest zbierana na stacjach naukowych. Brakujące dane pomagają uzupełnić płytkie rdzenie lodowe.

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Tropikalna pogoda wpływa na antarktyczny śnieg. Ale nie wszędzie tak samo

Badanie pokazało, że zachodnia Antarktyda nie reaguje na zmiany klimatu w jednakowy sposób. Jej wschodnia część otrzymywała średnio około 350 mm wody ze śniegu rocznie, a zachodnia około 175 mm. W XX wieku ilość śniegu we wschodniej części rosła, a w zachodniej spadała.

Naukowcy zauważyli też, że opady były większe w części pokrywy lodowej związanej z obszarem wysokiego ciśnienia. Układ ten odchylał nadciągające systemy burzowe w stronę wnętrza kontynentu, co zwiększało ilość śniegu. To pokazuje, że Antarktyda nie jest pogodowo odizolowana od reszty świata.

Najważniejszym wnioskiem z naszych badań był wpływ tropików na opady śniegu na Antarktydzie. Fale Rossby’ego mogą wpływać na temperaturę, wiatr i opady na całym świecie.

Badania zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of Geophysical Research: Atmospheres, otwiera się w nowym oknie.



