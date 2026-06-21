Tulisz się do kota, gdy jesteś zestresowany? Może ci to zaszkodzić

Julia Król

Julia Król

Najnowsze badania prowadzone przez holenderskich naukowców wykazały, że posiadanie psa lub kota nie zawsze łagodzi negatywne emocje wywołane stresem. U właścicieli kotów częstsza interakcja może nawet wiązać się z większym poziomem stresu.

Osoba w różowej bluzie siedzi na szarej sofie, głaszcze śpiącego kota leżącego na kolorowym kocu, obok żółta poduszka.
Czy przytulanie kota łagodzi stres? Okazuje się, że nie zawsze123RF/PICSEL

Jak kontakt ze zwierzakiem wpływa na twój nastrój

Wolisz koty czy psy? Jeśli wybrałeś koty, naukowcy nie mają dobrych wieści. Zespół z Holandii postawił sobie za cel lepsze zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw pozytywnego wpływu posiadania zwierząt domowych na samopoczucie emocjonalne właścicieli. Okazało się, że istnieją różnice sposobu wpływania na zestresowanych właścicieli w zależności od tego, czy pociesza go pies, czy kot.

- Nasze wyniki wskazują, że łagodzenie stresu nie jest mechanizmem powodującym chwilowe dobre samopoczucie emocjonalne podczas interakcji ze zwierzęciem. Interakcja z żadnym z gatunków nie działała jako czynnik łagodzący negatywne emocje - powiedziała autorka badania, dr Mayke Janssens, adiunktka na wydziale psychologii The Open University. - W przypadku kotów zaobserwowaliśmy nawet, że wyższy poziom interakcji wiązał się z silniejszym związkiem między stresem a negatywnymi emocjami u właścicieli.

Uczestnicy przez pięć kolejnych dni raportowali swój stan dziesięć razy dziennie za pomocą ankiety, zawierając w odpowiedzi również to, czy wchodzili w interakcję ze swoimi pupilami. Zebrano w ten sposób prawie 8 tysięcy ankiet danymi w czasie rzeczywistym. Stworzyła się spora baza danych zawierająca szczegółowe informacje o interakcjach między właścicielami a zwierzętami.

Podczas badania okazało się, że kontakt właścicieli z pupilami w sytuacjach stresowych nie chroni przed negatywnym wpływem stresu na nastrój.

- Bardziej intensywna interakcja ze zwierzęciem towarzyszącym nie przyniosła dodatkowych korzyści emocjonalnych poza tymi, które mogą wynikać z samej obecności zwierzęcia - dodała Janssens.

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Julia Król
Julia Król

Kot czy pies?

Zaskakującym elementem wyników było to, że właściciele kotów nie odczuwali łagodzenia negatywnych emocji, a wręcz przeciwnie: doświadczali ich intensywniej.

Wśród właścicieli psów interakcje między właścicielem a zwierzęciem nie nasiliły negatywnych emocji, jakie odczuwali właściciele w sytuacjach stresowych - choć też ich nie poprawiły.

Nie można jednak twierdzić, że niektóre zwierzęta są lepsze od innych, jak przekonują autorzy.

- Prawdopodobne jest, że chodzi o osobowość i preferencje właściciela. Główny wniosek jest taki, że interakcja z psami i kotami wydaje się przynosić podobne korzyści emocjonalne - podsumowała dr Sanne Peeters, główna autorka badania.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Frontiers in Psychology.

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