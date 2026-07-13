W skrócie Kometa 10P/Tempel 2 o średnicy 10 kilometrów zbliży się do Ziemi 3 sierpnia, ale nie stanowi zagrożenia dla naszej planety.

Obiekt będzie znajdować się w odległości około 61,9 mln kilometrów, co uniemożliwia jego obserwację gołym okiem z powierzchni Ziemi.

Do zobaczenia komety z terenu Polski konieczne będzie użycie lornetki lub teleskopu w miejscu o niskim zanieczyszczeniu sztucznym światłem.

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Do Ziemi zbliża się kolejna kometa. Obiekt sklasyfikowany pod nazwą 10P/Tempel 2 za kilka tygodni będzie widoczny na niebie, również z obszaru Polski. Najbliższe podejście do naszej planety odbędzie się na początku przyszłego miesiąca.

Kometa 10P/Tempel 2 zbliży się do Ziemi na początku sierpnia

10P/Tempel 2 to obiekt krótkookresowy, który został odkryty 3 lipca 1873 r. przez niemieckiego astronoma Wilhelma Tempela. Orbita ma kształt elipsy, a obieg wokół Słońca trwa 5,38 roku. Kometa już wkrótce znajdzie się najbliżej Ziemi i nastąpi to 3 sierpnia.

Na szczęście kometa 10P/Tempel 2 nie zagraża naszej planecie. W rzeczywistości będzie nadal w bardzo dużej odległości od Ziemi, bo aż 0,414 jednostki astronomicznej (jedna określa średnią odległość naszej planety od Słońca), czyli około 61,9 mln kilometrów. To dalej niż Mars w wielkiej opozycji, gdy Czerwona Planeta znajduje się około 56 mln kilometrów od nas.

Kometa 10P/Tempel 2. H. M. Jeffers domena publiczna

Rodzi się więc pytanie: czy tak niewielki obiekt z tak dużej odległości będzie w ogóle widoczny na niebie? Okazuje się, że tak, ale nie obejdzie się bez małej pomocy. Gołym okiem 10P/Tempel 2 nie dostrzeżemy.

Kometa 10P/Tempel 2 będzie widoczna na niebie w Polsce

Obiekt będzie można zobaczyć również z terenu Polski. Trzeba będzie jednak sięgnąć po mocną lornetkę lub teleskop. Kometa pojawi się na południowo-wschodnim niebie.

Chcąc spróbować zaobserwować obiekt trzeba będzie udać się najlepiej w miejsce w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczone sztucznym światłem. Obiekt ma średnicę ponad 10 kilometrów, czyli jest spory. Biorąc jednak pod uwagę jego odległość od Ziemi, trzeba liczyć się z jasnością na poziomie 8-10 magnitudo. To zbyt mało dla ludzkiego oka, które jest w stanie dostrzec w ciemności maksymalnie 6-6,5 magnitudo.

Najlepsze warunki do obserwacji komety 10P/Tempel 2 nadarzyły się sto lat temu. W 1925 r., kiedy to odległość wynosiła około 52 mln kilometrów, a jasność wzrosła do 6,5 magnitudo. W przeszłości brano pod uwagę misje kosmiczne, które pozwoliłyby przelecieć w pobliżu obiektu. Mowa m.in. o locie zapasowym sondy Mariner 4, ale ostatecznie orbiter użyto do przelotu obok Wenus (jako Mariner 5).



