Planety skaliste Układu Słonecznego mają łącznie tylko trzy księżyce (ma je Ziemia i Mars). Tymczasem gazowe olbrzymy posiadają ich całe mnóstwo. Jak to możliwe? Naukowcy przeprowadzili ciekawe symulacje, które mogą odpowiadać na to pytanie.

"Zaginiona planeta" Układu Słonecznego i księżyce Jowisza oraz Urana

Naukowcy już od dawna podejrzewają, że wczesny Układ Słoneczny sprzed kilku mld lat mógł mieć więcej planet. Ponadto znajdowały się one bliżej siebie, co mogło ostatecznie doprowadzać do kolizji. Uważa się, że tak powstał ziemski Księżyc.

Uczeni twierdzą, że zewnętrzne planety Układu Słonecznego około 3-4 mld lat temu znajdowały się bliżej Słońca oraz siebie. Z czasem ich orbity uległy zmianie. Naukowcy, mając na uwadze te fakty, przeprowadzili symulacje komputerowe związane z ewolucją naszego systemu.

Wspomniane symulacje wykazały, że Układ Słoneczny mógł mieć trzeciego lodowego olbrzyma. Ta "zaginiona planeta" mogła dać ochronę licznym księżycom Jowisza oraz Urana, które uniknęły ucieczki w wyniku migracji samych światów.

Uważa się, że spotkania planet i wynikające z nich zmiany orbity odegrały kluczową rolę w ukształtowaniu wielu populacji małych ciał niebieskich w całym Układzie Słonecznym

Analizy wykazały, że Uran i Jowisz mogą zawdzięczać swoje naturalne satelity właśnie tej dodatkowej planecie, która z czasem została wypchnięta. Natomiast jej wcześniejsza obecność pozwoliła na zachowanie systemu księżyców.

Pradawny Układ Słoneczny i pięć gazowych olbrzymów

"Zaginiona planeta" odgrywa również inną rolę w modelowaniu Układu Słonecznego sprzed kilku miliardów lat. Zakładając, że było to pięć gazowych światów zewnętrznych, uczeni są w stanie udzielić pewnych odpowiedzi związanych na przykład z przechyloną orbitą Urana. Lodowy olbrzym może to "zawdzięczać" dużej katastrofie.

Z drugiej strony zakłada się, że dodatkowa planeta mogła mieć wpływ na prędkość zmiany orbit poszczególnych olbrzymów Układu Słonecznego i zahamować ten proces. Na tyle, że nie oddaliły się one aż tak daleko.

Tutaj warto jednak mieć na uwadze, na co zresztą uwagę zwracają sami naukowcy, że wyniki badań bazują na symulacjach przeprowadzonych w różnych scenariuszach. W rzeczywistości żadna z nich nie musi oddawać realnego przebiegu zdarzeń z młodego Układu Słonecznego.





Rozmowa kwalifikacyjna, którą prowadzi… awatar oparty na sztucznej inteligencji © 2026 Associated Press