Układ Słoneczny z nową kandydatką na planetę karłowatą. Jest za Plutonem

W skrócie Astronomowie odkryli nową kandydatkę na planetę karłowatą znajdującą się w Pasie Kuipera poza Plutonem, wykorzystując do tego Obserwatorium Very C. Rubin.

Obiekt oznaczony jako 2026 ED138 ma średnicę od około 600 do 1500 kilometrów, co stawia go pod względem wielkości obok znanych ciał jak Makemake czy Haumea.

Pierwsze ślady obiektu 2026 ED138 odnaleziono na zdjęciach z 2016 roku, a jego wykrycie umożliwiła zaawansowana kamera Obserwatorium Very C. Rubin o dużej rozdzielczości.

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Układ Słoneczny ma osiem planet głównych oraz kilka karłowatych. Najbardziej rozpoznawalną wśród tych drugich jest Pluton. Tymczasem okazuje się, że do grona wkrótce może dołączyć kolejny obiekt. Astronomowie ogłosili spektakularne odkrycie.

Potencjalna planeta karłowata w Pasie Kuipera poza Plutonem

Odległe zakątki Układu Słonecznego nadal wymagają badań. Teraz, dzięki Obserwatorium Very C. Rubin, udało się dokonać nowego odkrycia. To potencjalna kandydatka na planetę karłowatą. Obiekt namierzono w Pasie Kuipera i znajduje się za Plutonem.

Odkrycie wymaga oczywiście jeszcze potwierdzenia, ale potencjalna planeta karłowata zarejestrowana przez Obserwatorium Very C. Rubin ma średnicę od około 600 do 1500 kilometrów.

Potencjalna kandydatka na planetę karłowatą uchwycona przez Obserwatorium Very C. Rubin. NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA; Image Processing: M. Jurić/UW, D. de Martin & M. Zamani/NSF NOIRLab materiał zewnętrzny

Moją pierwszą reakcją było pełne ekscytacji niedowierzanie

"Takie obiekty zdarzają się niezwykle rzadko, więc natychmiast zacząłem sprawdzać, czy ja sam albo algorytm, nie popełniliśmy jakiegoś błędu" - dodaje Matthew Holman.

Planeta karłowata 2026 ED138 wielkości Makemake i Haumea

Obiekt sklasyfikowano na razie pod nazwą 2026 ED138 i wymaga dodatkowych badań. Potencjalna planeta karłowata nie jest mała, bo wielkością może przypominać Makemake lub Haumea.

Namierzenie takiego obiektu nie było łatwe. Wszak Pas Kuipera to ogromny obszar wypełniony lodowymi ciałami, sięgający mniej więcej 55 jednostek astronomicznych od Słońca.

Warto dodać, że pierwsze ślady 2026 ED138 udało się znaleźć na zdjęciach z instrumentu Dark Energy Camera, które przechwycono ponad dekadę temu, bo w lutym 2016 r. Potem uchwycono go też na obrazach w latach 2017, 2018, 2019 oraz 2023.

Obserwatorium Very C. Rubin działa od zeszłego roku i zostało wyposażone w największą kamerę o rozdzielczości aż 3,2 gigapiksela. Dzięki temu jest w stanie rejestrować w jednej ekspozycji obszar nieba o wielkości aż 40 tarcz Księżyca. Ponowne skanowanie tych samych fragmentów pozwala wykrywać wcześniej nieznane obiekty.