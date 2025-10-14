W 2026 roku nauka wyjdzie do ludzi. Polska stawia na popularyzację

Karol Kubak

Karol Kubak

Rok 2026 upłynie pod znakiem popularyzacji nauki. Ministerstwo Nauki chce, by polscy badacze częściej dzielili się wiedzą z opinią publiczną. W Katowicach powołano specjalny zespół doradczy, który ma sprawić, że nauka stanie się nie tylko ciekawa, ale i naprawdę obecna w codziennym życiu.

Rok 2026 rokiem popularyzacji nauki w Polsce
Rok 2026 rokiem popularyzacji nauki w Polsce123RF/PICSEL

Polska nauka ma kolejną szansę wyjść z laboratoriów i uczelnianych korytarzy prosto do ludzi. Wiceministra nauki Karolina Zioło-Pużuk ogłosiła, że rok 2026 będzie rokiem popularyzacji nauki. Decyzję tę ogłoszono podczas konferencji "Razem budujemy przyszłość nauki!", a jednym z kluczowych tematów była kwestia włączenia popularyzacji do formalnej oceny działalności naukowych instytucji. To krok, który może zmienić sposób, w jaki mówimy o nauce w Polsce.

"Nauka jest sensacyjna, ale w dobrym tego słowa znaczeniu"

Podczas konferencji wiceministra Zioło-Pużuk zwróciła uwagę, że w przestrzeni publicznej zbyt często nauka pojawia się w kontekście sensacji, ale nie tych, które budują zaufanie. - Nauka jest sensacyjna, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, bo przynosi przełomowe rozwiązania, przełomowe odkrycia dotyczące naszego życia; więc jest się czym ekscytować, ale musimy sprawić, żeby można było ekscytować się w sposób rozsądny - powiedziała. Właśnie z tej potrzeby powołano Zespół Doradczy ds. Popularyzacji Nauki, który ma zająć się uporządkowaniem działań komunikacyjnych i współpracą naukowców z samorządami, szkołami oraz mediami.

Na czele zespołu stanęła dr Justyna Szostek-Aksamit z Uniwersytetu Śląskiego, związana ze Śląskim Festiwalem Nauki KATOWICE oraz projektem Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. W skład grona doradczego weszli popularyzatorzy, naukowcy i dziennikarze - m.in. Tomasz Rożek, Natalia Osica, Irena Cieślińska, Natalia Schmidt-Polończyk i Anna Ślązak. - Członkowie zespołu to eksperci, bardzo zróżnicowane środowisko - popularyzatorzy, naukowcy, dziennikarze, praktycy z różnych środowisk, którzy od wielu lat pracują na rzecz poprawienia komunikacji naukowej w Polsce. Naszym zadaniem będzie wspieranie integracji środowiska naukowego w tym zakresie, ale też zweryfikowanie obszarów, które wymagają poprawy - podkreśliła dr Szostek-Aksamit.

Popularyzacja nie tylko z pasji

Konferencja w Katowicach przyniosła też ważną debatę o miejscu popularyzacji nauki w systemie oceny instytucji naukowych. Jak zauważył rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek, działania na rzecz popularyzacji nie mogą być traktowane jak hobby, realizowane "z pasji", po godzinach i bez wynagrodzenia. To praca, która realnie wpływa na zaufanie społeczeństwa do nauki, a tym samym na gotowość państwa do inwestowania w badania i rozwój.

Zobacz również:

Płyta nagrobna Sextusa Congeniusa Verusa wraca do domu. Niezwykła podróż rzymskiego nagrobka przez wieki i kontynenty
Historia

Znaleźli w ogródku marmur. Okazał się zaginionym skarbem

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

I teraz, żebyśmy sobie uświadomili, dlaczego to takie ważne - obecnie nauka bazuje na publikacjach (najlepiej anglojęzycznych) i punktach za nie (najlepiej Impact Factor). Te najwyżej punktowane, które przekładają się na dobrą ocenę dla naukowca, to anglojęzyczne publikacje z dużą liczbą IF, które koncentrują się na niezwykle wąskim obszarze wiedzy. Zbieranie tak fragmentarycznej wiedzy, kolokwialnie mówiąc do kupy i tworzenie z tego przystępnej językowo publikacji (niekoniecznie książki, nawet dłuższego artykułu) jest w Polsce nieopłacalne z zawodowego punktu widzenia - wymaga podania co najmniej kilkudziesięciu źródeł, a jednocześnie jest słabo punktowana, nawet z IF równym całe... 0.

Oznacza to, że możemy chwalić się wieloma instytutami z najwyższą kategorią A czy nawet A+. Uczelnie mogą z dumą ogłaszać, że zostały uczelniami badawczymi, a jednocześnie ich osiągnięcia mogą pozostać zupełnie niewidoczne dla przeciętnego obywatela. Tworzy się sztuczna bariera rozdzielająca niejako "normalny świat" i nieco oderwany od tej rzeczywistości świat nauki.

Przykład? W Geekweeku jednym z głównych tematów, które poruszam, to opisywanie najnowszych odkryć na polu nauki. Łatwo zdobyć informacje o odkryciach zagranicznych. Dość łatwo zdobyć zdjęcia pokazujące Czytelnikom, o co tam chodzi. A niejednokrotnie miałem problem, żeby znaleźć jakąkolwiek wzmiankę w mediach społecznościowych krajowych wydziałów czy instytutów o prowadzonych badaniach i osiągnięciach, nie mówiąc o braku informacji na ichstronach internetowych. To działka nauki, która mocno kuleje.

W grudniu 2026 roku Katowice mają być gospodarzem I Kongresu POP Science - wydarzenia, które ma zebrać środowiska naukowe, edukacyjne i medialne wokół wspólnego celu: uczynić naukę bardziej obecną w życiu publicznym.

Grobowiec Amenhotepa III w Dolinie Królów otwarty dla zwiedzających po 226 latach od odkryciaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

Najnowsze