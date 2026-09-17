Deklaracja padła podczas konferencji Air, Space and Cyber Conference pod Waszyngtonem. Gen. Dan Caine stwierdził, że amerykańskie siły zbrojne muszą odpowiednio wcześnie dostosować się do nowych warunków i być przygotowane do "walki, przetrwania i zwycięstwa" na obszarze rozciągającym się "od dna morskiego po przestrzeń cislunarną".

Kosmos staje się kolejnym obszarem planowania wojskowego

Nie chodzi więc wyłącznie o ochronę satelitów znajdujących się na orbicie okołoziemskiej. W centrum zainteresowania Pentagonu coraz wyraźniej znajduje się obszar pomiędzy Ziemią a Księżycem. Podobne stanowisko przedstawił gen. por. Gregory Gagnon, dowódca Combat Forces Command w amerykańskich Siłach Kosmicznych. Jak wyjaśnił, rozwój działalności człowieka w przestrzeni kosmicznej sprawia, że wojsko musi przygotować się również do ochrony amerykańskich interesów poza orbitą Ziemi.

To część szerszej zmiany w podejściu USA do przestrzeni kosmicznej. Jej znaczenie jest tym większe, że w ostatnich dniach przedstawiciele amerykańskich władz wojskowych zaczęli otwarcie mówić o rozmieszczeniu broni w przestrzeni kosmicznej. Sekretarz Sił Powietrznych Troy Meink poinformował, że Stany Zjednoczone rozmieściły na orbicie "broń do kontroli przestrzeni kosmicznej".

Amerykańskie władze nie ujawniły szczegółów dotyczących tych systemów. Sama informacja o ich rozmieszczeniu jest jednak istotna, ponieważ oznacza przejście od mówienia wyłącznie o możliwościach obrony satelitów do otwartego przyznania, że na orbicie znajdują się systemy określane jako broń.

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USA wskazują na Chiny

Według Gagnona amerykański wywiad obserwuje działania potencjalnych przeciwników, którzy rozwijają zdolności umożliwiające prowadzenie operacji w przestrzeni kosmicznej. W tym kontekście szczególnie często pojawiają się Chiny. Państwo to utworzyło w 2024 roku własne wojskowe siły kosmiczne, których zadaniem jest między innymi zwiększanie zdolności do reagowania na kryzysy związane z przestrzenią kosmiczną.

Chińskie władze odrzucają jednak przedstawianie ich działań jako elementu wyścigu zbrojeń. Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun powiedział, że Pekin opowiada się za pokojowym wykorzystaniem kosmosu i sprzeciwia się jego militaryzacji oraz rozmieszczaniu w nim broni. Jednocześnie wezwał USA do ograniczenia wojskowych przygotowań w przestrzeni kosmicznej.

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Księżyc może stać się częścią przyszłej rywalizacji

Przestrzeń cislunarna nabiera znaczenia nie tylko ze względów wojskowych. W kolejnych latach ma być coraz intensywniej wykorzystywana przez państwa i firmy prowadzące działalność związaną z Księżycem. Rozwój infrastruktury księżycowej, misji załogowych, satelitów oraz systemów komunikacyjnych sprawia, że obszar pomiędzy Ziemią a Księżycem może stać się ważnym środowiskiem działalności technologicznej.

Z perspektywy wojskowej oznacza to konieczność zabezpieczenia własnych systemów i zdolności do działania w przypadku ich zakłócania lub ataku. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie miałaby wyglądać ewentualna przyszła konfrontacja w tym obszarze. Czy chodzi o zakłócanie łączności, ataki na satelity, działania przeciwko infrastrukturze kosmicznej czy może próby pozbawienia przeciwnika dostępu do określonych obszarów orbity.

Zapowiedzi amerykańskich wojskowych rodzą również pytania o granice dozwolonych działań. Kluczowym dokumentem pozostaje Traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku, podpisany zarówno przez USA, jak i Chiny. Traktat przewiduje, że Księżyc i inne ciała niebieskie mają być wykorzystywane wyłącznie do celów pokojowych. Zabrania także umieszczania na orbicie Ziemi broni jądrowej i innych rodzajów broni masowego rażenia.