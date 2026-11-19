W skrócie Sonda Voyager 1 osiągnęła historyczny rekord, docierając na odległość jednego dnia świetlnego od Ziemi, co odpowiada około 26 miliardom kilometrów.

Osiągnięcie to zostało potwierdzone w środę 18 listopada 2026 roku, czyniąc Voyagera 1 najdalszym obiektem zbudowanym przez człowieka w przestrzeni kosmicznej.

Obie sondy Voyager, wystrzelone w latach 70. XX wieku, opuściły już granice Układu Słonecznego, jednak z powodu kończącego się paliwa ich misja zbliża się do końca.

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NASA wystrzeliła bliźniacze sondy kosmiczne Voyager 1 i 2 w latach 70. XX wieku. Ta pierwsza w środę osiągnęła momentum. Statek znalazł się jeden dzień świetlny od Ziemi i potrzebował na to kilkudziesięciu lat.

Sonda kosmiczna Voyager 1 znajduje się dzień świetlny od Ziemi

Voyager 1 wystrzelony w kosmos w 1977 roku po ponad 49 latach znalazł się dzień świetlny od Ziemi. Dokładnie tyle czasu potrzebuje światło słoneczne na pokonanie tak dużej odległości, którą jest około 26 mld kilometrów.

Przełom nastąpił w środę 18 listopada o godzinie 11:16 czasu w Polsce. W ten sposób Voyager 1 stał się pierwszym obiektem stworzonym przez ludzkość, który znalazł się tak daleko od Ziemi.

Ziemię i sondę Voyager dzieli dokładnie 24 godziny świetlne. To wyjątkowy moment: sonda Voyager 1 znajduje się w odległości około 16,1 miliarda mil, a my świętujemy tę chwilę, ponieważ jest to pierwszy obiekt stworzony przez człowieka, który dotarł na odległość jednego dnia świetlnego

Dwie sondy kosmiczne NASA opuściły granice Układu Słonecznego

Voyager 1 i 2 to jedyne sondy kosmiczne, które znalazły się poza umownymi granicami Układu Słonecznego oraz głównym wpływem Słońca. Statki są tak daleko, że komunikacja z nimi w jedną stronę zajmuje dziś ponad 20 godzin.

Ponadto sondom kosmicznym NASA kończy się paliwo. To sprawiło, że agencja przez lata musiała wyłączać kolejne instrumenty. Po to, aby zachować działanie statków. Agencja nie ma jednak złudzeń. W ciągu najbliższych lat kontakt z Voyagerami zostanie przerwany.

NASA najpierw wystrzeliła w kosmos sondę Voyager 2, która poleciała w sierpniu 1977 r. Dwa tygodnie później wysłano Voyagera 1. Oba statki miały zbadać zewnętrzne planety w Układzie Słonecznym. W tym Urana i Neptuna, do których potem nie udało się dolecieć żadnemu innemu statkowi.

Później NASA zdecydowała się zmienić trajektorię sond kosmicznych i skierować je w odleglejsze zakątki kosmosu. Voyager 1 był pierwszym obiektem stworzonym przez człowieka, który znalazł się w przestrzeni międzygwiezdnej. Nastąpiło to w sierpniu 2012 r.