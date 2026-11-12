Uran ma dziwne pole magnetyczne. Naukowcy rozwiązują zagadkę sprzed 40 lat

W skrócie Uran posiada nietypowe pole magnetyczne, które jest przesunięte o 59 stopni względem osi obrotu planety oraz znacznie oddalone od jej jądra.

Naukowcy wykorzystali zaawansowane symulacje, aby zbadać wnętrze lodowych gigantów, gdzie wysokie ciśnienie powoduje, że woda staje się przewodnikiem prądu.

Pełne zrozumienie zagadki pola magnetycznego Urana wymaga zebrania nowych danych z bezpośrednich obserwacji, które planują m.in. Chiny oraz NASA.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Uran został zbadany z bliska tylko przez jedną sondę kosmiczną. Był to Voyager 2, który dotarł do lodowego giganta w 1986 r. Nie od dziś wiadomo, że dwie najbardziej oddalone planety Układu Słonecznego mają dziwne pole magnetyczne. Czym to jest spowodowane?

Dziwne pole magnetyczne planety Uran zagadką od 40 lat

Uran ma bardzo osobliwe pole magnetyczne. Jest ono przesunięte względem osi obrotu planety o 59 stopni. Ponadto jego środek nie pokrywa się z jądrem, lecz znajduje się w dwóch trzecich drogi od niego ku powierzchni.

W przypadku Neptuna mamy do czynienia z podobną sytuacją. Pole magnetyczne tego świata jest przesunięte o 47 stopni, a jego środek znajduje się w połowie drogi między jądrem a widoczną warstwą chmur.

Dla porównania Ziemia ma stabilne pole magnetyczne, które jest nachylone pod kątem zaledwie 11 stopni względem osi obrotu. To pokazuje, jak Uran pod tym względem jest nietypowy. Ponadto lodowy olbrzym jest tak nachylony do osi, że w zasadzie toczy się wokół Słońca.

Naukowcy próbowali tłumaczyć to w taki sposób, że Uran mógł w przeszłości zostać uderzony przez inny duży obiekt i dlatego ma tak duże nachylenie osi obrotu. Czy to jednak mogło wpłynąć również na osobliwe pole magnetyczne?

Naukowcy symulują pole magnetyczne planet Uran i Neptun

Grupa uczonych postanowiła przeprowadzić symulacje, które mogą kierować nas do uzyskania odpowiedzi na temat pytań związanych z osobliwymi polami magnetycznymi obu planet.

Głęboko we wnętrzu Urana i Neptuna ciśnienie i temperatura osiągają niezwykle wysokie wartości

"W takich warunkach cząsteczki wody mogą rozpadać się na jony, przez co materia staje się coraz bardziej przewodząca prąd elektryczny wraz ze wzrostem głębokości" - dodaje Chi Yan.

Ziemskie pole magnetyczne może ulegać zmianom o około jeden stopień co 50 lat. W przypadku Urana i Neptuna może odbywać się to znacznie szybciej. Na badania mają wpływ także zorze polarne obserwowane na lodowych gigantach, co udało się zobaczyć z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

"Intensywnie analizujemy dane zawarte w tych obserwacjach. Kształt i struktura zórz, a także inne nietypowe wzorce w jonosferze, mogą pozwolić nam zrozumieć, jak zmieniały się pola magnetyczne" - wyjaśnia Tom Stallard z Uniwersytetu Northumbria w Wielkiej Brytanii, jeden z współautorów badań.

Uczeni nie mają jednak złudzeń. Uzyskanie dokładnych odpowiedzi wymaga więcej danych. Najlepiej zebranych w pobliżu Urana. NASA bierze pod uwagę misję w kierunku tej planety za kilkanaście lat. Wcześniej zrobią to prawdopodobnie Chiny, w ramach przedsięwzięcia o nazwie Tianwen-4. Wyniki nowych badań udostępniono na początku listopada na łamach Communications Physics.