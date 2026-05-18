Uran i Neptun historycznie sklasyfikowano jako lodowe olbrzymy. To dwie planety, które są położone najdalej od Słońca i są bardzo zimne. Dotychczas oba światy nie były celem żadnych długoterminowych misji. Stąd też skrywają przed nami sporo tajemnic. W ich atmosferze naukowcy odkryli coś bardzo nieoczekiwanego.

Atmosfery planet Uran i Neptun mogą być pełne skał

Obie planety mają jądro, które otoczone jest mnóstwem lodu. Mają również gazowe atmosfery, ale wygląda na to, że nasze dotychczasowe przekonania mogły być błędne. W szczególności te dotyczące zewnętrznych powłok obu światów.

Odkryliśmy, że zarówno Uran, jak i Neptun mają zewnętrzne powłoki zbudowane głównie ze skał (oraz wodoru i helu). To pprzeczy powszechnemu przekonaniu, że są to planety lodowe olbrzymy

Badania zostały zainspirowane obiektami transneptunowymi, które są bardziej skaliste niż lodowe. Uczeni dokonali więc symulacji Urana i Neptuna, gdzie pod uwagę wzięto różne czynniki. Badania wykazały, że w atmosferach planet zachodzą warunki umożliwiające kondensację chmur krzemianowych w niektórych obszarach w materiał skalisty.

Uczeni wyjaśniają, że obie planety rzeczywiście mogą mieć sporo lodu wewnątrz, tak z pewnością nie są całkowicie lodowe. Odkrycie jest o tyle istotne, że może doprowadzić do czegoś jeszcze.

Uran i Neptun mogą stracić status lodowych olbrzymów

Naukowcy nie mają złudzeń. Odkrycie z pewnością uzasadnia podjęcie dyskusji związanej ze zmianą klasyfikacji tych planet.

Rzeczywiście powinniśmy zmienić ich klasyfikację, aby nie wprowadzać w błąd. Zamiast "lodowe" lub "skaliste" powinniśmy po prostu nazywać je małymi olbrzymami lub czymś w tym rodzaju

Warto jednak mieć na uwadze, że wyniki badań nie są jednoznaczne. Na razie nie szykują się żadne bezpośrednie misje kosmiczne, których celem byłyby Uran lub Neptun, a dopiero zbadanie obu światów z bliska dałoby jednoznaczne odpowiedzi. Dotychczas przeleciała tam tylko jedna sonda i był nią Voyager 2 wysłany przez agencję NASA.

