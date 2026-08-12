Trzęsienie ziemi w rejonie Lubina

Do wstrząsu doszło w środę (12 sierpnia), około godziny 5:45. Dane EMSC mówią, że epicentrum znalazło się około 20 km na północny zachód od Lubina (dolnośląskie). Źródło znajdowało się na głębokości 10 km.

Spora część regionu odczuła drgania, a w mediach społecznościowych pojawiły się relacje mieszkańców, którzy informowali o wstrząsie, a także charakterystycznym kołysaniu budynków. Magnituda 3,1 oznacza stosunkowa słabe trzęsienie ziemi, a takie wstrząsy są wyczuwalne przez osoby znajdujące się w pobliżu epicentrum. Szczególnie jeśli zjawisko występuje stosunkowo płytko.

Wstrząs w rejonie kopalni KGHM

Do zdarzenia doszło w regionie, gdzie prowadzona jest działalność górnicza związana z wydobywaniem miedzi przez KGHM. Nie musi to jednak oznaczać, że środowy wstrząs był bezpośrednio związany z działalnością kopalni. Na ten moment służby nie informują i zniszczeniach, czy osobach poszkodowanych.

Dolny Śląsk to region, gdzie mieszkańcy są przyzwyczajeni do tego typu wydarzeń. Wstrząsu sejsmiczne są tutaj rejestrowane stosunkowo częściej niż w innych częściach Polski. Wpływają na to wspomniana działalność górnicza, ale również uwarunkowania geologiczne.

Mieszkańcy odczuli poranny wstrząs

Mimo niskiej skali trzęsienia, mieszkańcy mogli być zaskoczeni ze względu na porę. Jeśli tylko pojawią się komunikaty służb, na pewno o tym poinformujemy.