Umieszczą kosmiczny hangar na orbicie. Projekt wspiera NASA

W skrócie Firma Gravitics opracowuje projekt Multiple-Downmass, czyli kosmiczny hangar mający na celu obniżenie kosztów transportu ładunków z niskiej orbity okołoziemskiej na Ziemię.

Projekt uzyskał wsparcie NASA w ramach pierwszej fazy programu Small Business Innovation Research (SBIR) i ma na celu umożliwienie częstszych transportów próbek komercyjnych.

Realizacja Multiple-Downmass podzielona jest na etapy, począwszy od prac projektowych i analiz technicznych, po późniejsze planowanie umieszczenia hangaru na orbicie.

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Działania prowadzone na orbicie okołoziemskiej są obecnie bardzo kosztowne. NASA zdaje sobie z tego sprawę i szuka rozwiązań, który w przyszłości pozwolą znaleźć oszczędności. Z pomocą przychodzi prywatna firma Gravitics, która planuje zbudować kosmiczny hangar.

Kosmiczny hangar Multiple-Downmass obniży koszty transportu z orbity okołoziemskiej

Prywatna firma Gravitics z siedzibą w Seattle planuje zbudować kosmiczny hangar. Projekt o nazwie Multiple-Downmass dostał wsparcie od NASA w ramach Small Business Innovation Research (SBIR) Phase I. Do czego to ma służyć?

Multiple-Downmass to w zasadzie kosmiczny hangar w kształcie cylindra, który zostanie umieszczony na niskiej orbicie okołoziemskiej. Celem pomysłu jest zredukowanie kosztów transportu ładunków z kosmosu na Ziemię.

Sześciomiesięczny projekt ma na celu zbadanie, czy tego typu system może zapewnić praktyczny sposób na częstsze transporty próbek komercyjnych z niskiej orbity okołoziemskiej. Jedna platforma mogłaby pomieścić różne pojazdy kosmiczne.

Gravitics nadal koncentruje się na rozwiązaniach logistycznych dotyczących ładunków na niskiej orbicie okołoziemskiej

"Dodanie innowacyjnych możliwości powrotu jest naturalną ewolucją naszej obecnej architektury dostarczania ładunków i z niecierpliwością oczekujemy na rozwój tej technologii we współpracy z NASA" - dodaje Colin Doughan.

Projekt Gravitics i NASA podzielony na etapy

Realizację Multiple-Downmass podzielono na etapy. W ramach pierwszej fazy Gravitics ma skupić się na zbudowaniu samego hangaru oraz oraz jego technicznych zaletach. W późniejszym czasie zostaną podjęte decyzje związane z umieszczeniem takiego pojazdu kosmicznego na orbicie okołoziemskiej oraz wykorzystaniu jego możliwości w praktyce.

NASA ogłosiła wyniki I fazy SBIR na rok 2026 w dniu 6 sierpnia. W przypadku wyboru Gravitics kontrakt finansowy pozostaje na etapie negocjacji w ramach programu Shared Se.

Warto dodać, że Gravitics ma także inne projekty. Firma realizuje również kontrakt STRATFI z Siłami Kosmicznymi Stanów Zjednoczonych. Ponadto szuka rozwiązań obejmujących dostarczenie ładunków partnerów na niską orbitę okołoziemską.



