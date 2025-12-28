Uratują nas przed superbakteriami? Niezwykłe wyniki badań nad mrówkami

Paula Drechsler

Zespół naukowców zbadał sześć gatunków mrówek, wykazując, że owady te stosują zaawansowane mechanizmy obronne przeciw różnym patogenom. Zauważono m.in. skuteczność mrówek w walce z Candida auris, znanym jako ludzki supergrzyb. Ustalenia dają naukowcom nową perspektywę na opracowanie działań wycelowanych w rozwijające się superbakterie.

Doświadczony naukowiec w rękawiczkach ochronnych bada kilka szalek Petriego z koloniami bakterii, skupiając się na analizie mikroorganizmów w laboratorium.
Badacze odkryli, że mrówki mogą być kluczem do opracowania lepszych strategii walki z superbakteriami. Zdj. ilustracyjne.kasto123RF/PICSEL

Mrówki mogą "pomóc" w tworzeniu lepszych leków

Zespół z Uniwersystetu Auburn odkrył, że mrówki od milionów lat stosują odpowiednie substancje do walki z czynnikami chorobowymi, co być może pomoże ludziom w walce z tzw. superbakteriami i supergrzybami. Określa się tak patogeny, które wykształciły oporność na większość, czy nawet na wszystkie dostępne antybiotyki.

- W naszych badaniach sprawdziliśmy, jak mrówki wykorzystują związki antybiotyczne do walki z patogenami i zastanawialiśmy się, dlaczego ich chemiczne mechanizmy obronne pozostają skuteczne w toku ewolucji - Clint Penick, adiunkt entomologii na Uniwersytecie Auburn, który prowadził badania wraz z grupą studentów.

Sekretna broń mrówek. Nowa nadzieja w walce z opornymi patogenami?

Badano sześć gatunków mrówek z południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Potwierdzono, że mrówki mają "różne leki w swojej apteczce" - produkują wiele klas środków przeciwdrobnoustrojowych. W dodatku znaleziono dowody, że wytwarzają związki specyficzne dla różnych patogenów (np. na grzyby, bakterie gram-dodatnie i gram-ujemne), co jest kluczowe dla ograniczenia ich oporności.

- To mrówki, które żyją na naszych podwórkach i na kampusach uniwersyteckich - powiedział Penick. - A jednak niektóre z najsilniejszych antybiotyków, jakie odkryliśmy, pochodzą od mrówek, które zazwyczaj uważamy za szkodniki, takich jak mrówki ogniste.

Obserwacja mrówek. Ich metody mogą pomóc w walce z superbakteriami

Co ciekawe, w trakcie badań odkryto też, że prawie wszystkie testowane mrówki potrafiły poradzić sobie z Candida auris, który wywołuje groźne choroby u ludzi o osłabionej odporności. Jest nazywany "supergrzybem", ponieważ wykazuje oporność na większość dostępnych leków.

Mrówki mogą więc pomóc w opracowaniu nowych farmaceutyków przeciwko opornym infekcjom i wskazać, jak stosować antybiotyki w sposób bardziej zrównoważony. Jak zaznaczył Penick, następnym krokiem w badaniach będzie przyjrzenie się, jakie konkretnie związki wytwarzają mrówki i jak dokładnie je wykorzystują.

Wyniki badań pojawiły się na łamach "Biological Journal of the Linnean Society".

