W skrócie Fizycy z CERN po raz pierwszy zarejestrowali niezwykle rzadki rozpad mezonu neutralnego B0 na parę mionów, co stanowi zwieńczenie ponad 42 lat badań nad cząstkami.

Odkrycie przeprowadzono dzięki zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego oraz modernizacji detektorów Wielkiego Zderzacza Hadronów, które pozwoliły wyodrębnić sygnał z miliardów zderzeń.

Pomiar osiągnął istotność statystyczną 3,2 odchylenia standardowego i pozwala fizykom na precyzyjne testowanie Modelu Standardowego oraz poszukiwanie nowej fizyki.

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Przełomowe odkrycie w Wielkim Zderzaczu Hadronów

Fizycy pracujący przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w ośrodku CERN w Genewie natrafili na ślady jednego z najrzadszych procesów w historii badań nad cząstkami elementarnymi. Zespół eksperymentu LHCb po raz pierwszy w historii pojedynczego doświadczenia uzyskał dowody na wyjątkowo rzadki rozpad mezonu neutralnego B d , czyli nietrwałej cząstki zawierającej kwark piękny i antykwark dolny. O odkryciu poinformowano we wtorek, 3 listopada 2026 r.

Odkryte zjawisko polega na anihilacji kwarku pięknego i przeciwnego mu antykwarku, w wyniku czego uwolniona energia zamienia się w parę mionów (μ+μ-) - cięższych kuzynów elektronu. Zgodnie z założeniami Modelu Standardowego, czyli fundamentalnego zestawu reguł opisującego fizykę cząstek, taki proces zachodzi średnio raz na dziesięć miliardów takich cząstek. To sprawia, że obserwacja rozpadu stanowi ogromne osiągnięcie i zwieńczenie ponad 42 lat intensywnych poszukiwań.

"Doniesienie o pierwszych dowodach z pojedynczego eksperymentu na niezwykle rzadki rozpad neutralnego mezonu B na dwa miony, przy jednoczesnym uzyskaniu najprecyzyjniejszych na świecie pomiarów prawdopodobieństwa rozpadu i czasu życia odpowiedniego mezonu B s , dostarcza potężnego nowego testu dla Modelu Standardowego i okna na potencjalną nową fizykę" - skomentował dr Niladri Sahoo, pracownik naukowy z University of Birmingham i koordynator grupy roboczej LHCb Very Rare Decays.

Naukowcy liczą na to, że dalsze studia nad rozpadami pięknych cząstek pozwolą wniknąć w tzw. zeptowersum - obszar niezwykle małych odległości, w którym mogą ukrywać się nieznane dotąd siły natury i nieodkryte cząstki elementarne.

Projekt skupia szerokie międzynarodowe gremium naukowców i inżynierów, w tym silną reprezentację brytyjskich ośrodków badawczych. W prace zaangażowane są m.in. uniwersytety w Birmingham, Bristol, Cambridge, Edynburgu, Glasgow, Liverpoolu, Manchesterze, Oxfordzie i Warwick, a także Imperial College London oraz STFC Rutherford Appleton Laboratory.

"Fizycy ścigali ten rozpad od ponad czterdziestu lat"

Rejestracja tak unikalnego sygnału wymagała wyeliminowania ogromnego tła procesów ubocznych. "Fizycy ścigali ten rozpad od ponad czterdziestu lat. Wymagana jest ekstremalna precyzja, aby wyłowić miony z przytłaczającego tła" - wytłumaczył Marco Santimaria, który współkierował 19-osobowym międzynarodowym zespołem analitycznym.

Badacze użyli w tym celu zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego i wyrafinowanych metod identyfikacji cząstek, co pozwoliło sprawnie wyizolować poszukiwany rozpad z miliardów zderzeń.

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W odkryciu pomogła również infrastruktura sprzętowa modernizowana w ostatnich latach. Od 2024 r. ulepszony detektor LHCb zbiera dane z prędkością nawet pięciokrotnie wyższą niż wcześniej. Nowe układy detekcji ze znacznie większą dokładnością różnicują poszczególne typy powstających w kolizjach cząstek.

