Mrówki mogą "pomóc" w tworzeniu lepszych leków

Zespół z Uniwersystetu Auburn odkrył, że mrówki od milionów lat stosują odpowiednie substancje do walki z czynnikami chorobowymi, co być może pomoże ludziom w walce z tzw. superbakteriami i supergrzybami. Określa się tak patogeny, które wykształciły oporność na większość, czy nawet na wszystkie dostępne antybiotyki.

- W naszych badaniach sprawdziliśmy, jak mrówki wykorzystują związki antybiotyczne do walki z patogenami i zastanawialiśmy się, dlaczego ich chemiczne mechanizmy obronne pozostają skuteczne w toku ewolucji - Clint Penick, adiunkt entomologii na Uniwersytecie Auburn, który prowadził badania wraz z grupą studentów.

Sekretna broń mrówek. Nowa nadzieja w walce z opornymi patogenami?

Badano sześć gatunków mrówek z południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Potwierdzono, że mrówki mają "różne leki w swojej apteczce" - produkują wiele klas środków przeciwdrobnoustrojowych. W dodatku znaleziono dowody, że wytwarzają związki specyficzne dla różnych patogenów (np. na grzyby, bakterie gram-dodatnie i gram-ujemne), co jest kluczowe dla ograniczenia ich oporności.

- To mrówki, które żyją na naszych podwórkach i na kampusach uniwersyteckich - powiedział Penick. - A jednak niektóre z najsilniejszych antybiotyków, jakie odkryliśmy, pochodzą od mrówek, które zazwyczaj uważamy za szkodniki, takich jak mrówki ogniste.

Obserwacja mrówek. Ich metody mogą pomóc w walce z superbakteriami

Co ciekawe, w trakcie badań odkryto też, że prawie wszystkie testowane mrówki potrafiły poradzić sobie z Candida auris, który wywołuje groźne choroby u ludzi o osłabionej odporności. Jest nazywany "supergrzybem", ponieważ wykazuje oporność na większość dostępnych leków.

Mrówki mogą więc pomóc w opracowaniu nowych farmaceutyków przeciwko opornym infekcjom i wskazać, jak stosować antybiotyki w sposób bardziej zrównoważony. Jak zaznaczył Penick, następnym krokiem w badaniach będzie przyjrzenie się, jakie konkretnie związki wytwarzają mrówki i jak dokładnie je wykorzystują.

Wyniki badań pojawiły się na łamach "Biological Journal of the Linnean Society".

