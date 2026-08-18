Trzy supermasywne czarne dziury na granicy zderzenia w odległej galaktyce

W skrócie
- W odległej galaktyce J0148-4214 odkryto trzy supermasywne czarne dziury, które znajdują się na kursie kolizyjnym w odległości około 12,5 miliarda lat świetlnych od Ziemi.
- Odkrycia dokonano dzięki danym z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, które pozwoliły astronomom określić masy obiektów oraz tempo akrecji w tym wczesnym etapie wszechświata.
- Trzecia czarna dziura znajdowała się 12,5 mld lat temu około 5,5 tys. lat świetlnych od pozostałych dwóch, a jej masa jest porównywalna z połową masy Sagittarius A* z Drogi Mlecznej.
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Astronomowie dokonali spektakularnego odkrycia. W odległej galaktyce, tak bardzo, że światło z niej potrzebowało na dotarcie do nas kilkunastu mld lat, znaleziono trzy supermasywne czarne dziury na kursie kolizyjnym. To rzadkość i wyjątkowa okazja do poznania procesów, które napędzały powstawanie większych galaktyk.
Trzy supermasywne czarne dziury na granicy zderzenia w galaktyce J0148-4214
Do zdarzenia doszło w odległej galaktyce sklasyfikowanej pod nazwą J0148-4214. To co widzimy teraz, miało miejsce około 12,5 mld lat temu, czyli około 1,3 mld lat po Wielkim Wybuchu.
W galaktyce J0148-4214 znaleziono trzy supermasywne dziury, które są na kursie kolizyjnym i z czasem doprowadziło to do ich połączenia. W centrum zlokalizowano dwa obiekty, które znajdują się około 620 lat świetlnych od siebie. Masę jednej z nich oszacowano na około 80 mln mas Słońca. W przypadku drugiej jest to około 600 tys. razy więcej od gwiazdy Układu Słonecznego.
Trzecia czarna dziura znajdowała się 12,5 mld lat temu około 5,5 tys. lat świetlnych od pozostałych dwóch. Jej masa to około połowa tej, którą ma Sagittarius A* z centrum Drogi Mlecznej.
Supermasywne czarne dziury namierzone przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba
Astronomowie dokonali tego odkrycia z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.
Dane JWST pozwoliły nam nie tylko zidentyfikować trzy czarne dziury, ale także oszacować ich masy, tempo akrecji i masę gwiazdową galaktyki
"Odkryliśmy, że całkowita masa gwiazd wynosi około 1,3 miliarda słońc, a czarne dziury stanowią znaczną część tej masy" - dodaje Giovanni Mazzolari.
Odkrycie jest spektakularne i pomoże lepiej zrozumieć procesy, które we wczesnym wszechświecie napędzały tworzenie się większych galaktyk w wyniku zderzania mniejszych obiektów. Warto jednak mieć na uwadze, że trzecia supermasywna czarna dziura w rzeczywistości mogła być na kursie ucieczkowym względem pozostałych dwóch. Niestety nie ma możliwości, aby to dokładnie sprawdzić.