Aby uzyskać przełomowy wynik, fizycy połączyli dane zebrane w latach 2024 i 2025 z wcześniejszymi bazami danych gromadzonymi w latach 2011-2018. Integracja starych i nowych pomiarów pozwoliła osiągnąć odpowiednio wysoki poziom istotności statystycznej.

Wyjątkowość rzadkiego pomiaru potwierdzona statystycznie

W świecie fizyki cząstek elementarnych formalne ogłoszenie dowodu na istnienie danego zjawiska wymaga osiągnięcia istotności statystycznej na poziomie 3 odchyleń standardowych, co oznacza zaledwie 0,3 proc. szansy na przypadek. Analiza danych zebranych przez LHCb wyłącznie w latach 2024-2025 wykazała sygnał rozpadu B d → μ+μ- na poziomie 3,0, a połączenie ich z pomiarami z lat 2011-2018 podniosło ten wskaźnik do 3,2 odchylenia standardowego, przekraczając przyjęty w nauce próg.

"Ten oszałamiający nowy wynik to najnowszy z wielu ekscytujących pomiarów w LHCb, które są możliwe tylko dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu i talentowi dużej międzynarodowej współpracy naukowców i inżynierów, którzy zaprojektowali, zbudowali, a teraz obsługują ten eksperyment i analizują dane" - zauważył prof. Nigel Watson z University of Birmingham.

Podczas tej samej analizy zespół dokonał również najbardziej precyzyjnego w historii pomiaru wcześniej zaobserwowanego rozpadu mezonu B s → μ+μ-. Historia badania tego obszaru sięga 2015 r., kiedy pierwsza wspólna analiza LHCb i CMS dała pierwsze sygnały o tym procesie, jednak kolejne dane zbierane do 2018 r. nie potwierdziły ówczesnych przypuszczeń. Rozpad B d jest bowiem aż 30 razy rzadszy niż rozpad B s , który występuje około 3 razy na miliard przypadków.

Uzyskane obserwacje pozostają w pełni zgodne z przewidywaniami Modelu Standardowego, ale jednocześnie przesuwają dotychczasowe testy teoretyczne na niespotykany dotąd poziom precyzji. Dzięki pomiarom tak unikalnych procesów naukowcy mogą zawężać poszukiwania hipotetycznych cząstek, których zderzacze nie są w stanie wytworzyć bezpośrednio.

Przyszłe plany obserwacji infrastruktury HiLumi LHC

Kolejnym celem fizyków z CERN jest pełna obserwacja rozpadu B d → μ+μ-, do czego wymagane jest osiągnięcie istotności statystycznej wynoszącej 5 odchyleń standardowych. Co dalej?

"Dostrzeżenie dowodów na ten rzadki rozpad jest niezwykle ekscytujące i otwiera nowe możliwości badania obszarów znajdujących się poza bezpośrednim zasięgiem LHC. Przyszła modernizacja LHCb pozwoli nam zaobserwować znacznie więcej takich rozpadów, zapewniając jeszcze większą czułość na nieodkryte cząstki" - wyjaśnił dr Harry Cliff, organizator LHCb Very Rare Decays i współautor analizy.

Osiągnięcie tego celu ułatwi planowane uruchomienie projektu HiLumi LHC w 2030 r. oraz kolejna duża modernizacja Wielkiego Zderzacza Hadronów przewidziana na połowę następnej dekady. Przebudowa aparatury pozwoli na zwiększenie tempa gromadzenia danych o kolejny rząd wielkości.

Dzięki nadchodzącym zmianom technicznym naukowcy zyskają nieprzetestowane dotąd możliwości odkrywania zjawisk fizyki wykraczającej poza dotychczas znane prawa natury. Badanie procesów o wysokiej rzadkości pozostanie jednym z głównych filarów pracy CERN w nadchodzących latach.



