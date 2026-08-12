Badacze z Peru i Polski dokonali nowego odkrycia w rejonie Machu Picchu

Machu Picchu (Patallaqta) to słynne stanowisko położone ok. 2400 m n.p.m. w peruwiańskich Andach. Najlepiej zachowane miasto Inków zostało zbudowane ok. 1450 r. Uważa się, że miejsce nigdy nie zostało znalezione przez konkwistadorów, mieszkańcy sami je opuścili.

Świat usłyszał o tej lokalizacji dopiero w 1911 r., gdy odkrył je amerykański badacz i polityk - Hiram Bingham. Dziś Machu Picchu to jeden z siedmiu nowych cudów świata i zabytek wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także cenne stanowisko archeologiczne, które wciąż przynosi nowe odkrycia.

Teraz pojawiły się szczegóły na temat najnowszego znaleziska. Badania prowadzono we współpracy peruwiańskich naukowców z Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz ekspertami z Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Badania w Peru. Odkryto nieznane fragmenty dróg i inne struktury

Według komunikatu przekazanego przez peruwiańską agencję prasową Andina, na terenie Parku Archeologicznego Machu Picchu były prowadzone badania z wykorzystaniem technologii LiDAR. To nowoczesna bezinwazyjna metoda badawcza, wykorzystująca promienie laserowe. Pozwala archeologom "widzieć" dokładne ukształtowanie terenu nawet tam, gdzie jest on porośnięty drzewami i gęstą roślinnością.

Zdecentralizowana Dyrekcja ds. Kultury w Cuzco poinformowała, że właśnie dzięki analizie danych pomiarowych LiDAR udało się odkryć nieudokumentowane wcześniej fragmenty systemu dróg Inków, które przez lata były ukryte wśród gęstej roślinności.

Odkrycie obejmuje łącznie co najmniej 2,5 km tras zbudowanych w okresie prekolumbijskim oraz inne elementy, prawdopodobnie dotąd nieznane tarasy i platformy wykorzystywane przez Inków w rolnictwie. Badacze zwrócili uwagę na cechy budowy typowe dla Inków - charakterystyczny zygzakowaty przebieg szlaków, który ułatwiał pokonywanie stromych andyjskich zboczy. To sugeruje, że był to element zaplanowanej infrastruktury komunikacyjnej.

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Sektor Mandor na wschód od głównych ruin Machu Picchu

Najnowsze odkrycie dotyczy rejonu muru Mandor, położonego pod głównymi zabudowaniami Machu Picchu. Obszar ten był dotąd słabiej poznany niż centralna część stanowiska. Nowe ślady wskazują jednak, że w przeszłości mógł on odgrywać większą rolę w organizacji ruchu, dostępie do miasta i zagospodarowaniu okolicznego krajobrazu, niż wcześniej sądzono.

Badacze podkreślają, że odkryte struktury są na razie wstępnie zidentyfikowane. Teraz planowane są szczegółowe prace terenowe, które mają określić wiek, funkcję i stan zachowania odnalezionych struktur. Dopiero wtedy będzie można określić, czy prowadziły do nieznanych dotąd sektorów Machu Picchu, punktów kontrolnych, terenów rolniczych czy innych osad związanych z kompleksem. Archeolodzy uważają jednak, że nowe ślady mogą pomóc lepiej zrozumieć układ komunikacyjny, zagospodarowanie terenu i funkcjonowanie całego kompleksu w czasach przedhiszpańskich.

Wokół Machu Picchu wciąż może znajdować się więcej takich nieodkrytych fragmentów infrastruktury Inków, a nowoczesne technologie pomagają odnajdywać je bez konieczności prowadzenia rozległych wykopalisk.



