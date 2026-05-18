Uran i Neptun są inne niż sądzono. Przełomowe odkrycie badaczy
Uran i Neptun to najodleglejsze planety Układu Słonecznego, które nadal skrywają przed nami tajemnice. Od lat uważano, że są to lodowe olbrzymy. Tymczasem nowe odkrycie naukowców sugeruje, że Uran oraz Neptun mogą być pełne skał i nie dotyczy to powierzchni planet, a atmosfery tych odległych światów.
Uran i Neptun historycznie sklasyfikowano jako lodowe olbrzymy. To dwie planety, które są położone najdalej od Słońca i są bardzo zimne. Dotychczas oba światy nie były celem żadnych długoterminowych misji. Stąd też skrywają przed nami sporo tajemnic. W ich atmosferze naukowcy odkryli coś bardzo nieoczekiwanego.
Atmosfery planet Uran i Neptun mogą być pełne skał
Obie planety mają jądro, które otoczone jest mnóstwem lodu. Mają również gazowe atmosfery, ale wygląda na to, że nasze dotychczasowe przekonania mogły być błędne. W szczególności te dotyczące zewnętrznych powłok obu światów.
Odkryliśmy, że zarówno Uran, jak i Neptun mają zewnętrzne powłoki zbudowane głównie ze skał (oraz wodoru i helu). To pprzeczy powszechnemu przekonaniu, że są to planety lodowe olbrzymy
Badania zostały zainspirowane obiektami transneptunowymi, które są bardziej skaliste niż lodowe. Uczeni dokonali więc symulacji Urana i Neptuna, gdzie pod uwagę wzięto różne czynniki. Badania wykazały, że w atmosferach planet zachodzą warunki umożliwiające kondensację chmur krzemianowych w niektórych obszarach w materiał skalisty.
Uczeni wyjaśniają, że obie planety rzeczywiście mogą mieć sporo lodu wewnątrz, tak z pewnością nie są całkowicie lodowe. Odkrycie jest o tyle istotne, że może doprowadzić do czegoś jeszcze.
Uran i Neptun mogą stracić status lodowych olbrzymów
Naukowcy nie mają złudzeń. Odkrycie z pewnością uzasadnia podjęcie dyskusji związanej ze zmianą klasyfikacji tych planet.
Rzeczywiście powinniśmy zmienić ich klasyfikację, aby nie wprowadzać w błąd. Zamiast "lodowe" lub "skaliste" powinniśmy po prostu nazywać je małymi olbrzymami lub czymś w tym rodzaju
Warto jednak mieć na uwadze, że wyniki badań nie są jednoznaczne. Na razie nie szykują się żadne bezpośrednie misje kosmiczne, których celem byłyby Uran lub Neptun, a dopiero zbadanie obu światów z bliska dałoby jednoznaczne odpowiedzi. Dotychczas przeleciała tam tylko jedna sonda i był nią Voyager 2 wysłany przez agencję NASA.