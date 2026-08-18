Trzy supermasywne czarne dziury na granicy zderzenia w odległej galaktyce

W skrócie W odległej galaktyce J0148-4214 odkryto trzy supermasywne czarne dziury, które znajdują się na kursie kolizyjnym w odległości około 12,5 miliarda lat świetlnych od Ziemi.

Odkrycia dokonano dzięki danym z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, które pozwoliły astronomom określić masy obiektów oraz tempo akrecji w tym wczesnym etapie wszechświata.

Trzecia czarna dziura znajdowała się 12,5 mld lat temu około 5,5 tys. lat świetlnych od pozostałych dwóch, a jej masa jest porównywalna z połową masy Sagittarius A* z Drogi Mlecznej.

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Astronomowie dokonali spektakularnego odkrycia. W odległej galaktyce, tak bardzo, że światło z niej potrzebowało na dotarcie do nas kilkunastu mld lat, znaleziono trzy supermasywne czarne dziury na kursie kolizyjnym. To rzadkość i wyjątkowa okazja do poznania procesów, które napędzały powstawanie większych galaktyk.

Trzy supermasywne czarne dziury na granicy zderzenia w galaktyce J0148-4214

Do zdarzenia doszło w odległej galaktyce sklasyfikowanej pod nazwą J0148-4214. To co widzimy teraz, miało miejsce około 12,5 mld lat temu, czyli około 1,3 mld lat po Wielkim Wybuchu.

W galaktyce J0148-4214 znaleziono trzy supermasywne dziury, które są na kursie kolizyjnym i z czasem doprowadziło to do ich połączenia. W centrum zlokalizowano dwa obiekty, które znajdują się około 620 lat świetlnych od siebie. Masę jednej z nich oszacowano na około 80 mln mas Słońca. W przypadku drugiej jest to około 600 tys. razy więcej od gwiazdy Układu Słonecznego.

Trzy supermasywne czarne dziury w galaktyce J0148-4214. Hannah Übler materiał zewnętrzny

Trzecia czarna dziura znajdowała się 12,5 mld lat temu około 5,5 tys. lat świetlnych od pozostałych dwóch. Jej masa to około połowa tej, którą ma Sagittarius A* z centrum Drogi Mlecznej.

Supermasywne czarne dziury namierzone przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba

Astronomowie dokonali tego odkrycia z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

Dane JWST pozwoliły nam nie tylko zidentyfikować trzy czarne dziury, ale także oszacować ich masy, tempo akrecji i masę gwiazdową galaktyki

"Odkryliśmy, że całkowita masa gwiazd wynosi około 1,3 miliarda słońc, a czarne dziury stanowią znaczną część tej masy" - dodaje Giovanni Mazzolari.

Odkrycie jest spektakularne i pomoże lepiej zrozumieć procesy, które we wczesnym wszechświecie napędzały tworzenie się większych galaktyk w wyniku zderzania mniejszych obiektów. Warto jednak mieć na uwadze, że trzecia supermasywna czarna dziura w rzeczywistości mogła być na kursie ucieczkowym względem pozostałych dwóch. Niestety nie ma możliwości, aby to dokładnie sprawdzić.



