Upał grzeje nasze mózgi. Co się z nimi teraz dzieje?

Karol Kubak

Karol Kubak

Fala upałów to nie tylko większe ryzyko odwodnienia czy udaru cieplnego. Wysokie temperatury wpływają również na codzienną pracę mózgu.

Mózg otoczony płomieniami, termometr z wysoką temperaturą i słońce nad panoramą miasta (Warszawy)
Upały uderzają także w mózg. Tak wysokie temperatury zmieniają jego pracęGrafika stworzona przy użyciu AIINTERIA.PL

Europa Zachodnia i Środkowa, w tym Polska, od kilku dni zmaga się z falą upałów. Prognozy na weekend miejscami zapowiadają temperatury sięgające nawet 40 st. C. Takie warunki oznaczają nie tylko większe ryzyko odwodnienia czy udaru cieplnego. Ekstremalne ciepło może również wpływać na codzienną pracę naszego mózgu - pogarszać koncentrację, utrudniać podejmowanie decyzji i nasilać objawy niektórych chorób neurologicznych.

Dlaczego mózg źle znosi wysokie temperatury?

Mózg jest jednym z najbardziej energochłonnych narządów w organizmie. Podczas myślenia, zapamiętywania i przetwarzania informacji sam wytwarza ciepło. Co ciekawe, nawet na co dzień jego temperatura jest przeciętnie o około 1 st. C wyższa od temperatury wewnątrz naszego ciała. Organizm nieustannie odprowadza ten nadmiar ciepła za pomocą krwi, aby utrzymać odpowiednie warunki do jego pracy.

Komórki nerwowe są wyjątkowo wrażliwe na zmiany temperatury. Gdy mózg zbyt mocno się nagrzewa, część procesów odpowiedzialnych za przekazywanie informacji między neuronami zaczyna działać mniej sprawnie. W efekcie trudniej się skoncentrować, a podejmowanie decyzji staje się mniej trafne, a niekiedy ryzykowne.

Najbardziej zagrożone są osoby z chorobami neurologicznymi

Wysokie temperatury mogą nasilać objawy padaczki, stwardnienia rozsianego, migren czy demencji. U części chorych organizm gorzej radzi sobie z regulacją temperatury, a niektóre leki neurologiczne i psychiatryczne dodatkowo zwiększają ryzyko przegrzania oraz udaru cieplnego.

Znaczenie mają również gorące noce. Wysoka temperatura utrudnia sen, a jego niedobór może pogarszać funkcjonowanie mózgu i zaostrzać przebieg niektórych chorób neurologicznych.

Jak przetrwać upał
Jak przetrwać upałRCBmateriały prasowe

Problem, który będzie coraz większy

Niestety wraz ze wzrostem temperatur rośnie także liczba udarów mózgu i zgonów związanych z nimi. Coraz częściej mówi się też o tym, że długotrwałe przegrzewanie organizmu może zwiększać podatność mózgu na uszkodzenia prowadzące do chorób neurodegeneracyjnych. Wysoka temperatura może też osłabiać naturalną barierę chroniącą mózg przed szkodliwymi substancjami i drobnoustrojami.

Wciąż nie wiadomo, dlaczego jedni znoszą upały znacznie lepiej od innych. Znaczenie najprawdopodobniej mogą mieć wiek, stan zdrowia, przyjmowane leki, a nawet uwarunkowania genetyczne. Wiadomo jedno - z nasilaniem się fal upałów wpływ wysokiej temperatury na pracę mózgu będzie coraz większym wyzwaniem.

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Karol Kubak
Karol Kubak


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