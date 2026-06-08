Zespół badaczy połączył dane pochodzące ze stacji sejsmicznych w latach 2018-2021. Wykorzystując proces uczenia maszynowego, stworzyli rozszerzony katalog trzęsień ziemi, który znacznie zwiększył liczbę wykrytych zdarzeń w regionie.

Wyniki ujawniły nieznaną wcześniej liniową grupę około 1750 małych trzęsień. Ten ciągły pas sejsmiczny wyznacza granicę płyty z dużo większą wyrazistością, niż udało się to osiągnąć we wcześniejszych badaniach. Ta zrewidowana wiedza zmienia rozpieszczenie mikropłyty Yakutat, której ruchy odpowiadają za trzęsienia ziemi w pobliżu Alaski. Znajduje się bowiem bezpośrednio pod wierzchołkiem krzywizny Pasma Alaski i wyrównuje ją z systemem uskoków Denali, główną siecią uskoków o skali kontynentalnej w południowo-środkowej Alasce.

Nowa wiedza o płycie Yakutat

Naukowcy z Narodowego Uniwersytetu Australii sugerują, że naprężenia powstałe w wyniku zderzenia mikropłyty Yakutat z płytą północnoamerykańską mogły być przenoszone przez pokrywającą ją skorupę aż do uskoku Denali. Potencjalnie może to się przyczyniać do bardzo silnych trzęsienia ziemi np. tym z 200 o sile 7,9 w skali Richtera, które miało miejsce 6 marca 2002 roku.

Badacze zauważają również, że nowo zidentyfikowana granica jest zgodna z wcześniejszymi badaniami opartymi na sygnałach drgań tektonicznych, które już wcześniej sugerowały, że płyta Yakutat rozciąga się dalej na wschód, niż wcześniej zaznaczano na mapach.

Przewidywanie trzęsień ziemi

W przyszłości naukowcy planują rozszerzyć zakres swoich badań na okres jeszcze sprzed 2018 roku, aby zidentyfikować kolejne trzęsienia ziemi wzdłuż granicy płyt Yakutat oraz dokładniej określić strukturę silnie ściśniętej strefy tektonicznej położonej bliżej południowego wybrzeża Alaski. Podkreślili również, że podejście oparte na uczeniu maszynowym miało kluczowe znaczenie dla odkrycia nieznanego dotąd krańca płyty Yakutat. Przy tym nowa technika uczenia maszynowego może pomóc w mapowaniu mikropłyt w innych miejscach na świecie, co pozwoliłoby na dokładniejsze przewidywanie aktywności sejsmicznej i możliwych trzęsień ziemi.

Instynkt nawigacyjny w wątrobie? Naukowcy odkryli tajemnicę gołębi © 2026 Associated Press