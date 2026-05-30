I chociaż odkrycie na pozór wydaje się mało istotne, to zdaniem badaczy może rzucić nowe światło na jedną z największych zagadek biologii, czyli powstanie złożonych form życia. Furtiwowirus został znaleziony w rzece Inasegawa w mieście Kamakura, a jego nazwa pochodząca od łacińskiego "furtivus", czyli "ukryty", nie jest przypadkowa. Naukowcy mieli poważne trudności z jego wykryciem, co pokazuje, jak wiele podobnych organizmów może wciąż pozostawać poza naszym zasięgiem.

Replikacja, jakiej jeszcze nie widzieliśmy

Wirus należy do grupy tzw. wirusów olbrzymich, które w przeciwieństwie do "klasycznych" wirusów posiadają rozbudowane genomy i bardziej złożone mechanizmy działania. Najbardziej zaskakująca jest jednak jego strategia namnażania - dotychczas znane wirusy olbrzymie stosowały jedną z dwóch metod, albo wykorzystywały nienaruszone jądro komórkowe gospodarza, albo całkowicie je niszczyły i działały poza nim.

Furtiwowirus robi coś pomiędzy, a mianowicie po wniknięciu do komórki rozkłada jej jądro, ale zamiast całkowicie je porzucić, wykorzystuje pozostały płyn jako środowisko do replikacji - to pierwszy taki przypadek zaobserwowany przez naukowców. Jak podkreśla wirusolog Masaharu Takemura, pokazuje to, jak elastyczne i zróżnicowane mogą być strategie wirusów, nawet w obrębie jednej grupy.

Nowa rodzina wirusów?

Analiza genomu wskazuje, że furtiwowirus może stanowić pomost między dwiema dotychczas znanymi liniami wirusów olbrzymich, w związku z tym badacze proponują utworzenie nowej rodziny - Manesviridae. Jeśli klasyfikacja zostanie potwierdzona, oznaczać to będzie nie tylko odkrycie nowego gatunku, ale całej nowej gałęzi w świecie wirusów.

Najciekawsze jest jednak to, co w temacie dotyczy nas samych. Jedna z hipotez zakłada, że wirusy olbrzymie mogły odegrać kluczową rolę w powstaniu jądra komórkowego, czyli struktury, która odróżnia organizmy złożone od bakterii. Furtiwowirus, łączący różne strategie replikacji, może być brakującym elementem tej układanki. Pokazuje możliwą ścieżkę ewolucyjną od wirusów działających w obrębie jądra do tych, które całkowicie je przejmują lub niszczą.





