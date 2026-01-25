Badacze przeanalizowali 17 okazów tyranozaurów, od młodych osobników po gigantyczne dorosłe, stosując nowatorską metodę cyfrowego liczenia ukrytych pierścieni wzrostu w kościach. Dotychczasowe oceny wieku osobników na podstawie pierścieni kostnych, podobnie jak w przypadku drzew, mogą bowiem zdaniem badaczy wymagać rewizji.

Więcej danych, dokładniejsza analiza

Nowa technika, wykorzystująca specjalne światło i algorytmy komputerowe, pozwoliła połączyć dane z różnych osobników i stworzyć pełniejszy obraz trajektorii wzrostu. Jak możemy przeczytać w publikacji w czasopiśmie PeerJ, jest ona obecnie jedynym obiektywnym, algorytmicznym sposobem określania wieku osobnika i tworzenia krzywej wzrostu dla całego gatunku.

Zastosowanie tej metody umożliwiło nam odtworzenie historii wzrostu roku po roku. Wyniki pokazują, że Tyrannosaurus rósł wolniej, a okres młodociany trwał znacznie dłużej niż sądzono wcześniej

Cztery dekady dojrzewania

Wnioski? Pełny wzrost T. rexa do ośmiu ton zajmował średnio cztery dekady. Tak długie tempo rozwoju mogło mieć znaczenie ekologiczne, bo młodsze tyranozaury mogły zajmować różne nisze środowiskowe, nie wchodząc w bezpośrednią konkurencję z dorosłymi osobnikami. Jak komentuje Jack Horner z Chapman University, "to jeden z czynników, który pozwolił tyranozaurowi, jako drapieżnikowi szczytowemu, zdominować koniec okresu kredy.

Badania sugerują także, że część okazów wcześniej klasyfikowanych jako T. rex może należeć w rzeczywistości do innych gatunków tyranozaurów. Bo chociaż wciąż przyjmuje się, że jedynym gatunkiem z tego rodzaju, którego istnienie zostało potwierdzone, jest Tyrannosaurus rex, to część naukowców ma inne zdanie.

Uważają, że niektóre mniejsze okazy mogą być przedstawicielami rzekomego gatunku Nanotyrannus, a nawet większe osobniki mogą reprezentować dwie lub trzy odrębne linie gatunkowe. I wyniki nowego badania faktycznie sugerują, że coś może być na rzeczy:

Jednym z ważnych wniosków płynących z badania jest to, że krzywe wzrostu dwóch bardziej znanych okazów, znanych pod pseudonimami "Jane" i "Petey", są statystycznie niezgodne z pozostałymi

